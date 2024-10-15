Минус 300 тысяч: почему школьники массово бегут с Украины - 15.10.2024 Украина.ру
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Минус 300 тысяч: почему школьники массово бегут с Украины
Минус 300 тысяч: почему школьники массово бегут с Украины - 15.10.2024 Украина.ру
Минус 300 тысяч: почему школьники массово бегут с Украины
Украинские власти бьют тревогу – перед началом учебного года страна не досчиталась около 300 тысяч школьников, которые вместе с семьями уехали за границу
2024-10-15T16:19
2024-10-15T17:18
эксклюзив
украина
школьники
образование
министерство образования и науки украины
мобилизация
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Будущего нетО рекордном оттоке учащихся заявила на днях в эфире "Новости.Live" депутат Верховной Рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Нина Южанина.Парламентарий считает, что это явление связано с общей неопределенностью, которая сейчас наблюдается в стране."Это значит, люди не видят, не понимают и не слышат от власти, какой у нас план действий на ближайшую осень, зиму, и, что с наступлением и нашими военными возможностями", - отметила Южанина.Многие из выезжающих семей продают последнее имущество, чтобы только выехать с Украины, добавила депутат. По ее словам, больше всего людей переезжает в Польшу.Побуждают оставатьсяПроблему с уменьшающимся количеством школьников признают и в Министерстве образования Украины, однако, как и Южанина, там не называют главную причину массового бегства подрастающего поколения.Несколько дней назад на правительственном часе в Верховной Раде выступил министр образования Оксен Лисовой."Что касается выезда. Я разделяю вашу тревогу. Мы наблюдаем за тем, как в 10-11 классах много детей, особенно мальчиков, уезжают за границу. Мы побуждаем их оставаться в Украине разными способами", - сказал он.Что же делать? Лисовой предложил свой рецепт. Министр заявил, что учащимся нужно предложить качественное профессиональное и высшее образование, которое на Украине якобы не хуже, чем за границей и все это будет побуждать молодых людей оставаться на родине.Студентов тоже стало меньшеЕсли смотреть на проблему шире, то началась она не вчера и не в 2022 году. В январе замминистра образования Михаил Винницкий сообщил, что в 2023 году на Украине было 360 тысяч выпускников школ, а в 2008-м это число было почти вдвое больше – 640 тысяч.Чиновник подчеркнул, что свои выкладки он основывает только на демографии, без учета миграционных и иных процессов, которые начались в феврале два года назад."К 2033 году у нас будет примерно 300 тысяч выпускников — и это цифра, которая предполагает возвращение пока неподконтрольных Украине территорий", - заявил Винницкий.Меньше выпускников – меньше работающих вузов. В 2008 году на Украине насчитывалось примерно 350 университетов, в каждом из которых учились в среднем 6,7 тысяч студентов. В 2021 году число вузов сократилось до 300, а в каждом числилось до 3,4 тысячи обучающихся.Мобилизация молодежиОчевидно, что отток из страны учеников старших классов, в основном юношей, связан с мобилизацией, которую во все более агрессивной форме проводят власти Украины. Да, на законодательном уровне недавно запретили мобилизовать молодых людей до 25 лет, однако никаких гарантий, что это решение не переиграют по мере ухудшения ситуации на поле боя, никто дать не может.О чем говорить, если пример такого способа заблаговременно избежать отправки на фронт показывают сами украинские власть предержащие. В сентябре прошлого года депутат Рады Алексей Гончаренко*, нисколько не стесняясь, с гордостью оповестил о том, что спровадил своего 17-летнего сына на учебу в Нидерланды в "один из лучших" университетов Европы.Стоит ли удивляться тому, что обычные украинские семьи готовы на все, лишь бы вывезти своих подрастающих сыновей подальше от войны, в которую власти Украины продолжают бросать все новых и новых солдат.Такие настроения всячески подогревают различные медийные украинские "захисники". Командир 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" Игорь Оболенский на днях заявил, что мобилизационный возраст должен быть снижен до 21 года."Чем больше сейчас нашей молодежи почувствует, что такое война, тем легче нам будет дальше. Тяжелые времена рождают сильных людей. Чем больше народ почувствует весь негатив сейчас, который есть, тем будем мы эффективнее в будущем", - сказал он в одном из интервью.По его мнению, никакой угрозы демографии в этом нет, так как на фронте "нет тотальной смерти", многие якобы всего лишь получают ранения и возвращаются в строй.Еще больше запретовПо итогам 2023 года на Украине был зафиксирован один из самых низких уровней рождаемости в мире – 0,7 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста. Учитывая также уровень миграции, в скором времени учиться в украинских школах будет попросту некому.Даже по самым оптимистичным прогнозам, о численности населения в 40 с лишним миллионов человек Украина может забыть надолго, если не навсегда.По подсчетам Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи на конец прошлого года, в ближайшие десять лет численность населения Украины составит от 26 до 35 млн человек.Судя по действиям украинских властей, если они и собираются как-то решать проблему с оттоком школьников, то весьма своеобразными методами. Недавно тот же министр Лесовой поддержал инициативу запретить ученикам общаться на русском языке на переменах. Соответствующий законопроект уже внесен в парламент.Есть основания полагать, что подобные дискриминационные законы приведут исключительно к обратному эффекту, а число молодых украинцев, не желающих иметь с таким государством ничего общего, только увеличится.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО том, к чему сегодня скатилось украинское образование - в материале издания Украина.ру Классовая сегрегация и неумение читать. Что показало исследование уровня украинского образования издания Украина.ру.
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Павел Котов
Павел Котов
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, школьники, образование, министерство образования и науки украины, мобилизация
Эксклюзив, Украина, школьники, образование, Министерство образования и науки Украины, мобилизация

Минус 300 тысяч: почему школьники массово бегут с Украины

16:19 15.10.2024 (обновлено: 17:18 15.10.2024)
 
© Украина.руКоллаж: украинские ученики, Европа, поезд
Коллаж: украинские ученики, Европа, поезд - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Украина.ру
Читать в
Павел Котов
автор издания Украина.ру
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Украинские власти бьют тревогу – перед началом учебного года страна не досчиталась около 300 тысяч школьников, которые вместе с семьями уехали за границу
Будущего нет
О рекордном оттоке учащихся заявила на днях в эфире "Новости.Live" депутат Верховной Рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Нина Южанина.
"Перед началом учебного года из Украины выехало 300 тысяч детей, которые должны были бы учиться в наших школах", - сказала она.
Парламентарий считает, что это явление связано с общей неопределенностью, которая сейчас наблюдается в стране.
"Это значит, люди не видят, не понимают и не слышат от власти, какой у нас план действий на ближайшую осень, зиму, и, что с наступлением и нашими военными возможностями", - отметила Южанина.
Многие из выезжающих семей продают последнее имущество, чтобы только выехать с Украины, добавила депутат. По ее словам, больше всего людей переезжает в Польшу.
Побуждают оставаться
Проблему с уменьшающимся количеством школьников признают и в Министерстве образования Украины, однако, как и Южанина, там не называют главную причину массового бегства подрастающего поколения.
Несколько дней назад на правительственном часе в Верховной Раде выступил министр образования Оксен Лисовой.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Оксен ЛісовийОксен Лисовой
Оксен Лисовой - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Оксен Лісовий
Оксен Лисовой
"Что касается выезда. Я разделяю вашу тревогу. Мы наблюдаем за тем, как в 10-11 классах много детей, особенно мальчиков, уезжают за границу. Мы побуждаем их оставаться в Украине разными способами", - сказал он.
Что же делать? Лисовой предложил свой рецепт. Министр заявил, что учащимся нужно предложить качественное профессиональное и высшее образование, которое на Украине якобы не хуже, чем за границей и все это будет побуждать молодых людей оставаться на родине.
Студентов тоже стало меньше
Если смотреть на проблему шире, то началась она не вчера и не в 2022 году. В январе замминистра образования Михаил Винницкий сообщил, что в 2023 году на Украине было 360 тысяч выпускников школ, а в 2008-м это число было почти вдвое больше – 640 тысяч.
Чиновник подчеркнул, что свои выкладки он основывает только на демографии, без учета миграционных и иных процессов, которые начались в феврале два года назад.
"К 2033 году у нас будет примерно 300 тысяч выпускников — и это цифра, которая предполагает возвращение пока неподконтрольных Украине территорий", - заявил Винницкий.
Меньше выпускников – меньше работающих вузов. В 2008 году на Украине насчитывалось примерно 350 университетов, в каждом из которых учились в среднем 6,7 тысяч студентов. В 2021 году число вузов сократилось до 300, а в каждом числилось до 3,4 тысячи обучающихся.
Мобилизация молодежи
Очевидно, что отток из страны учеников старших классов, в основном юношей, связан с мобилизацией, которую во все более агрессивной форме проводят власти Украины. Да, на законодательном уровне недавно запретили мобилизовать молодых людей до 25 лет, однако никаких гарантий, что это решение не переиграют по мере ухудшения ситуации на поле боя, никто дать не может.
О чем говорить, если пример такого способа заблаговременно избежать отправки на фронт показывают сами украинские власть предержащие. В сентябре прошлого года депутат Рады Алексей Гончаренко*, нисколько не стесняясь, с гордостью оповестил о том, что спровадил своего 17-летнего сына на учебу в Нидерланды в "один из лучших" университетов Европы.
© Алексей Гончаренко
© Алексей Гончаренко
Стоит ли удивляться тому, что обычные украинские семьи готовы на все, лишь бы вывезти своих подрастающих сыновей подальше от войны, в которую власти Украины продолжают бросать все новых и новых солдат.
Такие настроения всячески подогревают различные медийные украинские "захисники". Командир 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" Игорь Оболенский на днях заявил, что мобилизационный возраст должен быть снижен до 21 года.
"Чем больше сейчас нашей молодежи почувствует, что такое война, тем легче нам будет дальше. Тяжелые времена рождают сильных людей. Чем больше народ почувствует весь негатив сейчас, который есть, тем будем мы эффективнее в будущем", - сказал он в одном из интервью.
- РИА Новости, 1920, 11.12.2023
11 декабря 2023, 07:40
Катастрофа утраченного поколения. Украинские школьники отстают в образованииНа днях был обнародованы результаты международного исследования качества образования PISA-2022. В процессе исследования уровня знаний по чтению, математике и естественным дисциплинам среди 15-летних учеников, были выявлены существенные пробелы в украинском образовании.
По его мнению, никакой угрозы демографии в этом нет, так как на фронте "нет тотальной смерти", многие якобы всего лишь получают ранения и возвращаются в строй.
Еще больше запретов
По итогам 2023 года на Украине был зафиксирован один из самых низких уровней рождаемости в мире – 0,7 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста. Учитывая также уровень миграции, в скором времени учиться в украинских школах будет попросту некому.
Даже по самым оптимистичным прогнозам, о численности населения в 40 с лишним миллионов человек Украина может забыть надолго, если не навсегда.
По подсчетам Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи на конец прошлого года, в ближайшие десять лет численность населения Украины составит от 26 до 35 млн человек.
Судя по действиям украинских властей, если они и собираются как-то решать проблему с оттоком школьников, то весьма своеобразными методами. Недавно тот же министр Лесовой поддержал инициативу запретить ученикам общаться на русском языке на переменах. Соответствующий законопроект уже внесен в парламент.
Есть основания полагать, что подобные дискриминационные законы приведут исключительно к обратному эффекту, а число молодых украинцев, не желающих иметь с таким государством ничего общего, только увеличится.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
О том, к чему сегодня скатилось украинское образование - в материале издания Украина.ру Классовая сегрегация и неумение читать. Что показало исследование уровня украинского образования издания Украина.ру.
 
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