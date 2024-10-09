https://ukraina.ru/20241009/1057987078.html

Иван Скориков: Если Россия не пустит украинцев на Ковчег, она столкнется с миллионной армией русофобов

Иван Скориков: Если Россия не пустит украинцев на Ковчег, она столкнется с миллионной армией русофобов - 09.10.2024 Украина.ру

Иван Скориков: Если Россия не пустит украинцев на Ковчег, она столкнется с миллионной армией русофобов

Какова цель демилитаризации Украины? Чтобы украинских мужчин вообще не стало? Или мы ведем борьбу за их души? В идеале необходимо, чтобы украинцы при поддержке России сами свергли режим Зеленского. Поэтому мы должны изменить образ России для украинцев.

2024-10-09T15:07

2024-10-09T15:07

2024-10-09T15:07

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россия

украина

сербия

владимир путин

снг

вооруженные силы украины

владимир зеленский

общество

шереметьево

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Надо покончить с этой практикой "держать и не пущать", чтобы из радикального украинства вытащить как можно больше людей, особенно подростков и молодежь. Потому что их будущее станет либо русским, либо бандеровским, считает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Иван, президент Владимир Путин в августе подписал указ, согласно которому иностранцы из дальнего зарубежья, желающие переехать в Россию, могут оформить временное проживание без экзамена по русскому языку, истории и особенностям законодательства. А вы на Ливадийском форуме представили свой доклад "Россия – ковчег для украинских беженцев", в котором аргументированно объяснили, почему Москва должна возвращать украинцев из стран Евросоюза. А кто эти люди, кого мы должны возвращать?- Я очень рад, что образ России как ковчега и убежища для наших людей стал государственной политикой. Но пока Москва акцентирует внимание на гражданах западных стран, которые не хотят жить в этих деструктивных неолиберальных государственных идеологиях. Указ президента поспособствует тому, что они к нам будут приезжать. Но, во-первых, таких людей мало. А, во-вторых, речь не идет о гражданах Украины.По данным ООН, сейчас на Западе находятся более 8 миллионов украинских граждан, которые, к сожалению, хотели бы там остаться. Они переезжают из одной страны в другую в поиске лучшей доли. Например, когда во Франции урезали льготы, там осталось всего 60 тысяч украинцев. А в такой же стране по территории и по масштабу экономики их уже больше 1,3 миллионов. То есть украинцы переезжают туда, где к ним лучше относятся.А теперь давайте разберемся, какие цели преследует СВО: денацификация и демилитаризация. Мы можем сколько угодно убивать нацистов и насильно мобилизованных всушников. Но мы должны понимать, что огромное количество украинских граждан за пределами Украины сейчас находятся под этой тоталитарной проукраинской пропагандой Запада. Допустим, нынешнее поколение украинских беженцев не хочет воевать, но вирус этого проукраинского нацизма распространится на их детей. То есть даже если мы успешно завершим СВО, то в перспективе мы столкнемся с новой многомиллионной армией русофобов.А перепрошить этих людей можно только в том случае, если они будут физически находиться под контролем России.Но проблема-то состоит в том, что сейчас единственный шанс для украинца попасть в Россию – пойти в армию, попасть на фронт, добежать до наших позиций, набрать "Волгу" и сдаться в плен.- А почему?- Дело в том, что с осени 2023 года наши люди, которые по тем или иным причинам остались в Европе, бьют в набат. Они пытаются приехать в Россию, но их разворачивают в Шереметьево. Потому что у силовиков есть распоряжение, что лучше их не пускать, потому что под видом украинских беженцев к нам могут попасть террористы и диверсанты.- Тут я бы хотел возразить. Насколько я знаю, в основном не пускают людей, у которых были аватарки или татуировки с нацистской символикой. Мне непонятно, на что они рассчитывали, пытаясь попасть в Россию.- Если бы я был украинским диверсантом, у меня был бы абсолютно чистый телефон и я бы клялся в любви к России.Какова цель демилитаризации Украины? Чтобы украинских мужчин вообще не стало? Или мы ведем борьбу за их души? В идеале необходимо, чтобы украинцы при поддержке России сами свергли режим Зеленского.Поэтому мы должны изменить образ России для украинцев. Надо покончить с этой практикой "держать и не пущать", чтобы из радикального украинства вытащить как можно больше людей, особенно подростков и молодежь. Потому что их будущее станет либо русским, либо бандеровским.Я первым поднял эту тему еще на форуме к 10-летию Украины.ру. Потом выступил с ней на заседании Ливадийского клуба. Мне на это возражали, что не надо лезть в вотчину силовиков. Но дело в том, что наш Институт стран СНГ завален письмами от наших коллег, которых мы знаем лично. Они говорят, что в Россию не пускают граждан Украины даже при наличии у вида на жительство, детей с российским гражданством или супруга-россиянина.Разделенные семьи – это трагедия. Кто-то в Европе, кто-то в России. Гражданин Украины приезжает из России на Запад, чтобы увидеться с ребенком, а обратно в Россию его уже не пускают. На это, конечно, можно возразить: мол, почему он не получил российский паспорт. Но это отдельная тема. Мы знаем, что у нас с этим не все ладно.- Есть еще один контраргумент: "Все, кто хотели, давно приехали в Россию".- Я сейчас объясню на конкретных примерах, почему это так не работает.В оккупированной части Донбасса живут люди предпенсионного возраста, которые в свое время голосовали на референдуме за независимость ДНР в 2014 году. Возле их города идут бои. Они не могут оттуда выбраться, потому что у них на руках больная 90-летняя бабушка. И бросить ее нельзя, и выехать с ней невозможно.- Поэтому жители оккупированных районов Донбасса стараются дождаться, когда русская армия придет и их освободит.- Правильно. Мы это узнаем из материалов украинских репортеров, которые приезжают в Покровск. Они призывают горожан эвакуироваться, а те отвечают: "Не, мы останемся. Будь, что будет". То есть они нас ждут.В общем, ситуации бывают разные.Я же еще не до конца рассказал про историю этой семьи. Эта 90-летняя бабушка все-таки умерла. Люди продали за копейки все свое имущество. Заплатили контрабандистам, чтобы перебраться в Польшу. (Им повезло, что из-за возраста их не мобилизовали). Из Польши они приехали в Белоруссию наземным транспортом (с приездом в Белоруссию никаких проблем нет). В Минске они пришли в аэропорт и прилетели в Шереметьево. То есть сделали все, как полагается. Но в Россию их не пустили, потому что они были подписаны на украинские СМИ и у них были какие-то "подозрительные контакты".Еще раз. Люди дисциплинированно попали в Москву через Минск. Я вас уверяю, что диверсант, учитывая безграничное пространство Союзного государства, проник бы в Россию через леса.Да, у них "подозрительный телефон". Ну а как иначе? Люди много лет живут в информационном пространстве Украины. Они черпают оттуда информацию. Интересно, а Олега Царева или Кирилла Вышинского тоже не пустили бы? У них же в телефоне полно контактов украинских политиков и олигархов, потому что они там много лет жили.- Наверное, нас с вами тоже не пустили бы. Мы же тоже по долгу службы читаем украинские СМИ и поддерживаем связь с людьми на подконтрольной Киеву территории.- То есть мы не пускаем людей по каким-то формальным признакам, не пытаясь разобраться в их конкретной жизненной ситуации. Так поступать нельзя. Я понимаю, что есть вопросы безопасности. Но если мы хотим выполнить цели СВО в рамках борьбы за умы и души людей, мы должны вытащить их из этого прозападного украинства.Вообще на эти рассуждения меня натолкнули выступления президента Сербии Вучича.- Он сказал следующее: "Россиян в Сербии находится немного, но интересно, что эти русские в Сербии в основном настроены против президента Путина. При этом украинцы, которые в Сербии, в основном русскоговорящие, и намного больше настроены в пользу президента Путина. Это не столь большое число, но около 50 тысяч".- Это к вашему вопросу о том "А кто же наши люди?".Вучич говорил, что граждане РФ в Сербии в основном негативно относятся к Путину. То есть это релоканты или откровенные враги России, которые перебрались в близкую к нашей культуре страну. При этом граждане Украины – русские люди с украинскими паспортами хорошо относятся к Путину и к СВО. И только в Сербии наших сторонников 50 тысяч.Получается, что враг России, будучи гражданином РФ, может беспрепятственно приехать в Москву. А русского человека, у которого на его беду оказался украинский паспорт, мы пустить не можем.Еще граждане Украины не едут в Россию потому, что условия жизни в Сербии и уж тем более в Германии для них более привлекательны. Они там находятся из бытовых соображений (документы, работа, пособия). А у нас с этим не совсем хорошо.И последнее. Граждане Украины не могут прилететь в Россию просто потому, что билеты на самолет стоят по 50 тысяч рублей. При всем желании большинство из них вряд ли смогут купить билеты на семью из четырех человек.Мы не общаемся с этими людьми. Мы их не вербуем. Мы не пытаемся помочь им приехать в Россию. Зато те мигранты, которые не соблюдают наши порядки и совершают преступления, чувствуют себя здесь спокойно.Совсем скоро Украина.ру проведет на эту тему форум. Я рад, что мы перестали замалчивать эту проблему. Потому что она уже вопиет.- Что конкретно надо сделать, чтобы пустить на этот ковчег наших людей, не пустив на него вредителей?- Первое. Надо заранее искать наших людей среди украинских граждан на территории Европы. А не когда они приезжают в Шереметьево и растеряно показывают свои телефоны.Второе. Эти люди должны написать заявление об отказе от украинского гражданства и отправить его заказным письмом по почте. Отказ от гражданства – это уже серьезный шаг.Третье. Когда эти люди приходят в российское консульство, с ним надо провести длительную и доскональную беседу. Там уже можно проверять их телефоны и соцсети.Четвертое. Эти люди приезжают в Шереметьево, где их уже проверяют наши спецслужбы. В самом сложном случае их нужно не разворачивать, а направлять в пункты временного размещения. У нас уже есть колоссальный опыт спасения беженцев. Создать эти пункты мы сможем. Вполне можно их проверить на полиграфе. Честному человеку скрывать будет нечего.И после этого человек по ускоренной программе должен получить РВП и ВНЖ, а потом он обязуется подать документы на гражданство. И за время этой легализации он раз в две недели должен отмечаться в МВД.Это и есть фильтрация в хорошем смысле слова.Но нужно, чтобы мы информационно дали этот сигнал. Например, создать какую-нибудь программу "Ковчег" и снимать яркие репортажи об украинцах, которые из Европы приехали в Россию.Пока такого сигнала нет. Наоборот. По сарафанному радио среди наших соотечественников распространяется следующее: "Даже не суйся, ты попадешь в базу и тебе на 50 лет запретят въезд в РФ".Понятно, что восемь миллионов украинцев из Европы мы не переманим. Понятно, что с откровенными нацистами разговаривать бесполезно. Но на сотни тысяч комформистски настроенных людей мы рассчитывать сможем. Учитывая постоянные слухи, что им там будут урезать пособия и отправлять в ВСУ. Они будут вынуждены искать новое место спасения. И таким местом спасения может стать Россия.О других особенностях миграционной политики - в интервью Марии Бутиной: Мультикультурная Россия ждет новых Лефортов

https://ukraina.ru/20230518/1046320324.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Роман Гнатюк

интервью, россия, украина, сербия, владимир путин, снг, вооруженные силы украины, владимир зеленский, общество, шереметьево, миграция, европа, запад, нацизм, украинский неонацизм, релоканты