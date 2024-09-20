Отвечать или нет? Эксперт о непростом выборе между войной на Украине и ядерном столкновении с НАТО
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении
Новые ракетные удары ВСУ принципиально ничего не изменят ни для России, ни для Украины. В этом и состоит дилемма: либо потерпеть часть урона, либо отвечать. Это вопрос политического выбора. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Ряд экспертов полагает, что у России есть лишь два выхода из ситуации, когда Запад вот-вот разрешит Украине наносить удары вглубь территории и когда атаки беспилотников на аэродром под Мурманском осуществляются с территории Финляндии – либо вообще не отвечать, сосредоточившись на уничтожении киевского режима, либо повышать градус ядерной эскалации.
Все, что ниже порога ядерного оружия, на Украине конечно будет применяться. Никаких иллюзий тут питать не следует, отметил журналист.
Президент России Владимир Путин прямо сказал, что эти страны будут рассматриваться как участники войны. А раз это будет война, то это открывает дверь для совсем других сценариев, сообщил эксперт.
"В этом и состоит дилемма: либо потерпеть часть урона, либо отвечать. Эти ракетные удары принципиально ничего не изменят ни для нас, ни для Украины. Отвечать или нет – вопрос политического выбора", — указал Рожин.
Выбор простой: либо война на Украине, либо прямая ядерная война с НАТО. Россия может нанести тактические ядерные удары по Британии или Финляндии.
По его мнению, все понимают, что применение тактического ядерного оружия быстро перерастет в применение стратегического ядерного оружия. Стороны разредят арсенал: что-то собьют, что-то долетит. После этого война закончится, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО читайте на сайте Украина.ру
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