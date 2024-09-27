https://ukraina.ru/20240927/1057738936.html
Трамп, говоря об урегулировании на Украине, процитировал Лаврова
Трамп, говоря об урегулировании на Украине, процитировал Лаврова - 27.09.2024 Украина.ру
Трамп, говоря об урегулировании на Украине, процитировал Лаврова
Комментируя перспективу урегулирования украинского конфликта, кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил о необходимости участия в переговорах российской стороны
2024-09-27T17:39
2024-09-27T17:39
2024-09-27T17:51
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владимир зеленский
сво
спецоперация
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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия готова к контактам со странами Запада в целях оздоровления ситуации в Европе и Евро-Атлантике и долгосрочного снижения ядерных рисков, но "для танго нужны двое". В ходе встречи с Трампом Зеленский сказал, что у него и экс-главы Белого дома общий взгляд на то, что боевые действия должны закончиться. "Мы обсудим это и посмотрим, к чему сможем прийти", - указал Трамп и пообещал сотрудничать с демократами для мира на Украине. Встреча Трампа с Зеленским длилась не более 15 минут, сообщает телеканал "Звезда". Ранее Трамп назвал Зеленского "величайшим продавцом в истории" и призвал пересмотреть отношение к Киеву. Подробнее по теме - в статье Анны Черкасовой "Он все продумал! Грег Вайнер о том, почему Трамп встречается с Зеленским в 9:45 (16.45 мск)" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240927/1057736025.html
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новости, россия, украина, сша, сергей лавров, дональд трамп, владимир зеленский, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, СВО, Спецоперация
Трамп, говоря об урегулировании на Украине, процитировал Лаврова
17:39 27.09.2024 (обновлено: 17:51 27.09.2024)
Комментируя перспективу урегулирования украинского конфликта, кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил о необходимости участия в переговорах российской стороны