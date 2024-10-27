https://ukraina.ru/20241027/1058374278.html

Павел Онищенко о проблемах украинских беженцев и месте в Харькове, где Украина может спрятать армию

Павел Онищенко о проблемах украинских беженцев и месте в Харькове, где Украина может спрятать армию - 27.10.2024 Украина.ру

Павел Онищенко о проблемах украинских беженцев и месте в Харькове, где Украина может спрятать армию

Ситуация в Харькове серьезно обострилась. В последнюю неделю ТЦК просто взбесились. Они резко увеличили количество блокпостов, и в городе, и на окраинах. Наверное, была целенаправленная команда из Киева мобилизовать как можно больше харьковчан. Не знаю, почему это происходит именно сейчас

2024-10-27T06:35

2024-10-27T06:35

2024-10-27T09:10

интервью

россия

украина

харьков

владимир зеленский

игорь терехов

владимир путин

сизо

мвд

вооруженные силы украины

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Похоже, Зеленский понимает, что город скоро отойдет России, поэтому пытается убить как можно больше русских, считает харьковчанин, общественный деятель и блогер Павел ОнищенкоОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руНекоторое время назад издание Украина.ру провело форсайт-форум "Хочу жить в России", положив начало большой дискуссии в том числе об адаптации бывших граждан Украины к российским реалиям. Павел Онищенко на нем тоже выступил, и мы решили поговорить с ним на эту тему более подробно.- Павел, вы харьковчанин. На Украине вы сначала работали в милиции, потом занимались общественно-политической деятельностью. За это режим Зеленского упек вас в СИЗО по ложному обвинению. Когда началась СВО, вы покинули территорию Украины, приехали сначала в Англию, потом – в Россию. И сейчас вы ведете блог, в котором рассказываете украинцам о преимуществах жизни в РФ…- Единственное уточнение – я не бежал в Англию. В том смысле, что я не собирался там жить. Просто границы с Россией были закрыты, и мне вместе с семьей пришлось поездить по Европе.Я жил в Харькове. Работал в милиции до октября 2013 года. Был против Майдана, потому что "Беркут" и другие мои коллеги выступали на стороне закона, и я ушел из МВД. Перешел работать на вагоностроительный завод (был простым рабочим), а когда более-менее встал на ноги, занялся бизнесом. И у меня появилось личное время, которое я решил тратить на общественную деятельность. Работая в милиции, я не мог навести порядок в стране, так как был простым оперуполномоченным.Я завел канал на "Ютубе" и начал освещать проблемы бытовой коррупции. Начали мы с простой темы - питейные заведения возле харьковских школ. Поскольку у меня был опыт работы в МВД, я знал, как это правильно делать. Вызывал полицию, писал заявление и добивался, чтобы она работала. У нас получилось. Нам начали писать люди из других городов- миллионников, что они сталкиваются с той же самой проблемой. Начали ездить туда и создал свои ячейки в Киеве, Одессе и Днепропетровске.Мой канал на "Ютубе" дошел до 220 тысяч подписчиков. И наш коллектив разросся до 300 человек. Сначала это выглядело так, будто какие-то блогеры решили навести порядок. Но потом мы стали не просто общественной организацией, а вышли на уровень региональных политиков. В 2019 году я баллотировался на выборах в Верховную Раду формально от ОПЗЖ, но, по факту, как самовыдвиженец. Главным моим оппонентом как раз был кандидат от "Слуги народа". Я уже тогда вошел в клинч с Зеленским, поняв, кто это такой.Дело в том, что в самом Харькове у Зеленского были слабые позиции. Да, 90% депутатов одержали победу благодаря его имени, но на местах у него не было своей команды. Тогда еще были сильны Кернес и Терехов (я был с ними лично знаком). И поскольку я занимался реальной общественно-политической работой, рейтинги Зеленского стали перетекать ко мне (на выборах мэра Харькова я бы проиграл только Терехову и Добкину). Хотя у меня не было таких информационных и организационных ресурсов.Сначала Зеленский хотел убрать Терехова, но они поделили власть в Харькове (Терехов стал работать на Зеленского). Я стал неугоден и Терехову, и Зеленскому. Во-первых, я тоже хотел баллотироваться в мэры и не скрывал этого. Во-вторых, я выступал против прозападного курса украинских властей. Вот и получается, что Терехов меня устранил как конкурента, а Зеленский – как идеологического противника. СБУ меня упекла в СИЗО.А поводом к этому стало то, что я разоблачал незаконную вырубку леса в Харьковской области, которой занимались сначала представители прежней власти, а потом – люди, назначенные Зеленским.- А как же вас из СИЗО выпустили?- Когда в первые дни СВО российская армия подошла к Харькову, многие подумали, что город вот-вот отойдет к России.Судья, зная мою позицию, испугался (я всегда ему говорил, что он будет отвечать за свои противоправные действия). Глава суда приехал прямо ко мне в СИЗО и извинился: "Меня сотрудники СБУ по просьбе Зеленского заставили держать вас здесь по беспределу".А в первую неделю из города все СБУшники уже сбежали, глава суда перестал их бояться и отпустил меня. "Паша, скоро тут начнутся боевые действия, спасай свою жену и четверых детей". Поскольку у меня была многодетная семья и никаких претензий у закона ко мне больше не было, я смог пересечь границу с Венгрией.- Тогда еще многодетные семьи выпускали?- Да.Несколько месяцев я поездил по Европе. Мы не знали, что будет дальше (с кем останется Харьков и что будет дальше с моим уголовным делом). А когда поняли, что все затянется надолго, приняли решение переехать в Россию.У меня мама родом из Курской области. У меня много родственников живет в РФ. И я понял, что это будет для меня самым безопасным местом. Мы всей семьей приехали сюда в июне 2022 года. Мы счастливы, что оказались здесь.- Почему вы не уехали в Россию сразу после Майдана? Вы думали, что на Украине все наладится?- Во-первых, я хотя и был против Майдана, но на тот момент политикой не занимался. Во-вторых, у меня на тот момент было трое маленьких детей младше пяти лет. На тот момент я уже ушел из МВД и был простым рабочим на заводе (мы делали вагоны и в Россию их продавали). Я думал только о том, как прокормить мою семью.Но я действительно жалею, что мы не уехали сразу в этой первой эмигрантской волне. Мне кажется, что за десять лет в России я бы тоже мог состояться. А сейчас все наше имущество (квартиры, дом, машины) Украина у нас отобрала.Повторюсь, мы все равно счастливы, что живем России. Мы только с ней связываем свою будущее. Все мы получили российское гражданство. Трое моих сыновей пойдут служить в российскую армию.- В чем состоит главное бытовое преимущество России над Украиной? Во-первых, вы же на Украине смогли разбогатеть. Во-вторых, говорят, что там были более низкие цены на продукты и на междугородний проезд.- Давайте я вам расскажу конкретный случай, когда мы поняли, что Россия, в отличие от Украины, серьезно продвинулась вперед.Мой трехлетний сын разбил лоб. Приезжает скорая помощь и отвозит его в больницу зашивать. А на Украине врачам скорой всегда надо было давать деньги на бензин. Когда я спросил у российских врачей, сколько я им должен, они на меня посмотрели как на идиота. То есть мы вроде бы один народ, но в России нет такой наглой коррупции.Школы в России – тоже великолепные. Мои дети учатся в обычной школе, но, по сравнению с Украиной, здесь дают очень хорошие знания. Более того, на Украине детьми на каникулах никто никогда не занимался. А в России есть летние лагеря. Тут для школьников составляется целый график мероприятий на каждый день. И все это бесплатно.Я бы даже сказал, что Россия относится к гражданам Украины гораздо лучше, чем Украина относится к гражданам Украины.Почему я каждый день снимаю видео о жизни в России? Потому что мы в информационном плане чуть-чуть не дорабатываем. На Украине есть люди, которые все еще верят стереотипам, что российские солдаты воруют унитазы. Вот и я занимаюсь разъяснительными беседами с бывшими гражданами Украины. И у этой моей деятельности есть результаты.Моя супруга была в Харькове серьезным женским тренером. У нее сотни женщин тренировалось. Когда она переехала в Россию, в первый год ее с днем рождения поздравили единицы. А на второй день рождения, когда люди успокоились, ее поздравили 60-70 человек. Причем ее поздравляли даже люди, которые служат в государственных структурах Украины.То же самое касается меня. В первые месяцы СВО меня считали предателем и врагом. Потом те же самые люди, которым удалось незаконно выехать в Европу, снова стали со мной нормально общаться: "Все, Паша, мы уже воевать не хотим". А сейчас они у меня спрашивают, как попасть в Россию. И в целом число украинских беженцев в Европе, которые хотели бы переехать в РФ, увеличивается.В целом на информационном фронте Россия сейчас побеждает. Как бы там ни было, по официальным данным, больше всего граждан Украины переехали в РФ. А это разбивает пропагандистский тезис о том, что "Россия – агрессор".Почему израильтянам не пришло бы в голову переехать в Сектор Газа? Потому что у них реальная война. А почему граждане Украины переезжают в Россию? Потому что они не считают Россию врагом. Более того, на этих президентских выборах в "новых" регионах РФ отдали за Путина гораздо больше голосов, чем в "старых". Это говорит о том, что бывшие граждане Украины, поняли, что жить в России – гораздо лучше.Более того, если бы сейчас провели честные выборы на Украине в границах 1991 года, в которых бы приняли участие Путин и Зеленский, Путин победил бы с большим отрывом.- Вы сказали, что число украинских беженцев в Европе, которые хотят приехать в РФ, увеличивается. По официальным данным, через пункт пропуска в Шереметьево за год его работы прошли 83 тысячи человек. Но у нас все равно есть жалобы, что нормальных людей в Россию не пускают из-за чрезмерно жесткой фильтрации.- Сейчас я вам объясню по поводу фильтрации.Мы приехали в Россию на автомобиле. Тогда еще наземные границы были открыты. Но после многочисленных терактов, которые совершали бывшие граждане Украины на территории РФ, возможность въезда в страну сузили только до одного места – Шереметьево.Да, с точки зрения безопасности – это полностью оправдано. Ее поддерживают сами бывшие граждане Украины, которые опасаются мести киевского режима. Но, на мой субъективный взгляд, одного пункта пропуска недостаточно. Потому что желающих приехать в Россию гораздо больше, чем 83 тысячи. Миллионы людей хотели бы сюда попасть. Как бывший милиционер я сам выступаю за жесткую фильтрацию. Но надо сделать так, чтобы у нас было еще два-три пункта пропуска. Причем не только в аэропортах. Где-то нужно разрешить людям приезжать сюда наземным транспортом.Во-первых, есть люди, которые искренне боятся летать. Во-вторых, людям, ради переселения в Россию, сейчас приходится бросать машины в другой стране.У меня граждане Украины часто спрашивают: "Как нам адаптироваться к российским порядкам?". Да очень просто. Это к жизни в Германии надо адаптироваться, потому что там другой язык и менталитет. А украинец, поживя в России, будет отличаться от "коренного" россиянина только тем, что он будет немного хэкать и шокать.Тем более, что у тех же харьковчан есть родственники в Курской и Белгородской областях.- Насчет фильтрации уточню. Вы как бывший милиционер могли бы за короткий срок вычислить в человеке диверсанта в независимости от того, что он вам говорит?- Это можно сделать. В этом серьезно помогают специализированные программы, которые определяют, какие следы человек оставлял в интернете.Я хочу сказать, что не все люди, которые в первые месяцы СВО кричали: "Слава Украине", являются бандеровцами. Все-таки война всегда приводит к стрессу. Если человек не успел в чем-то разобраться, он вполне мог лайкнуть какие-то посты Зеленского, потому что он раньше за него голосовал. А теперь люди искренне меняют свое мнение. И не потому, что они переобулись ради попадания в Россию. Они действительно по-новому посмотрели на все эти события.Потому я и объясняю людям: "Если вы где-то написали про Россию гадости, во время фильтрации лучше сразу об этом сказать".С такими людьми надо работать. Денацификация состоит не в том, чтобы мы их "денацифицировали" на фронте, убив или взяв в плен (кстати, пленный же может вас потом попытаться убить), а в том, чтобы они добровольно поменяли свои взгляды.Опять же, приведу личный пример. Я на днях общался с друзьями, которые живут в Европе. Они пока не хотят ехать в Россию, но считают, что Россия права, а Зеленский – продал Украину американцам. Тем более, это правда.Во-первых, вы же помните последнее заявление Зеленского, что солдаты ВСУ могли бы поменять американские войска в Европе. Во-вторых, сервера приложения "Резерв Плюс", где украинцы обновляют свои данные для военкоматов, хранятся в Европе. Это прописано в законе. Якобы это нужно для того, чтобы Россия не похитила сведения о мобилизационном потенциале Украины.То есть Зеленский открыто хочет сдать своих соотечественников Западу в военное рабство.Идем дальше. Некоторое время назад кто-то из британских лордов заявил, что Лондону следовало бы использовать украинских солдат в Африке. В Чехии поднимался вопрос, чтобы разрешить гражданам Украины службу в чешской армии. Латвия приняла закон, в котором разрешила на своей территории не только войска НАТО, но и войска Украины. Ну зачем Латвии украинские войска на своей территории? Для подготовки к еще более жестокой войне. Если сейчас произойдет заморозка конфликта, Запад все равно будет использовать украинцев по всему миру для борьбы против России. Украинцам надо это понять и переходить на нашу сторону.- А можно ли во время фильтрации выявить предрасположенность человека к бытовым преступлениям? Например, ветеран СВО Ярослав Манцевич рассказывал, что он у себя в Екатеринбурге поймал педофила, которым оказался гражданин Украины, приехавшим сюда еще в 2014 году.- Бытовые преступления будут всегда и в любом обществе. Для нас гораздо более опасна специализированная преступность, когда человека готовят для терактов и диверсий. Такого человека тяжело вычислить. А бытовое убийство легко раскрыть или предупредить. Когда я работал в милиции, мы раскрывали девять из десяти убийств. Дай бог, чтобы бывшие граждане Украины занимались только бытовой преступностью. Потому что полиция с ними относительно быстро разберется. Тем более, в России правопорядка гораздо больше, чем на Украине.- Вы сказали, что украинцам легко адаптироваться к жизни в России. Как быть с коррупционными скандалами на "новых" территориях? Как быть с тем, что в Запорожской области вражеских наводчиков до сих пор депортируют на подконтрольную Киеву территорию, а не сажают?- По поводу Запорожской области это точно вопрос не ко мне. Не знаю, почему так происходит. Если человек что-то там наводил, его надо судить. Что касается коррупции, то местные власти продолжают это по привычке. Это просто идиоты.- Так в этом-то и проблема, что бывшие граждане Украины настолько хорошо адаптируются к жизни в России, что мы потом не будем знать, что с ними делать.- Ждать. И дать им понять, что за эти "привычки" они расплатятся своей свободой.- Вообще мне кажется, что основная проблема не в том, что граждане Украины не будут политически лояльны к России. А в том, что они конформисты, которые хотят вкусно есть и сладко спать. Но ведь точно такие же желания есть и у большинства "старых" россиян. Нужно ли нам со всем этим возиться?- А у нас другого выбора нет.Я в свое время изучал вопросы демографии. В России рождаемость выше, чем на Украине. И до конфликта, и сейчас. Но для комфортной демографической ситуации нужно, чтобы страна могла себя воспроизводить. А для этого коэффициент рождаемости должен быть 2.2 (220 детей на 100 женщин). У меня четверо детей, я их всех сюда привез. Это мой личный вклад в развитие России (смеется).Повторюсь, у нас у всех один менталитет, один язык, одни родственники и одна вера. Чем больше граждан Украины станут россиянами, тем будет лучше для страны. Нам нужны люди. А с небольшим процентом, который будет совершать преступления, надо работать.- Дело в том, что критики нашего форума выдвигали следующий аргумент: "Вы выдвигаете России ультиматум. Мол, если она не будет кормить украинцев, то украинцы будут с ней воевать".- Это люди просто мыслят черно-белыми категориями. Жизнь – гораздо сложнее.Во-первых, люди едут в Россию, несмотря на фильтрацию. И большинство из них едут сюда просто жить, а не проводить бандеровские марши или взрывать трансформаторные щиты на железных дорогах.Во-вторых, все мои знакомые, которые переехали в Россию, работают и платят налоги. У них нет желания жить на пособия. Тем более, здесь для украинских беженцев пособий нет.- Еще один часто задаваемый вопрос от россиян: "Как быть с желаниям украинцев жить в Москве, а не в регионах".- Я сейчас стараюсь как можно чаще путешествовать по стране. Я побывал на Кавказе и в Краснодарском крае. И я часто езжу к сестре в Курск. У нее там квартира в ЖК, который ничем не отличается от московского. Российские регионы живут хорошо. Может быть, там меньше театров, но это мелочи.Я сейчас живу в Москве, потому что работаю в СМИ. Но я бы с удовольствием пожил на Кубани. И у меня есть конкретные знакомые, которые в Москву не хотят ехать.- Естественно у меня будет вопрос о ситуации в Харькове. С одной стороны, оттуда приходят видео с произволом ТЦК и сообщения об отключении электричества. С другой стороны, мы не видим массовых волн беженцев из города на западную Украину.- Ситуация в Харькове серьезно обострилась. В последнюю неделю ТЦК просто взбесились. Они резко увеличили количество блокпостов, и в городе, и на окраинах. Наверное, была целенаправленная команда из Киева мобилизовать как можно больше харьковчан. Не знаю, почему это происходит именно сейчас. Наверное, Зеленский понимает, что город скоро отойдет России, поэтому пытается убить как можно больше русских.Мужчинам и раньше было непросто передвигаться по Харькову, а теперь это стало очень тяжело. Кого-то перевозят в багажнике жены. Кто-то выходит на работу в пять утра и возвращается в час ночью, пока ТЦК спят. Если ты пойдешь на работу в 7-8 утра, есть риск попасться.Из города уезжает бизнес. Из больниц вывозят аппаратуру для диагностики онкологических заболеваний. У харьковчан депрессия. Я не могу сказать, что все ждут Россию, но и при нынешней власти они жить тоже не хотят.Все же знают, что Харьков, Курск и Белгород – это совсем рядом. Я в детстве ездил в Курскую область к бабушке и дедушке, чтобы копать картошку и пасти коров. У них было 50 соток. Утром выехали на ЗИЛе, днем накопали тысячу ведер картошки, вечером уже были в Харькове. Белгородцы всегда приезжали в Харьков на рынок Барабашево и погулять на выходные. Мы гнали товары в Москву. Кто-то поставлял туда одежду, кто-то продавал огурцы. Товарооборот был в обе стороны. Деньги были у всех.А теперь, чтобы добраться из Харькова в Белгород, вам нужно пять дней. Если вы чудом сможете выбраться из Украины. Нам с трудом удалось перевезти к себе 81-летнюю бабушку жены из Харькова. Это просто героическая женщина - ехать в таком возрасте пять дней. Не все это могут сделать.- Вы верите в оптимистичный сценарий СВО, когда мы перебьем в позиционных боях большую часть украинской армии и сможем взять Харьков, не встречая серьезного сопротивления?- Ситуация для ВСУ ухудшается. Там уже больше 100 тысяч "пятисотых", которые не хотят воевать. Да, поступила команда из Киева мобилизовать еще 200 тысяч человек. Но я надеюсь, что большинство из них все же бросят оружие при первой возможности. И я надеюсь, что продвижение армии России будет не 500 метров в день, а гораздо больше.Во всяком случае, Донбасс, Херсон и Запорожье мы по конституции обязаны освободить. Харьков – это совсем рядом. А там, где Харьков, там и Сумы.Я общался с военными, которые сейчас освобождают Курскую область. Рано или поздно они ВСУ оттуда выгонят: кого-то убьют, кого-то в плен возьмут. И я не думаю, что армия России прямо на границе остановится, поймав этот темп. И если зайти в Сумскую область, то Харьков отрезается по кругу.Харьков надо окружать. В лоб на него идти нельзя. Дело в том, что в городе есть целый подземный город. Весь исторический центр Харькова, где метро – это катакомбы, которые пока не до конца изучены. Туда еще в моей молодости ученые целые экспедиции отправляли. И киевский режим использует это подземелье в военных целях. Под землей можно целую армию спрятать.Я очень хочу, чтобы моя семья воссоединилась. У меня половина семьи в Харькове, а половина – в России. Я верю, что Харьков вернется в состав России.Более подробно о беженцах - в интервью Сергея Зуева: Украинские беженцы: домой через узкое горлышко

https://ukraina.ru/20241022/1058258365.html

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, харьков, владимир зеленский, игорь терехов, владимир путин, сизо, мвд, вооруженные силы украины, сво, украинские беженцы, общество, белгород, мобилизация, военкомат