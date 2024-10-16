https://ukraina.ru/20241016/1058130349.html

Зеленский презентовал свой "план победы" в Раде: в него входят "тайные приложения"

Зеленский презентовал свой "план победы" в Раде: в него входят "тайные приложения" - 16.10.2024 Украина.ру

Зеленский презентовал свой "план победы" в Раде: в него входят "тайные приложения"

Владимир Зеленский провел презентацию своего "плана победы" в Верховной Раде Украины. В начале выступления он заявил, что "победа стала для кое-кого неудобным словом", но его "план" станет "мостом к саммиту мира". И тогда "можно будет завершить войну не позднее 2025 года"

2024-10-16T12:45

2024-10-16T12:45

2024-10-16T12:56

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Пункты плана Зеленского:Зеленский уточнил, что эти пункты рассчитаны очень конкретно по времени. Первые четыре - это военное время, а пятый - послевоенное, но последний пункт крайне необходим для гарантии безопасности киевского режима.Также Зеленский отметил, что второй, третий и четвертый пункты имеют тайные приложения, которые уже были представлены партнерам."Эфемерный "мирный план" Зеленского, скорее всего, все тот же план США воевать до последнего украинца", - отреагировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Неделей ранее стало известно, что саммит мира, куда Зеленский обещал пригласить Россию переносится на неопределенный срок, а пока Киев придумает, какие требования на нем предъявить Москве.Другие темы: Снова стали заказывать много: в Госдуме связали доставку бензопил в зону СВО и продвижение ВС РФ.

https://ukraina.ru/20241010/1057968542.html

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новости, украина, владимир зеленский, нато, рада, верховная рада, дмитрий песков, план, победа