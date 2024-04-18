Дмитрий Спивак: кто он - 18.04.2024 Украина.ру
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Дмитрий Спивак: кто он
Дмитрий Спивак: кто он - 18.04.2024 Украина.ру
Дмитрий Спивак: кто он
Украинский общественный деятель, политик, эксперт
2024-04-18T06:35
2024-04-18T06:36
биография
украина
политика
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Дмитрий родился 11 января 1968 года в Виннице на Украине.Закончил в 1992 году Одесский политехнический институт по специальности химик-технолог. Отслужил в армии.Второй диплом менеджера получил в Москве.Какое-то время работал в коммерческой сфере. А в 2002 году становится городским депутатом Одессы.Через два года возглавляет Ассоциацию деловых кругов Одессы. Также в течение двух лет являлся генеральным директором "Юморины".Во время выборов в Молодежный совет Одессы в 2005 году возглавляет штаб. В 2006 году вступает в Ассоциацию ветеранов футбола имени Лобановского и Ассоциацию моряков-подводников имени Маринеско.В 2007 году становится руководителем общественной организации "Справедливая Одесса" и проходит в городской совет Одессы. Также является главой городской ячейки партии "Батькивщина".В 2012 году баллотируется в Верховную Раду от партии "Украина – Вперед!".На президентских выборах 2014 года представлял программу кандидата Петра Порошенко, с которой ездил по стране.В последнее время выступает в качестве спикера и эксперта в политических шоу.
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биография, украина, политика
биография, Украина, политика

Дмитрий Спивак: кто он

06:35 18.04.2024 (обновлено: 06:36 18.04.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитрий СпивакДмитрий Спивак
Дмитрий Спивак - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитрий Спивак
Читать в
Украинский общественный деятель, политик, эксперт
Дмитрий родился 11 января 1968 года в Виннице на Украине.
Закончил в 1992 году Одесский политехнический институт по специальности химик-технолог. Отслужил в армии.
Второй диплом менеджера получил в Москве.
Какое-то время работал в коммерческой сфере. А в 2002 году становится городским депутатом Одессы.
Через два года возглавляет Ассоциацию деловых кругов Одессы. Также в течение двух лет являлся генеральным директором "Юморины".
Во время выборов в Молодежный совет Одессы в 2005 году возглавляет штаб. В 2006 году вступает в Ассоциацию ветеранов футбола имени Лобановского и Ассоциацию моряков-подводников имени Маринеско.
В 2007 году становится руководителем общественной организации "Справедливая Одесса" и проходит в городской совет Одессы. Также является главой городской ячейки партии "Батькивщина".
В 2012 году баллотируется в Верховную Раду от партии "Украина – Вперед!".
На президентских выборах 2014 года представлял программу кандидата Петра Порошенко, с которой ездил по стране.
В последнее время выступает в качестве спикера и эксперта в политических шоу.
 
биографияУкраинаполитика
 
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