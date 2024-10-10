https://ukraina.ru/20241010/1057994518.html

"Рамштайн" откладывается, американцы требуют обратно их деньги. Украина в международном контексте

"Рамштайн" откладывается, американцы требуют обратно их деньги. Украина в международном контексте - 10.10.2024 Украина.ру

"Рамштайн" откладывается, американцы требуют обратно их деньги. Украина в международном контексте

Саммит Контактной группы по помощи Украине в формате "Рамштайн", который Владимир Зеленский ожидал с нетерпением в надежде, что там ему дадут разрешение наносить удары вглубь России, отложен на неопределенное время. Об этом 9 октября сообщила немецкая газета Spiegel со ссылкой на представителя Министерства обороны США

2024-10-10T04:24

2024-10-10T04:24

2024-10-10T04:24

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нато

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Встреча стран-поставщиков оружия Украине, которая должна была состояться на авиабазе "Рамштайн" в Германии была отменена из-за решения президента США Джо Байдена остаться на родине и заняться борьбой с последствиями урагана "Хелена", унесшим жизни более двухсот человек и подготовкой к новому удару стихии – урагану "Милтон", который обрушится на восточное побережье страны.Вслед за Байденом поездку в Германию отменил и госсекретарь США Энтони Блинкен.Ранее газета The Washington Post(WP) писала о предстоящей встрече Контактной группы по обороне Украины как об очередном шансе, который получит Зеленский для того, чтобы представить свой "план победы".Издание не исключило, что после того, как Зеленскому не удалось добиться снятия ограничений на ракеты, Киев может получить какую-то другую помощь. По словам дипломатического источника WP, "страны НАТО рассматривают способы предоставить Украине более конкретные шаги для будущего членства в альянсе — хотя, вероятно, всё это еще не дотягивает до срочных действий, которые запросил Киев".Запад уговорит Зеленского на переговоры, но сможет ли уговорить РоссиюПо информации американского агентства Bloomberg, изначально предполагалось, что одной из важных задач встречи Зеленского с Байденом и другими западными союзниками Украины на базе "Рамштайн" должна была стать своеобразная "проверка настроений".Дело в том, что союзники Украины ощутили готовность Владимира Зеленского проявить больше гибкости в вопросе урегулирования конфликта с Россией, говорится в статье агентства, опубликованной 9 октября."На измученной Украине грядет третья военная зима, появились первые признаки ослабления западной поддержки, а конца конфликту не видно, и украинские официальные лица дали понять, что готовы признать: рано или поздно должна начаться завершающая стадия. Они сообщили об этом на условиях анонимности, поскольку переговоры проходят за закрытыми дверями", - отметили авторы публикации.По их словам, ни один официальный представитель не упомянул открытым текстом о возможных территориальных уступках со стороны Украины, однако давление союзников на Зеленского усиливается."Они требуют более конкретного плана, который будет учитывать сценарии окончания конфликта, длящегося уже два с половиной года. Противостояние на поле боя, стесненные бюджеты на Западе и, прежде всего, результаты президентских выборов в США в ноябре — все это побудило союзников внимательнее рассмотреть возможность урегулирования конфликта путем переговоров", - подчеркивается в статье.При этом журналисты Bloomberg предполагают, что главной темой любых будущих переговоров по Украине станет членство этой страны в НАТО. По их словам, на Байдена давят, чтобы он направил Киеву явное и недвусмысленное приглашение в альянс."И, хотя маловероятно, что президент США на это пойдет, это считается козырной картой на любых переговорах с участием Кремля", - говорится в публикации.Агентство ссылается на заявление чиновника, "знакомого с ходом дискуссий в НАТО", который утверждает, что "нечто меньшее, чем полноценное членство поставит Украину в невыгодное положение на переговорах о прекращении огня". При этом он добавил, что надежные двусторонние гарантии безопасности, особенно с США, будут равноценны фактическому членству Украины.Но поскольку Россия вступление Киева в НАТО даже не рассматривает, остается неясным, какая формула позволит усадить все стороны за стол переговоров, констатировал собеседник агентства.В ожидании ТрампаЕвропейские союзники Киева во втором президентстве Дональда Трампа видят угрозу дальнейшей американской помощи Украине из-за его предвыборного обещания положить конец конфликту, пишет агентство Bloomberg.Однако для некоторых европейских лидеров это повод для радости. Например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обещает, что он "откупорит несколько бутылок шампанского, если Трамп вернется", передает Politico.Если Дональд Трамп переизберется на пост президента США, он не будет ждать инаугурации, а сразу же предпримет меры по урегулированию украинского конфликта, утверждает Орбан.Премьер-министр Венгрии считает, что между внешнеполитическим подходом Трампа и нынешней демократической администрации существует "значительная разница". Он "не будет ждать церемонии инаугурации, чтобы добиться мира на Украине", убежден Виктор Орбан.“Трамп начнет действовать немедленно, и мы, европейские лидеры, не должны терять время, потому что между выборами и инаугурацией нового президента не будет двух-трех месяцев, как обычно. Сначала мы должны это осмыслить философски, затем осознать стратегически, а затем отреагировать на уровне действий как можно скорее”, — заключил Орбан.А пока Зеленский не сидит зряВремя до назначения новой встречи Контактной группы по помощи Украине в "Рамштайне" Владимир Зеленский зря не теряет. Он 9 октября впервые приехал с визитом в хорватский город Дубровник на саммит "Украина – Юго-Восточная Европа".Кроме него в саммите принимают участие премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, президенты Сербии и Черногории Александр Вучич и Яков Милатович, президент сепаратистского Косово Вьоса Османи, премьеры Греции, Болгарии, Албании и Северной Македонии.Это уже третий саммит в данном формате. Первый прошел в августе 2022 года в Афинах, второй в феврале этого года в Тиране. По традиции участники встречи принимают итоговую декларацию, осуждающую российскую специальную военную операцию на Украине. В документе содержится поддержка территориальной целостности Украины вместе с крымским полуостровом, поддержка мирному плану Владимира Зеленского, требование привлечь к ответственности всех военных преступников, убивающих мирных граждан и детей, поддержка евроинтеграции Украины и ее вступления в НАТО.На полях саммита Зеленский также провел двухстороннюю встречу с премьером Хорватии Андреем Пленковичем. По итогам встречи он сообщил на своей странице в соцсетях, что главными темами переговоров были военная помощь и сотрудничество, гуманитарное разминирование, реабилитация украинских детей и бойцов украинской армии, восстановление Украины и ее интеграция в Евросоюз."Также мы подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве между нашими странами. Мы вместе будем развивать сотрудничество между нашими оборонными предприятиями. Хорватия продолжит поставлять оборудование и делиться опытом в области гуманитарного разминирования", - рассказал Зеленский.В этом смысле на саммите в Дубровнике Зеленский продолжил то, что начал на саммите в Тиране в феврале. Он тогда предложил балканским государствам учредить совместное с его страной производство боеприпасов. В этих целях Зеленский инициировал создание отдельного форума оборонной промышленности.Владимир, верни деньги!Пока Зеленский пытается консолидировать страны Юго-Восточной Европы вокруг помощи Украине, руководство американского штата Северная Каролина, столкнувшееся с последствиями разрушительного урагана, призывает Киев выделить ему сто миллиардов долларов из полученного от США финансирования.Губернатор штата Рой Купер заявил на днях, что он искреннее верит в то, что у администрации Байдена есть деньги на то, чтобы помочь населению Северной Каролины, но оно не может ждать пока федеральное правительство закончит все бюрократические процедуры, предшествующие выплате."Если мы хотим получить от США необходимое для оказания гуманитарной помощи финансирование, то обратиться лучше туда, куда уходят все деньги. И я понял, что должен немедленно позвонить Зеленскому", - процитировало издание The Babylon Bee слова губернатора.Понятно, чтио никаких денег Зеленский не даст. Он их сам не видит, поскольку большая часть их остается в ВПК США, откуда Украина получает оружие и боекомплекты, а то, что попадает на Украину, как неоднократно писало издание Украина.ру, успешно разворовывается самой властью. Больше о предыдущем саммите "Украина - Юго-Восточная Европа" в Тиране в материале Вучич между стульями. Уважать Россию и производить боеприпасы для Украины - о чем договорились в Тиране

https://ukraina.ru/20241009/1057982119.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, рамштайн, нато, bloomberg, саммит, виктор орбан