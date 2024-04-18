Дмитрий Спивак: кто он
06:35 18.04.2024 (обновлено: 06:36 18.04.2024)
Украинский общественный деятель, политик, эксперт
Дмитрий родился 11 января 1968 года в Виннице на Украине.
Закончил в 1992 году Одесский политехнический институт по специальности химик-технолог. Отслужил в армии.
Второй диплом менеджера получил в Москве.
Какое-то время работал в коммерческой сфере. А в 2002 году становится городским депутатом Одессы.
Через два года возглавляет Ассоциацию деловых кругов Одессы. Также в течение двух лет являлся генеральным директором "Юморины".
Во время выборов в Молодежный совет Одессы в 2005 году возглавляет штаб. В 2006 году вступает в Ассоциацию ветеранов футбола имени Лобановского и Ассоциацию моряков-подводников имени Маринеско.
В 2007 году становится руководителем общественной организации "Справедливая Одесса" и проходит в городской совет Одессы. Также является главой городской ячейки партии "Батькивщина".
В 2012 году баллотируется в Верховную Раду от партии "Украина – Вперед!".
На президентских выборах 2014 года представлял программу кандидата Петра Порошенко, с которой ездил по стране.
В последнее время выступает в качестве спикера и эксперта в политических шоу.