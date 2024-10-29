https://ukraina.ru/20241029/1058423226.html

Онищенко: Для украинцев нужно развеять стереотип о том, что российские солдаты воруют унитазы

Онищенко: Для украинцев нужно развеять стереотип о том, что российские солдаты воруют унитазы - 29.10.2024 Украина.ру

Онищенко: Для украинцев нужно развеять стереотип о том, что российские солдаты воруют унитазы

Как бы там ни было, по официальным данным, больше всего граждан Украины переехали в РФ. А это разбивает пропагандистский тезис о том, что "Россия – агрессор"

2024-10-29T03:30

2024-10-29T03:30

2024-10-29T03:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал харьковчанин, общественный деятель и блогер Павел Онищенко.Он начал с того, что объяснил, каким образом сложилось его мнение, и откуда он черпает информацию:"Я жил в Харькове. Работал в милиции до октября 2013 года. Был против Майдана, потому что "Беркут" и другие мои коллеги выступали на стороне закона, и я ушел из МВД. Позже, когда я более-менее встал на ноги, завел канал на "Ютубе" и начал освещать проблемы бытовой коррупции.В 2019 году я баллотировался на выборах в Верховную Раду формально от ОПЗЖ, но, по факту, как самовыдвиженец. Главным моим оппонентом как раз был кандидат от "Слуги народа". Я уже тогда вошел в клинч с Зеленским, поняв, кто это такой", — подробно рассказал Онищенко.Далее он упомянул о том, что СБУ упекла его в СИЗО, но после начала СВО выпустила."Когда в первые дни СВО российская армия подошла к Харькову, многие подумали, что город вот-вот отойдет к России.Судья, зная мою позицию, испугался. Глава суда приехал прямо ко мне в СИЗО и извинился: "Меня сотрудники СБУ по просьбе Зеленского заставили держать вас здесь по беспределу"", — прокомментировал Онищенко.Он решил поделиться своим опытом и отметил, что Россия, в отличие от Украины, серьезно продвинулась вперед.По его словам, Россия относится к гражданам Украины гораздо лучше, чем Украина относится к гражданам Украины."Почему я каждый день снимаю видео о жизни в России? Потому что мы в информационном плане чуть-чуть не дорабатываем. На Украине есть люди, которые все еще верят стереотипам, что российские солдаты воруют унитазы. Вот и я занимаюсь разъяснительными беседами с бывшими гражданами Украины. И у этой моей деятельности есть результаты", — поделился Онищенко.Ранее в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков заявил, что России надо покончить с практикой "держать и не пущать", чтобы из радикального украинства вытащить как можно больше людей, особенно подростков и молодежь, потому что их будущее станет либо русским, либо бандеровским.“Дело в том, что наш Институт стран СНГ завален письмами от наших коллег, которых мы знаем лично. Они говорят, что в Россию не пускают граждан Украины даже при наличии у вида на жительство, детей с российским гражданством или супруга-россиянина”, — объяснил Скориков.Подробнее об этом — в интервью Иван Скориков: Если Россия не пустит украинцев на Ковчег, она столкнется с миллионной армией русофобовВ интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина рассказала, кто именно желает стать гражданином России и по каким причинам.“Прежде всего, главная причина переезда людей в Россию — это возвращение наших бывших сограждан, которых во времена Советского Союза увезли за рубеж. Речь идет именно о тех людях, которые не имеют российского гражданства и в принципе его никогда не имели", — описала Бутина.С какими проблемами сталкиваются граждане, желающие жить в России и как меняется их количество в интервью — Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых ЛефортовГерой России, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой в интервью изданию Украина.ру назвал причину, по которой большое количество наших соотечественников желают переехать или вернуться в Россию.“Когда в анкете требуется указать причину, по которой люди хотят вернуться в Россию, большинство из них пишут только одно: "Мы боимся за будущее своих детей".Неудивительно, ведь в Европе проводится политика, когда ребенок по сути не принадлежит своим родителям. Он принадлежит структурам Евросоюза, которые возомнили себя богами, имеющими право распоряжаться людскими судьбами. Поэтому русские люди хотят вернуться обратно. И процесс их возвращения удачно запущен”, — прокомментировал Липовой.Подробнее о том, из каких стран идет больший поток, в интервью — Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолго* Запрещенная в России организация.Полный текст интервью — Павел Онищенко о проблемах украинских беженцев и месте в Харькове, где Украина может спрятать армию

https://ukraina.ru/20241026/1058376071.html

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новости, россия, украина, харьков, сбу, сизо, детали