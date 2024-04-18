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Дмитрий Спивак: кто он

Дмитрий Спивак: кто он - 18.04.2024 Украина.ру

Дмитрий Спивак: кто он

Украинский общественный деятель, политик, эксперт

2024-04-18T06:35

2024-04-18T06:35

2024-04-18T06:36

биография

украина

политика

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Дмитрий родился 11 января 1968 года в Виннице на Украине.Закончил в 1992 году Одесский политехнический институт по специальности химик-технолог. Отслужил в армии.Второй диплом менеджера получил в Москве.Какое-то время работал в коммерческой сфере. А в 2002 году становится городским депутатом Одессы.Через два года возглавляет Ассоциацию деловых кругов Одессы. Также в течение двух лет являлся генеральным директором "Юморины".Во время выборов в Молодежный совет Одессы в 2005 году возглавляет штаб. В 2006 году вступает в Ассоциацию ветеранов футбола имени Лобановского и Ассоциацию моряков-подводников имени Маринеско.В 2007 году становится руководителем общественной организации "Справедливая Одесса" и проходит в городской совет Одессы. Также является главой городской ячейки партии "Батькивщина".В 2012 году баллотируется в Верховную Раду от партии "Украина – Вперед!".На президентских выборах 2014 года представлял программу кандидата Петра Порошенко, с которой ездил по стране.В последнее время выступает в качестве спикера и эксперта в политических шоу.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

биография, украина, политика