https://ukraina.ru/20241026/1058382962.html

"Зелина тысяча" и проблемы на фронте. Главное на Украине на утро 26 октября

"Зелина тысяча" и проблемы на фронте. Главное на Украине на утро 26 октября - 26.10.2024 Украина.ру

"Зелина тысяча" и проблемы на фронте. Главное на Украине на утро 26 октября

Владимир Зеленский пообещал по одной тысяче гривен каждому украинцу. На Украине в этом усмотрели подготовку к принятию непопулярных мер

2024-10-26T09:38

2024-10-26T09:38

2024-10-26T09:38

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В вечернем обращении к народу Украины Владимир Зеленский объявил о том, что поручил украинскому правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая предусматривает помощь в размере 1 тыс. грн. (около 2 350 руб. - Ред.) каждому гражданину страны."Сейчас на всех уровнях нашего государства должна продолжаться подготовка к ближайшим месяцам. Отопительный сезон. Зима. Много работы в энергетике - это защита объектов, это работа над устойчивостью системы. Готовятся регионы, готовятся общины, готовятся военные. Кроме таких системных вещей, есть решения, которые могут быть приняты непосредственно для поддержки людей", - анонсировал Зеленский свою программу.Он рассказал о её сути, а также пояснил, на что можно будет потратить выданные деньги."Я поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутимой для каждой семьи в Украине. "Є-підтримка" ("Есть-поддержка" - Ред.) для всех наших людей - взрослые, дети, каждая семья на Украине. Тысяча гривен на человека - на семью это получится по несколько тысяч гривен, и средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в частности коммунальных услуг, электричества. Билеты - это "Укрзалізниця". Украинские лекарственные средства. Также поручил, чтобы эти средства можно было потратить на украинские книги, на культурные услуги. Можно донатить на военных - волонтерам, на дроны", - пояснил Зеленский.Ранее при его президентстве украинская власть прибегала к раздаче 1 тыс. гривен в 2021 году. Тогда через приложение "ДіЯ" (укр.действие — также аббревиатура фразы "Государство и Я", аналог российских "Госуслуг" - Ред.) граждане привитые от COVID-19 двумя дозами вакцины получали 1 тыс. грн, которую могли потратить на определённые товары и услуги.В народе ту выплату окрестили "вовиной тысячей" по аналогу с "юлиной тысячей" - выплатой 1 тыс. грн. в 2008 году, когда украинское правительство возглавляла Юлия Тимошенко. Та выплачивала деньги как компенсацию за вклады советского "Сбербанка". При этом тогда в этом усматривали попытку подкупа избирателей. Примечательно, что тогда покупательная способность гривны была выше, чем сейчас.В то же время, как подозревают некоторые, раздача украинским правительством денег сейчас может быть использована для обновления реестра военнообязанных и выманивания тех из них, кто скрывается от военкомов.Иные же усмотрели в этом подготовку к выборам."Зелина тысяча <...> Явно предвыборная раздача. Зеленский продолжает делать вид, что готовится к выборам, но всё таки надеется, что соскочить. Пока "поручил подготовить", т.е. деньги раздадут прямо под выборы, если/когда они будут", - прокомментировал грядущую выдачу 1 тыс. грн. популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".До этого другой популярный в стране телеграм-канал "Резидент" рассказал о готовящихся непопулярных шагах в стране."Наш источник в ОП рассказал, что Офис президента готовит план победы для Украины, в который сейчас собирают предложения от Кабмина/Генштаба по возможным радикальным действиям внутри страны. Зеленский хочет продемонстрировать западным партнёрам готовность на серьёзные шаги внутри государства, такие как понижение мобилизационного возраста, национализация собственности у олигархов, рост тарифов и посадки топ коррупционеров", - отмечалось в публикации канала.Таким образом, выдача денег может быть призвана хоть отчасти смягчить негативную реакцию общества на непопулярные решения украинской власти.Одно из таких решений украинцы ощутят на себе в ближайшем будущем. В пятницу, 25 октября, украинское издание NV.ua сообщило, что несколько десятков тысяч украинцев потеряют бронь от мобилизации."Владимир Зеленский недоволен, что официальную отсрочку от мобилизации получили уже 1,5 млн человек, и их количество за пару месяцев выросло почти вдвое, рассказывает NV Бизнес высокопоставленный чиновник из команды президента, который попросил не называть его имени. Поэтому власти решили провести аудит перечня критически важных предприятий до 15 ноября. Одновременно с этим Минобороны и Минэкономики обсуждают изменения в профильное постановление Кабмина № 76, где речь идет о правилах бронирования", - писало издание.По его информации, с "нарушениями" были забронированы около 40 тыс. человек. Также власти планируют ужесточить процедуру бронирования сотрудников предприятием от мобилизации. При этом после аудита каждая пятая украинская компания может потерять право бронировать работников.Также издание со ссылкой на источники сообщило, что даже на критически важных предприятиях военной промышленности и энергетики могут сократить количество забронированных: со 100% до 70-90%.Определять "критичность" для украинской обороны предприятий будут территориальные центры комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП — аналог военкоматов — Ред.) и военные администрации. Это, в свою очередь, может привести к масштабной коррупции, сообщили источники NV.ua.Пока же бронирование для компаний приостановлено до 15 ноября. Новости о том, что в результате аудита многие компании потеряют право бронировать работников на Украине восприняли не только новости о попытке правительства навести порядок в проблемной сфере, но и как попытку закрыть потребности ВСУ в личном составе."Официальной причиной приостановки процесса бронирования работников является необходимость навести порядок в этой сфере, в частности, дать оценку злоупотреблениям, в т.ч. коррупционным, которые случались, и предотвратить их в будущем. Такие злоупотребления были вызваны, среди прочего, размытостью критериев, по которым предприятия, учреждения и организации конкретным государственным органом признают критически важными. Неофициальной причиной, следует допустить, является острая потребность пополнения личного состава Вооружённых сил Украины", - рассказал в комментарии украинскому изданию The Page адвокат Евгений Булименко.Тем временем дела Вооружённых сил Украины на фронте идут не лучшим образом."Украинская армия не в состоянии остановить наступление ВС РФ после огромных затрат ВСУ на Курскую авантюру Зеленского. Ближайшие месяцы ВСУ будет отступать на всех направлениях теряя территории, живую силу и тяжелую технику. Если в этот момент не произойдет обвала линии обороны, значит ВСУ крупно повезло. Все готовятся к худшему сценарию. Вот почему все начали говорить про подготовку оборонительных сооружений в Днепропетровской области", - сообщил утром 26 октября популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Другой канал - "Резидент" - со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ 25 октября сообщал о том, что главком ВСУ Александр Сырский якобы "полностью потерял контроль над ситуацией на Покровском и Кураховском направлении"."Полевые командиры перестают выполнять приказы и стоять до конца, военные при первой опасности быть окруженными покидают позиции без приказа", - указывалось в сообщении канала.По информации канала, вторжение в Курскую область сыграло плохую роль для ВСУ, и украинские командиры считают это предательством, так как лучшие резервы и технику отправили на неподготовленные рубежи, где их уничтожают ВС РФ.О происходящем на фронтах — в статье Дмитрия Ковалевича ""Кровавый стендап" Зеленского и что-то с Запорожьем. Украинские военные и эксперты - о ситуации на фронте".

https://ukraina.ru/20241025/1058380080.html

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https://ukraina.ru/20241025/1058351059.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, владимир зеленский, юлия тимошенко, александр сырский, вооруженные силы украины, госуслуги, курская область