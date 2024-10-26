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"Кровавый стендап" Зеленского и что-то с Запорожьем. Украинские военные и эксперты - о ситуации на фронте

"Кровавый стендап" Зеленского и что-то с Запорожьем. Украинские военные и эксперты - о ситуации на фронте - 26.10.2024 Украина.ру

"Кровавый стендап" Зеленского и что-то с Запорожьем. Украинские военные и эксперты - о ситуации на фронте

На текущей неделе украинских военных и экспертов более всего волновал крах обороны ВСУ в Селидово и вероятное место следующего удара российских войск.

2024-10-26T08:43

2024-10-26T08:43

2024-10-26T08:43

эксклюзив

запорожье

владимир зеленский

селидово

игорь мосийчук

александр дубинский

вооруженные силы украины

курахово

военные

эксперты

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Спикер ВСУ Сил обороны Юга Владислав Волошин утверждает, что наступать россияне будут на запорожском направлении. По его словам там сосредоточено около 200 000 российских военных. Он также говорит, что активность российских войск постепенно растет — ежедневно они наносят до 7 авиационных ударов управляемыми бомбами и 5 неуправляемыми ракетами.Анонимный украинский чиновник западному изданию Economist рассказывает, что россияне собираются брать штурмом крупный промышленный центр – город Запорожье. Советник бывшего украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко вообще утверждает, что наступление на Запорожье начнется на следующей неделе.Издание "Зеркало недели" пишет, что накопление войск и мелкие атаки российских войск на Запорожском направлении — часть более масштабной наступательной операции, которая должна стартовать в начале ноября. Авторы издания считают, что, по плану, операция должна включать захват сразу нескольких городов Донбасса и значительное продвижение близ Гуляйполя, чтобы выйти на границу Днепропетровской области.Вместе с тем старший лейтенант ВСУ Николай Мельник на канале "Новыны Live" рассказывает, что у россиян не хватит сил для наступления на этом направлении. По его словам, основные силы сосредоточены на других участках фронта, в частности, Кураховском, Курском и возле Часов Яра. Российская армия, утверждает лейтенант, истощается, поэтому для усиления давления на Запорожье им придется перебрасывать войска с других направлений.Противоречивость заявлений зависит от целевой аудитории. Для Запада украинские спикеры бьют тревогу, пугая возможностью потери крупного промышленного центра, ресурсы которого Зеленский уже пообещал западным кредиторам. Украинскую же аудиторию пытаются уверить в "истощении" российской армии.Украинский Telegram-канал "Рубикон", оценивая вероятность наступления на Запорожье, пишет, что ближайшее время там не стоит ожидать активизации. Одна из причин – ухудшение погоды. "Запорожская область – это сплошные поля, балки и лесополосы, что делает очень зависимым от погодных условий продвижение войск в пределах основных дорог", - пишет "Рубикон". Кроме того, вблизи линии фронта на подконтрольной РФ территории нет крупных городов, где можно было бы незаметно концентрировать войска, так как Мелитополь и Бердянск находятся достаточно далеко."К тому же Украина и под Ореховом, и под Гуляйполем создала вполне приличные укрепрайоны – опять же, судим сугубо из того, что встречали в Сети. Возможно, это далеко не линия Суровикина, но чтобы их преодолеть, надо минимум на точках прорыва создавать огромнейший численный перевес", - добавляет "Рубикон". По мнению авторов, ВС РФ удобнее заходить на Запорожье с востока после взятия Курахово и Великой Новоселки в ДНР.Украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев жалуется, что направление следующего удара россиян трудно предугадать. "Речь об изменении тактики россиян. Если раньше у них в приоритете было покровское и кураховское направление, то теперь они используют тактику изменения направления основного удара", – рассказывает эксперт.Украинский Telegram-канал "Картель" пишет, что Курахово и Селидово скоро падут, тем более что последний город уже фактически находится в кольце. "Торецк, Селидово, Покровск и Курахово, по сути, были приговорены "курской авантюрой" Зеленского. Причем, если ситуация для ВСУ будет ухудшаться, можно говорить и о потере Украиной контроля над Херсонской и Запорожской областями. Именно поэтому на Западе всерьез заговорили о "территориях в обмен на мир", что гарантированно убьет Зе-команду", - пишет "Картель".Бывший "азовец" и экс-депутат Игорь Мосийчук утверждает, что в результате курской авантюры Зеленского госпитали завалены ранеными. "Тяжелейшие бои, множественные потери на территории Курской области. Я сужу по одному – по потоку раненых, - это то, что доступно, видно в госпиталях Сум и Полтавы, - с территории Курской области", - рассказывает Мосийчук.В то же время украинский военный эксперт Олег Стариков на телеканале "24" рассказывает, что ВСУ становится всё сложнее удерживать плацдарм в Курской области из-за наступающей распутицы. "Дело в том, что дорог там особо-то нет, в основном дороги грунтовые, а с учетом того, что все размывается, а техника у нас колесная - колесная техника по грунтовым дорогам, которые размыты, особо не проходит. А гусеничной техники у нас там минимальное количество, в основном колесная для активных маневренных действий. Поэтому ситуация тяжелая – чем больше погода будет ухудшаться, тем нам будет тяжелее вести маневренные действия", - говорит эксперт.Киевский профессор журналистики Никита Василенко рассказывает в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, что украинских военнослужащих кормят просроченными продуктами. "Дошло до того, что один из моих авторов, прислал мне банку консервов, которые им дали, говорит – она взрывается не хуже РГД. Потому что срок годности, там написано, неделю до конца реализации. А второй мой корреспондент, говорит: "Я давно питаюсь за свой счет. Иначе была бы язва желудка, а то присылают просроченные продукты". Это человек третий год на передовой", – рассказывает Власенко.Не особо помогает ВСУ и насильственная мобилизация. Политолог Сергей Гайдай рассказывает, что из нового пополнения только один из 25 идет в бой, а остальные отказываются воевать. "Мои знакомые, которые находятся сейчас на фронте, и это в основном командиры подразделений, говорят, что прибывающие благодаря такой мобилизации это небоеспособный баланс для них. Из 25 человек в бой может пойти только один. Остальные – это потенциальные дезертиры, это ребята, которые первыми погибают. Это те, кто нашу обороноспособность не повышает", - утверждает политолог.В итоге одни украинские военные бегут с позиций, а другим угрожают расстрелом. В четверг 24 октября родственники военнослужащих сообщили, что 210 отдельный батальон 120 бригады попал в оперативное окружение в поселке Горняк под Курахово, потому что соседний 154 батальон под давлением российской армии покинул позиции. Вслед за ними побежал и 210 батальон, но получил приказ возвращаться, сопровождавшийся угрозами расстрела от командования.Опальный депутат Александр Дубинский пишет, что приказ держать позиции до последнего исходит от Зеленского, которому нужно до выборов в США не допустить обрушения фронта. По этой причине, утверждает Дубинский, Зеленский и отменил бронирование и инвалидность. Ради этого, дескать, и приезжал на днях министр обороны США Ллойд Остин. "Если фронт рухнет до 5 ноября, кампании Харрис - каюк. Поэтому прислали Остина с командой держать позиции. Стоять насмерть! Кровавый стендап", - резюмирует нардеп военную тактику Зеленского.Очевидно, "кровавый стендап" будет продолжаться, поскольку удержание Зеленским власти и продолжение финансирования зависит от его способности "забрасывать мясом" линию фронта. Поскольку мужчины практически закончились, на этой неделе украинские спикеры вновь начали поднимать тему мобилизации женщин и снижения мобилизационного возраста.Другие мнения украинских экспертов о происходящем на фролнте - в статье "Выводы не сделаны": украинский военкор простился с Селидово

https://ukraina.ru/20241025/1058366150.html

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эксклюзив, запорожье, владимир зеленский, селидово, игорь мосийчук, александр дубинский, вооруженные силы украины, курахово, военные, эксперты