Зеленский презентовал свой "план победы" в Раде: в него входят "тайные приложения"
12:45 16.10.2024 (обновлено: 12:56 16.10.2024)
Владимир Зеленский провел презентацию своего "плана победы" в Верховной Раде Украины. В начале выступления он заявил, что "победа стала для кое-кого неудобным словом", но его "план" станет "мостом к саммиту мира". И тогда "можно будет завершить войну не позднее 2025 года"
Пункты плана Зеленского:
- 1Приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны.
- 2Продолжение операций на территории РФ и снятие ограничений на удары вглубь страны западными дальнобойными ракетами.
- 3Размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета".
- 4Развитие стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций против РФ.
- 5После окончания войны украинские военные могут использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы. Контингент США в Европе смогут заменить украинские военные.
Зеленский уточнил, что эти пункты рассчитаны очень конкретно по времени. Первые четыре - это военное время, а пятый - послевоенное, но последний пункт крайне необходим для гарантии безопасности киевского режима.
Также Зеленский отметил, что второй, третий и четвертый пункты имеют тайные приложения, которые уже были представлены партнерам.
"Если партнеры поддержат план, мы сможем завершить войну не позднее следующего года. Если мы и партнеры не усилимся сейчас, то Путин существенно усилится в следующем году", - заявил Зеленский.
"Эфемерный "мирный план" Зеленского, скорее всего, все тот же план США воевать до последнего украинца", - отреагировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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