https://ukraina.ru/20241017/1058135669.html

"Украина пошла путём самоубийства". Если воевать до последнего русского, украинцы закончатся раньше

"Украина пошла путём самоубийства". Если воевать до последнего русского, украинцы закончатся раньше - 17.10.2024 Украина.ру

"Украина пошла путём самоубийства". Если воевать до последнего русского, украинцы закончатся раньше

В украинском экспертном сообществе внезапно заметили, что на войне гибнут люди и что это трагедия. И начали подозревать, что Запад ищет стратегию прекращения войны, поскольку с русскими ничего сделать не удалось.

2024-10-17T05:45

2024-10-17T05:45

2024-10-17T05:47

эксклюзив

украина

потери всу

владимир зеленский

андрей золотарев

джо байден

нато

политика

эксперты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058033142_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16dfc287bf0ac536d24b011ce14d197b.jpg

Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв прокомментировал заявление Зеленского на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном о том, что Украина не рассматривает сценарий прекращения огня в обмен на западные гарантии безопасности. По мнению эксперта, именно эта негибкая позиция Зеленского стала причиной отмены встречи в формате "Рамштайн" на высшем уровне.Ураган "Милтон" стал лишь предлогом, а не причиной отмены поездки в Германию на "Рамштайн" Байдена и Блинкена, предположил Золотарёв. По его мнению, вряд ли США дадут Киеву разрешение бить дальнобойными ракетами по объектам в России до 5 ноября и дальше, вряд ли согласятся охранять небо над Западной Украиной, и вряд ли последует приглашение в НАТО, учитывая позицию ряда стран-членов альянса.Да и само приглашение в НАТО отнюдь не означает гарантию приёма, однако власти смогли бы преподнести это внутреннему потребителю как грандиозное достижение. Тем более, что никаких других достижений не предвидится."Увы, мы стоим перед очень неприятным для нас (для киевского режима — Ред.) выводом относительно того, что партнёры, прежде всего США, мягко, но деликатно и всё более заметно подталкивают к изменению позиции и изменению стратегии", - сказал политтехнолог в эфире ютуб-канала UKRLIFE.TV.Похоже, общество уже начинают готовить к таким изменениям."Каждый Божий день гибнут люди, трагедии… нет, это всё надо заканчивать", - опомнился украинский политолог Дмитрий Спивак. Добавим от себя - на Донбассе люди гибнут с 2014 года, но это почему-то не побудило многих (не всех) украинских политологов хоть раз выступить с призывом прекратить кровопролитие. Наверное, надеялись с американской помощью всех победить.Теперь Спивак признаёт — сами, без помощи Запада, мы (киевский режим — Ред.) не можем довести это (войну — Ред.) до конца. А приглашения в НАТО не будет, "дальнобоя" не будет, сбивать русские ракеты над Украиной западные ПВО не будут — так что можно любой "план победы" презентовать, что это меняет? Французы и немцы категорически против переноса войны на Украине в 2025 год, "нет у них денег и возможностей, склады пустые".По словам эксперта, Европа прозревает, понимает, что "американцы решили свою главную задачу, они ликвидировали в лице Европы конкурента".Запад ищет стратегию прекращения войны, поскольку с русскими ничего сделать не удалось, Китай усиливается, БРИКС растёт как на дрожжах, сказал Спивак. И добавил, что к тому же сильно возрос риск скатывания в ядерную войну.Обсуждают "план победы" Зеленского и то, насколько вообще реальна эта "победа". Еще до выступления Зеленского в Верховной Раде 16 октября украинский политический философ Сергей Дацюк предположил, что в плане остаются пункты, не подлежащие огласке. И действительно, в представленном парламентариям плане некоторые пункты имеют тайные приложения, которые уже были представлены западным партнерам.Однако, по мнению эксперта, когда украинцы увидят наконец этот план целиком (а когда-то это случится: пусть через много лет), он их не впечатлит, как не впечатлил западных партнеров."Да, во время войны граждане обязаны объединяться вокруг своего политического лидера, но проблема состоит в том, что у этого политического лидера (Зеленского – Ред.) мандат только на войну… Мандата на мирные действия у него по факту нет", - сказал Дацюк в интервью журналисту Александру Шелесту*.Он пояснил: "Мирную экономическую, политическую, культурную, социальную, медиа, ментальную и так далее, и так далее политику нынешнего президента граждане не поддерживают".Однако, по мнению украинского философа, такие экзистенциальные войны, какая идет сейчас, не выигрываются только военным способом, тем более они не выигрываются исключительно военной помощью извне".Дацюк признал, что "мы (сторонники киевского режима – Ред.) в настоящее время переживаем состояние дезориентации" по той причине, что заявленную цель – выход на границы 1991 года – никто не менял, тогда как все уже понимают, что цель эта недостижима. Это приводит к дезориентации даже с элементами психических расстройств и, самое главное, это деморализует фронт, растет количество самовольно оставляющих часть, это "очень огромное количество", рассказал эксперт. По его мнению, большую роль тут играет утрата уверенности в победе – ведь "русские продолжают наступление".Эксперт считает, что "противника останавливают не боеприпасами, а волей". На вопрос, можно ли остановить противника волей к переговорам, он ответил отрицательно, пояснив, что это будет отложенная война, и за это время противник усилится, "а мы (киевский режим – Ред.) – нет". Вообще, по словам философа, у Украины (у киевского режима – Ред.) остались в запасе только безумные сценарии – "потому что все умные варианты уже не сработают".Дацюк, однако, призвал к разуму и подчеркнул, что никакая математика не позволяет Киеву отвоевать границы 1991 года – военные это знают точно, но не хотят портить гражданам настроение. В общем, по словам эксперта, "если поставить цель воевать до последнего русского, то украинцы закончатся раньше"."Но что происходит в эти дни? Происходит осознание Запада. Украина не желает осознавать: она решила пойти по пути самоубийства. Достойно… Но вопрос в том, что не все согласны", - продолжил Дацюк, добавив, что несогласные есть даже среди националистов – и "это будет испытанием для их национализма"."Возникает момент выбора. Кто-то говорит: я не готов, ну его, этот национализм - и уехал. (А кто-то говорит – Ред.): не, я готов, пусть считают, что я герой, пусть про меня поют песни… Вопрос только в том, кто песни будет петь? И не назовут ли их дураками?" - сказал философ.Он добавил: вот Байден сказал примерно так: демократия не стоит того, чтобы развязывать ядерную войну. А Украина – готова ли она стать инициатором ядерной войны для того, чтобы сохранить суверенитет, сохранить остатки (страны – Ред.)? Этот вопрос не умозрителен, подчеркнул Дацюк. По его словам, американская элита это уже поняла, тогда как на Украине этот вопрос сегодня просто некому ставить.* Признан иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине – в статье Павла Котова "Минус 300 тысяч: почему школьники массово бегут с Украины"

https://ukraina.ru/20241016/1058102755.html

https://ukraina.ru/20241014/1058066414.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, потери всу, владимир зеленский, андрей золотарев, джо байден, нато, политика, эксперты