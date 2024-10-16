Зеленский презентовал свой "план победы" в Раде: в него входят "тайные приложения" - 16.10.2024 Украина.ру
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Зеленский презентовал свой "план победы" в Раде: в него входят "тайные приложения"
Зеленский презентовал свой "план победы" в Раде: в него входят "тайные приложения" - 16.10.2024 Украина.ру
Зеленский презентовал свой "план победы" в Раде: в него входят "тайные приложения"
Владимир Зеленский провел презентацию своего "плана победы" в Верховной Раде Украины. В начале выступления он заявил, что "победа стала для кое-кого неудобным словом", но его "план" станет "мостом к саммиту мира". И тогда "можно будет завершить войну не позднее 2025 года"
2024-10-16T12:45
2024-10-16T12:56
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верховная рада
дмитрий песков
план
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Пункты плана Зеленского:Зеленский уточнил, что эти пункты рассчитаны очень конкретно по времени. Первые четыре - это военное время, а пятый - послевоенное, но последний пункт крайне необходим для гарантии безопасности киевского режима.Также Зеленский отметил, что второй, третий и четвертый пункты имеют тайные приложения, которые уже были представлены партнерам."Эфемерный "мирный план" Зеленского, скорее всего, все тот же план США воевать до последнего украинца", - отреагировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Неделей ранее стало известно, что саммит мира, куда Зеленский обещал пригласить Россию переносится на неопределенный срок, а пока Киев придумает, какие требования на нем предъявить Москве.Другие темы: Снова стали заказывать много: в Госдуме связали доставку бензопил в зону СВО и продвижение ВС РФ.
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новости, украина, владимир зеленский, нато, рада, верховная рада, дмитрий песков, план, победа
Новости, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Рада, Верховная Рада, Дмитрий Песков, план, победа

Зеленский презентовал свой "план победы" в Раде: в него входят "тайные приложения"

12:45 16.10.2024 (обновлено: 12:56 16.10.2024)
 
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Владимир Зеленский провел презентацию своего "плана победы" в Верховной Раде Украины. В начале выступления он заявил, что "победа стала для кое-кого неудобным словом", но его "план" станет "мостом к саммиту мира". И тогда "можно будет завершить войну не позднее 2025 года"
Пункты плана Зеленского:
  1. 1
    Приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны.
  2. 2
    Продолжение операций на территории РФ и снятие ограничений на удары вглубь страны западными дальнобойными ракетами.
  3. 3
    Размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета".
  4. 4
    Развитие стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций против РФ.
  5. 5
    После окончания войны украинские военные могут использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы. Контингент США в Европе смогут заменить украинские военные.
Зеленский уточнил, что эти пункты рассчитаны очень конкретно по времени. Первые четыре - это военное время, а пятый - послевоенное, но последний пункт крайне необходим для гарантии безопасности киевского режима.
Также Зеленский отметил, что второй, третий и четвертый пункты имеют тайные приложения, которые уже были представлены партнерам.
"Если партнеры поддержат план, мы сможем завершить войну не позднее следующего года. Если мы и партнеры не усилимся сейчас, то Путин существенно усилится в следующем году", - заявил Зеленский.
"Эфемерный "мирный план" Зеленского, скорее всего, все тот же план США воевать до последнего украинца", - отреагировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Зеленский радостный
10 октября, 07:55
Зеленскому нужна власть для отмывания денег, в этом суть его "планов победы" – Ющук Владимир Зеленский ежедневно отмывает деньги и утратит эту возможность, потеряв политическую власть на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук
Владимир Зеленский
26 сентября, 06:30
Ни победы, ни плана, только максималистские требования. Украина в международном контекстеВ иностранной прессе на прошлой неделе одну из первых строчек рейтинга занимала тема ударов ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь территории России. На этой неделе эта тема не теряет актуальности, правда уже в новом прочтении
Неделей ранее стало известно, что саммит мира, куда Зеленский обещал пригласить Россию переносится на неопределенный срок, а пока Киев придумает, какие требования на нем предъявить Москве.
9 октября, 16:12
Пока придумают, какие требования предъявить России: Киев планирует саммит мира "под елочку"Украина намерена провести саммит мира с участием представителей России до конца этого года. Однако прямые двусторонние переговоры с Москвой не планируются. Такое заявление сделал украинский посол в Турции Василий Боднар, его слова 9 октября опубликовало издание Reuters
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НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОРадаВерховная РадаДмитрий Песковпланпобеда
 
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