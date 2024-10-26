https://ukraina.ru/20241026/1058371038.html

НАТО — неэффективный военный альянс, но Британия и Германия продолжают искать причину для его сохранения

НАТО — неэффективный военный альянс, но Британия и Германия продолжают искать причину для его сохранения - 26.10.2024 Украина.ру

НАТО — неэффективный военный альянс, но Британия и Германия продолжают искать причину для его сохранения

Для Лондона сейчас установить жесткие отношения с Германией значит сохранить Альянс. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро

2024-10-26T06:50

2024-10-26T06:50

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Отвечая на вопрос про "исторический оборонный пакт" между Британией и Германией, эксперт отметил, что это в большей степени политический ход.Поэтому, по словам эксперта, для Лондона установить жесткие отношения с Германией значит сохранить Альянс. Им нужно найти причину, чтобы Альянс продолжил существовать, заключил Моро.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев задал вопросы: разве НАТО не предполагает сотрудничество между между этими странами? Зачем нужен еще отдельный договор?“Возникает ощущение, что НАТО как единая организация в Европе если не перестанет существовать, то ее контроль на европейском континенте будет слабеть. Британия как страна, которая вышла из Евросоюза, пытается выстраивать с Германией, ведущей страной Европы, взаимодействие в военной сфере”, — поделился своими рассуждениями Перенджиев.По его словам, происходит это в преддверии выборов президента в США, которые могут изменить существование Североатлантического альянса.Он считает, что не только Трамп, но и Харрис не будет способствовать укреплению НАТО. Есть риски продолжения внутренней борьбы в США и после выборов. Тогда уже будет точно не до НАТО, добавил эксперт.Подробнее об этом — в интервью Александр Перенджиев: Пока Британия становится главным надзирателем Европы, США на Украине бросают вызовThe Sunday Times сообщает, что Британия и Германия подпишут "исторический оборонный пакт", который позволит сформировать более тесные военные связи и связи в сфере безопасности с Евросоюзом.Полный текст интервью — Ксавье Моро: Россия следует плану вековой давности, чтобы добить ВСУ, а Запад хочет красиво уйти

https://ukraina.ru/20241024/1058318854.html

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новости, британия, германия, сша, дональд трамп, ес, нато, детали