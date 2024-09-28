Дмитрий Павлычко: послуживший и делу Ленина, и делу Шухевича - 28.09.2024 Украина.ру
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Дмитрий Павлычко: послуживший и делу Ленина, и делу Шухевича
Дмитрий Павлычко: послуживший и делу Ленина, и делу Шухевича - 28.09.2024 Украина.ру
Дмитрий Павлычко: послуживший и делу Ленина, и делу Шухевича
28 сентября 1929 года в гуцульском селе Стопчатов на Ивано-Франковщине родился Дмитрий Павлычко. Он стал номенклатурным поэтом Советской Украины, и сохранил этот статус в годы Украины независимой, легко сменив вектор творчества
2024-09-28T16:00
2024-09-28T16:00
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Будущий поэт родился в зажиточной гуцульской семье, которой хватило денег, чтобы отправить сына учиться в Коломыйскую украинскую гимназию. В 1939-м продолжил обучение в школе села Яблунов. Весной 1945-го Дмитрий вступил в ряды Украинской повстанческой армии (УПА*), объясняя это в 2019 году явно заученными ещё в советское время фразами:"В 16 лет я стал украинским повстанцем. Пятеро ребят из Стопчатова, в числе которых был и я, и пятеро из соседнего Большого Ключева в апреле 1945-го присоединились к сотне, которой командовал "Спартан". До этого гитлеровцы поймали моего брата Петра, бандеровца, который находился в школе старшин УПА* в Карпатах, и расстреляли его в Коломые. Мама плакала, отец меня не пускал, но я твёрдо сказал, что должен догнать немцев и отомстить им за брата".Конечно, ни с какими немцами сотня "Спартана" (кстати, бывшего сослуживца Романа Шухевича по легиону "Нахтигаль" и 201-му батальону шуцманшафта) не боролась. Она в основном устраивала засады на небольшие отряды НКВД, среди её "боевых заслуг" – убийство 30 безоружных военнослужащих-железнодорожников на станции села Ивановцы в январе 1945 года. Сам Павлычко, однако, в боевых столкновениях с советскими войсками участия не принимал, а уже осенью 1945-го он был арестован. По свидетельству самого поэта в 2013 году, он сам вернулся к мирной жизни, поскольку "сотник пришёл и сказал: "Марш домой, иди в комсомол! Но не забудь, где ты был!"В справке КГБ УССР от 1976 года об этом периоде жизни Дмитрия Павлычко сказано следующее:"В 1944 году вступил в т.н. "молодёжную запасную сотню УПА*", состоял в ней под псевдонимом "Граб", вначале в качестве рядового стрелка, а затем руководителя группы (четы), и лично проводил вербовки её новых членов. В этом же году во главе группы участвовал в вооружённом нападении на контору угольной шахты в с. Коваливка. В 1945 был арестован, но за недоказанностью состава преступления в 1946 году из-под стражи освобождён".Дальнейшая судьба Дмитрия Павлычко наводит на мысль, что отпустили его из НКВД не просто так. Уже в 1947 году юноша без проблем поступил на филологический факультет Львовского университета, где завёл дружбу с националистически настроенной интеллигенцией, в частности, с внучкой Ивана Франко – Зиновией. А в докладной записке Лаврентия Берия Вячеславу Молотову от 16 мая 1953 года "Об итогах борьбы с украинским националистическим подпольем в западных областях УССР" было, в частности, сказано:"Сейчас к приёму в Союз писателей есть только один кандидат из местного населения, молодой талантливый поэт – Дмитрий Павлычко. Главный редактор Львовского Книжно-журнального издательства Цмоколенко, которому Павлычко представил сборник своих стихов, уже два года задерживает издание этой книги".Сразу после окончания университета в 1953 году Павлычко стал не только членом Союза писателей СССР, но и редактором отдела поэзии львовского литературного журнала "Жовтень". В том же году был издан и первый поэтический сборник Павлычко – "Любовь и ненависть". В 1954 молодой поэт вступил в ряды КПСС, в 1955-м был избран в состав ЦК ЛКСМУ. Тогда же вышел его второй сборник стихов – "Моя земля", с теми же славословиями Ленину и коммунистической партии, что и в первой книге.После ХХ съезда КПСС и развенчания "культа личности Сталина" Дмитрий Павлычко слегка "попутал берега": в изданном в 1958 году сборнике "Правда зовёт" цензура поначалу пропустила стихотворение "Когда умер кровавый Торквемада…" с очевидными отсылками – "издох тиран – но стоит тюрьма". Сборник изъяли из продажи, а нераспроданный тираж уничтожили – но дальнейшей карьере Павлычко это никак не помешало. Возможно, потому что за него заступились Олесь Гончар и Максим Рыльский.В 1964 году поэт переехал в Киев, где получил работу в секретариате Союза писателей Украины. Тогда же он написал своё самое известное стихотворение – "Два кольори" ("Два цвета"), которое положил на музыку композитор Александр Билаш. Строчка "красное – это любовь, а чёрное – это печаль" была более чем прозрачной отсылкой к словам песни о красно-чёрном бандеровском флаге – "красный – добро, чёрный – ада дно".Но благодаря первому секретарю ЦК КРУ Петру Шелесту песня прозвучала на республиканском радио в исполнении Дмитрия Гнатюка 7 ноября 1964 года, к годовщине Октябрьской революции.Неудивительно, что Дмитрий Павлычко наряду с Иваном Драчом стал одной из "витрин" украинской советской литературы на Западе. В 1966 году Драч и Павлычко в составе делегации УССР посетили ООН и провели ряд встреч с североамериканскими украинцами.Вот как вспоминал об этом поэт из так называемой "Нью-Йоркской группы" Богдан Бойчук: "По украинским кругам Нью-Йорка распространялись слухи и предположения, кто за кем следит: Драч за Павлычком или Павлычко за Драчом. Чаще всего жребий падал на Павлычко, которого считали... полковником КГБ. Дмитрий обиделся, в шутку сказал, что является как минимум генералом". При этом после встречи с гостями с советской Украины самого Бойчука вызывали "на ковёр" к лидеру бандеровского крыла ОУН* Степану Ленкавскому.В 1971 году Дмитрий Павлычко стал главным редактором журнала иностранной литературы "Всесвіт". Несмотря на аресты в среде интеллигенции в 1972-1974 годах, в том числе множества его знакомых и друзей, Павлычко протестов не выражал и от номенклатурной должности не отказывался. Возможно, именно поэтому "Всесвіт" имел невиданную вольность, именно в этом журнале в 1973-74 годах впервые в СССР был напечатан перевод романа Марио Пьюзо "Крёстный отец".В 1977 году Дмитрий Павлычко стал лауреатом самой престижной республиканской премии – имени Тараса Шевченко, причём за идеологизированный сборник "Любовь и ненависть" ("Що у житті мене зігріва? Леніна думи ясні, Леніна мудрі слова"), хотя к тому времени он издал множество поэтических книг. Однако действительно качественная лирика Павлычко в них была щедро пересыпана критикой в адрес украинских националистов и их символики: "Та здавалось мені, що не ворони, а бандерівські хижі кати прилетіли в покинуті сторони заховати криваві сліди", "Тож не вдалось огидливим ізгоям вас отруїти жовто-синім гноєм" и т.п.В 1978 году Павлычко получил должность секретаря Совета писателей Украины. Именно с его приходом связывают проблемы с приёмом в эту организацию русскоязычных писателей республики.Но к публичной реализации наставлений своего сотника Дмитрий Павлычко смог приступить только в 1989 году, когда коммунистическая номенклатура получила добро из Москвы на подготовку к развалу СССР. В Киеве одним из кураторов этого процесса был Леонид Кравчук, который в 1988 году стал заведующим идеологическим отделом ЦК КПУ. В 1989-м именно Кравчук опекал создание Общества украинского языка, которое Павлычко возглавил, и Народного Руха Украины за перестройку, на учредительном съезде которого номенклатурный поэт сидел в президиуме, и вошёл в его руководящие органы. Фактически именно тогда закончился Павлычко-поэт и начался Павлычко-политик.После Пленума ЦК КПСС 20 сентября 1989 года, на котором была принята "Национальная политика партии в современных условиях", развал Советского Союза стал практически неизбежным. Украинские номенклатурные деятели искусств начали срочно избавляться от партийных билетов тогда ещё "руководящей и направляющей силы". Дмитрий Павлычко сделал это публично 9 марта 1990 года, на мероприятии по случаю дня рождения Тараса Шевченко. А в конце того же месяца он уже стал депутатом Верховной Рады, как теперь принято говорить, "первого демократического созыва", и возглавил в ней комитет по иностранным делам.Деятельность Дмитрия Павлычко в этом органе не была совсем уж бесполезной. Именно он добился внесения в принятую 16 июля 1990 года Декларацию о государственном суверенитете Украины тезисов о том, что эта страна в случае обретения независимости будет безъядерной, внеблоковой и постоянно нейтральной. В значительной мере благодаря этому независимость Украины в конце 1991 года поддержали США.Однако построенная на указанных принципах внешняя политика Украины, которая даже получила название "доктрина Павлычко", сошла на нет уже к началу 1994 года. В феврале 1994-го Украина присоединилась к программе НАТО "Партнёрство ради мира", а в июне того же года был подписан договор о партнёрстве с Европейским Союзом. Правда, к тому времени и сам Дмитрий Павлычко поменял свои взгляды, и стал ярым евроатлантистом.В последующие годы он совмещал политическую карьеру с дипломатической. В 1995-98 годах был послом Украины в Словакии, в 1999-2002-м – послом Украины в Польше, где ему удалось добиться установки памятника Тарасу Шевченко в Варшаве. А в 1998-99 и 2005-06 годах он опять был депутатом Верховной Рады Украины от различных осколков Руха. При этом звание Героя Украины Дмитрий Павлычко получил к 75-летию, из рук президента Леонида Кучмы.Хотя поэт поддерживал "оранжевую революцию" и Виктора Ющенко, однако в годы его правления никаких постов не получил. А с приходом к власти Виктора Януковича Павлычко неоднократно призывал к акциям массового неповиновения против него. Наибольшим преступлением президента Януковича считал подписание закона, который повышал статус русского языка.Поддерживал "майдан" и вооружённый переворот в Киеве в феврале 2014 года, и все инициативы новых киевских властей. В частности, высказывался против ДНР и ЛНР, выступал за запрет КПУ, призывал к передаче Киево-Печерской лавры Киевскому патриархату.В последний период своей жизни Дмитрий Павлычко продолжал писать стихи, но это были в основном политические агитки. Так, во времена суда над Юлией Тимошенко он писал ей оды, а позже назвал её "кукушкой Путина", начав прославлять президента Украины Петра Порошенко. Перед президентскими выборами 2019 года поэт написал стихотворное обращение к Порошенко, где, в частности, были слова:"На смелых ниспадает божья манна,Не сгинет тот, кто движется вперед.Я был когда-то у Шухевича РоманаСтрелком. Бери меня – я твой поэт".В ходе президентской кампании весной 2019 года проходили "творческие встречи" с Павлычко, которые оплачивались из предвыборного фонда Петра Порошенко – ведь поэт был его доверенным лицом. Но Порошенко это не помогло, и выборы он проиграл.Владимир Зеленский ответил Павлычко подло: запланированный на 4 декабря 2019 года в Национальной опере в Киеве юбилейный вечер по случаю 90-летия со дня рождения Дмитрия Павлычко, куда собирались гости со всего мира, был отменён в последний момент.В свою очередь, Павлычко начал писать стихотворные "Открытые письма к президенту", в одном из которых (в январе 2020 года) было сказано: "Господин Зеленский, я не знаю, кто Вы – президент государства иль прислуга Москвы…" А в августе 2020-го Дмитрий Павлычко первым подписал обращение бывших учредителей Руха к президенту Украины с призывом "прекратить разрушение государства или отречься от власти".Но с 2021 года Дмитрий Павлычко исчез из публичного пространства – судя по всему, в связи с состоянием здоровья. О смерти поэта объявили 29 января 2023 года, согласно завещанию, его похоронили в родном селе Стопчатов.* Террористическая организация запрещенная в России
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Дмитрий Павлычко: послуживший и делу Ленина, и делу Шухевича

16:00 28.09.2024
 
© commons.wikimedia.org / Пресс-служба президента УкраиныДмитрий Павлычко
Дмитрий Павлычко - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© commons.wikimedia.org / Пресс-служба президента Украины
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
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28 сентября 1929 года в гуцульском селе Стопчатов на Ивано-Франковщине родился Дмитрий Павлычко. Он стал номенклатурным поэтом Советской Украины, и сохранил этот статус в годы Украины независимой, легко сменив вектор творчества
Будущий поэт родился в зажиточной гуцульской семье, которой хватило денег, чтобы отправить сына учиться в Коломыйскую украинскую гимназию. В 1939-м продолжил обучение в школе села Яблунов. Весной 1945-го Дмитрий вступил в ряды Украинской повстанческой армии (УПА*), объясняя это в 2019 году явно заученными ещё в советское время фразами:
"В 16 лет я стал украинским повстанцем. Пятеро ребят из Стопчатова, в числе которых был и я, и пятеро из соседнего Большого Ключева в апреле 1945-го присоединились к сотне, которой командовал "Спартан". До этого гитлеровцы поймали моего брата Петра, бандеровца, который находился в школе старшин УПА* в Карпатах, и расстреляли его в Коломые. Мама плакала, отец меня не пускал, но я твёрдо сказал, что должен догнать немцев и отомстить им за брата".
Конечно, ни с какими немцами сотня "Спартана" (кстати, бывшего сослуживца Романа Шухевича по легиону "Нахтигаль" и 201-му батальону шуцманшафта) не боролась. Она в основном устраивала засады на небольшие отряды НКВД, среди её "боевых заслуг" – убийство 30 безоружных военнослужащих-железнодорожников на станции села Ивановцы в январе 1945 года. Сам Павлычко, однако, в боевых столкновениях с советскими войсками участия не принимал, а уже осенью 1945-го он был арестован. По свидетельству самого поэта в 2013 году, он сам вернулся к мирной жизни, поскольку "сотник пришёл и сказал: "Марш домой, иди в комсомол! Но не забудь, где ты был!"
В справке КГБ УССР от 1976 года об этом периоде жизни Дмитрия Павлычко сказано следующее:
"В 1944 году вступил в т.н. "молодёжную запасную сотню УПА*", состоял в ней под псевдонимом "Граб", вначале в качестве рядового стрелка, а затем руководителя группы (четы), и лично проводил вербовки её новых членов. В этом же году во главе группы участвовал в вооружённом нападении на контору угольной шахты в с. Коваливка. В 1945 был арестован, но за недоказанностью состава преступления в 1946 году из-под стражи освобождён".
Факельное шествие в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября 2022, 01:00История
Красно-черный день календаря. Миф о главном бандеровском празднике
Дальнейшая судьба Дмитрия Павлычко наводит на мысль, что отпустили его из НКВД не просто так. Уже в 1947 году юноша без проблем поступил на филологический факультет Львовского университета, где завёл дружбу с националистически настроенной интеллигенцией, в частности, с внучкой Ивана Франко Зиновией. А в докладной записке Лаврентия Берия Вячеславу Молотову от 16 мая 1953 года "Об итогах борьбы с украинским националистическим подпольем в западных областях УССР" было, в частности, сказано:
"Сейчас к приёму в Союз писателей есть только один кандидат из местного населения, молодой талантливый поэт – Дмитрий Павлычко. Главный редактор Львовского Книжно-журнального издательства Цмоколенко, которому Павлычко представил сборник своих стихов, уже два года задерживает издание этой книги".
Сразу после окончания университета в 1953 году Павлычко стал не только членом Союза писателей СССР, но и редактором отдела поэзии львовского литературного журнала "Жовтень". В том же году был издан и первый поэтический сборник Павлычко – "Любовь и ненависть". В 1954 молодой поэт вступил в ряды КПСС, в 1955-м был избран в состав ЦК ЛКСМУ. Тогда же вышел его второй сборник стихов – "Моя земля", с теми же славословиями Ленину и коммунистической партии, что и в первой книге.
После ХХ съезда КПСС и развенчания "культа личности Сталина" Дмитрий Павлычко слегка "попутал берега": в изданном в 1958 году сборнике "Правда зовёт" цензура поначалу пропустила стихотворение "Когда умер кровавый Торквемада…" с очевидными отсылками – "издох тиран – но стоит тюрьма". Сборник изъяли из продажи, а нераспроданный тираж уничтожили – но дальнейшей карьере Павлычко это никак не помешало. Возможно, потому что за него заступились Олесь Гончар и Максим Рыльский.
- РИА Новости, 1920, 03.04.2024
3 апреля, 16:00История
Красоты таврической степи и яд шестидесятничества: "Тронка" Олеся Гончара"Тронка" – один из самых популярных романов украинского советского писателя Олеся Гончара, родившегося 3 апреля 1918 года. Написанный в 1963 году роман был сочтён настолько важным, что в следующем году его наградили Ленинской премией и включили в школьную программу, хотя это решение сейчас вызывает решительное недоумение
В 1964 году поэт переехал в Киев, где получил работу в секретариате Союза писателей Украины. Тогда же он написал своё самое известное стихотворение – "Два кольори" ("Два цвета"), которое положил на музыку композитор Александр Билаш. Строчка "красное – это любовь, а чёрное – это печаль" была более чем прозрачной отсылкой к словам песни о красно-чёрном бандеровском флаге – "красный – добро, чёрный – ада дно".
Но благодаря первому секретарю ЦК КРУ Петру Шелесту песня прозвучала на республиканском радио в исполнении Дмитрия Гнатюка 7 ноября 1964 года, к годовщине Октябрьской революции.
Неудивительно, что Дмитрий Павлычко наряду с Иваном Драчом стал одной из "витрин" украинской советской литературы на Западе. В 1966 году Драч и Павлычко в составе делегации УССР посетили ООН и провели ряд встреч с североамериканскими украинцами.
Вот как вспоминал об этом поэт из так называемой "Нью-Йоркской группы" Богдан Бойчук: "По украинским кругам Нью-Йорка распространялись слухи и предположения, кто за кем следит: Драч за Павлычком или Павлычко за Драчом. Чаще всего жребий падал на Павлычко, которого считали... полковником КГБ. Дмитрий обиделся, в шутку сказал, что является как минимум генералом". При этом после встречи с гостями с советской Украины самого Бойчука вызывали "на ковёр" к лидеру бандеровского крыла ОУН* Степану Ленкавскому.
В 1971 году Дмитрий Павлычко стал главным редактором журнала иностранной литературы "Всесвіт". Несмотря на аресты в среде интеллигенции в 1972-1974 годах, в том числе множества его знакомых и друзей, Павлычко протестов не выражал и от номенклатурной должности не отказывался. Возможно, именно поэтому "Всесвіт" имел невиданную вольность, именно в этом журнале в 1973-74 годах впервые в СССР был напечатан перевод романа Марио Пьюзо "Крёстный отец".
петр шелест
8 января 2021, 18:00
За что глава Украины Петр Шелест навеки проклял Брежнева, Суслова и ЩербицкогоПервый секретарь ЦК КП Украины Петр Шелест - политик, написавший самые откровенные мемуары за всю советскую историю. Он родился 14 февраля 1908 г. в старинном, весьма большом и богатом селе Андреевка Змиевского уезда Харьковской губернии. В нём было три школы, гимназия и больница. И отец его тоже был непростым человеком
В 1977 году Дмитрий Павлычко стал лауреатом самой престижной республиканской премии – имени Тараса Шевченко, причём за идеологизированный сборник "Любовь и ненависть" ("Що у житті мене зігріва? Леніна думи ясні, Леніна мудрі слова"), хотя к тому времени он издал множество поэтических книг. Однако действительно качественная лирика Павлычко в них была щедро пересыпана критикой в адрес украинских националистов и их символики: "Та здавалось мені, що не ворони, а бандерівські хижі кати прилетіли в покинуті сторони заховати криваві сліди", "Тож не вдалось огидливим ізгоям вас отруїти жовто-синім гноєм" и т.п.
В 1978 году Павлычко получил должность секретаря Совета писателей Украины. Именно с его приходом связывают проблемы с приёмом в эту организацию русскоязычных писателей республики.
Но к публичной реализации наставлений своего сотника Дмитрий Павлычко смог приступить только в 1989 году, когда коммунистическая номенклатура получила добро из Москвы на подготовку к развалу СССР. В Киеве одним из кураторов этого процесса был Леонид Кравчук, который в 1988 году стал заведующим идеологическим отделом ЦК КПУ. В 1989-м именно Кравчук опекал создание Общества украинского языка, которое Павлычко возглавил, и Народного Руха Украины за перестройку, на учредительном съезде которого номенклатурный поэт сидел в президиуме, и вошёл в его руководящие органы. Фактически именно тогда закончился Павлычко-поэт и начался Павлычко-политик.
После Пленума ЦК КПСС 20 сентября 1989 года, на котором была принята "Национальная политика партии в современных условиях", развал Советского Союза стал практически неизбежным. Украинские номенклатурные деятели искусств начали срочно избавляться от партийных билетов тогда ещё "руководящей и направляющей силы". Дмитрий Павлычко сделал это публично 9 марта 1990 года, на мероприятии по случаю дня рождения Тараса Шевченко. А в конце того же месяца он уже стал депутатом Верховной Рады, как теперь принято говорить, "первого демократического созыва", и возглавил в ней комитет по иностранным делам.
- РИА Новости, 1920, 07.09.2024
7 сентября, 16:11История
Рух: от массового движения в поддержку КПСС, до карликовой националистической группы8 сентября 1990 года, начался съезд Народного Руха* Украины. Это мы сейчас знаем, что Рух – националистическая партия. А тогда-то она была не партией (поскольку партия у его руководителей уже была – КПСС) и вообще, это было всенародное движение за перестройку.
Деятельность Дмитрия Павлычко в этом органе не была совсем уж бесполезной. Именно он добился внесения в принятую 16 июля 1990 года Декларацию о государственном суверенитете Украины тезисов о том, что эта страна в случае обретения независимости будет безъядерной, внеблоковой и постоянно нейтральной. В значительной мере благодаря этому независимость Украины в конце 1991 года поддержали США.
Однако построенная на указанных принципах внешняя политика Украины, которая даже получила название "доктрина Павлычко", сошла на нет уже к началу 1994 года. В феврале 1994-го Украина присоединилась к программе НАТО "Партнёрство ради мира", а в июне того же года был подписан договор о партнёрстве с Европейским Союзом. Правда, к тому времени и сам Дмитрий Павлычко поменял свои взгляды, и стал ярым евроатлантистом.
В последующие годы он совмещал политическую карьеру с дипломатической. В 1995-98 годах был послом Украины в Словакии, в 1999-2002-м – послом Украины в Польше, где ему удалось добиться установки памятника Тарасу Шевченко в Варшаве. А в 1998-99 и 2005-06 годах он опять был депутатом Верховной Рады Украины от различных осколков Руха. При этом звание Героя Украины Дмитрий Павлычко получил к 75-летию, из рук президента Леонида Кучмы.
Хотя поэт поддерживал "оранжевую революцию" и Виктора Ющенко, однако в годы его правления никаких постов не получил. А с приходом к власти Виктора Януковича Павлычко неоднократно призывал к акциям массового неповиновения против него. Наибольшим преступлением президента Януковича считал подписание закона, который повышал статус русского языка.
22 ноября 2023, 13:06
"Оранжевая революция" 2004 года: как это былоВ среду, 22 ноября, исполняется 19 лет с начала "оранжевой революции": кампании протестов, митингов, пикетов, забастовок и других акций гражданского неповиновения, организованных и проведенных сторонниками Виктора Ющенко
Поддерживал "майдан" и вооружённый переворот в Киеве в феврале 2014 года, и все инициативы новых киевских властей. В частности, высказывался против ДНР и ЛНР, выступал за запрет КПУ, призывал к передаче Киево-Печерской лавры Киевскому патриархату.
В последний период своей жизни Дмитрий Павлычко продолжал писать стихи, но это были в основном политические агитки. Так, во времена суда над Юлией Тимошенко он писал ей оды, а позже назвал её "кукушкой Путина", начав прославлять президента Украины Петра Порошенко. Перед президентскими выборами 2019 года поэт написал стихотворное обращение к Порошенко, где, в частности, были слова:
"На смелых ниспадает божья манна,
Не сгинет тот, кто движется вперед.
Я был когда-то у Шухевича Романа
Стрелком. Бери меня – я твой поэт".
В ходе президентской кампании весной 2019 года проходили "творческие встречи" с Павлычко, которые оплачивались из предвыборного фонда Петра Порошенко – ведь поэт был его доверенным лицом. Но Порошенко это не помогло, и выборы он проиграл.
Владимир Зеленский ответил Павлычко подло: запланированный на 4 декабря 2019 года в Национальной опере в Киеве юбилейный вечер по случаю 90-летия со дня рождения Дмитрия Павлычко, куда собирались гости со всего мира, был отменён в последний момент.
Дмитрий Павлычко - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января 2023, 09:28
Смерть Павлычко, "год победы" Зеленского, обстановка в Часовом Яре. Главное на Украине на утро 30 январяУмер украинский поэт Дмитрий Павлычко. Президент Украины Владимир Зеленский назвал 2023 годом украинской победы. Стала известна обстановка в Часовом Яре, что под Артёмовском
В свою очередь, Павлычко начал писать стихотворные "Открытые письма к президенту", в одном из которых (в январе 2020 года) было сказано: "Господин Зеленский, я не знаю, кто Вы – президент государства иль прислуга Москвы…" А в августе 2020-го Дмитрий Павлычко первым подписал обращение бывших учредителей Руха к президенту Украины с призывом "прекратить разрушение государства или отречься от власти".
Но с 2021 года Дмитрий Павлычко исчез из публичного пространства – судя по всему, в связи с состоянием здоровья. О смерти поэта объявили 29 января 2023 года, согласно завещанию, его похоронили в родном селе Стопчатов.
* Террористическая организация запрещенная в России
 
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