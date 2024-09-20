Отвечать или нет? Эксперт о непростом выборе между войной на Украине и ядерном столкновении с НАТО - 20.09.2024 Украина.ру
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Отвечать или нет? Эксперт о непростом выборе между войной на Украине и ядерном столкновении с НАТО
Отвечать или нет? Эксперт о непростом выборе между войной на Украине и ядерном столкновении с НАТО - 20.09.2024 Украина.ру
Отвечать или нет? Эксперт о непростом выборе между войной на Украине и ядерном столкновении с НАТО
Новые ракетные удары ВСУ принципиально ничего не изменят ни для России, ни для Украины. В этом и состоит дилемма: либо потерпеть часть урона, либо отвечать. Это вопрос политического выбора. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-09-20T03:45
2024-09-20T03:45
новости
украина
россия
борис рожин
владимир путин
великобритания
ядерное оружие
ракеты
ракетный удар
всу
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Ряд экспертов полагает, что у России есть лишь два выхода из ситуации, когда Запад вот-вот разрешит Украине наносить удары вглубь территории и когда атаки беспилотников на аэродром под Мурманском осуществляются с территории Финляндии – либо вообще не отвечать, сосредоточившись на уничтожении киевского режима, либо повышать градус ядерной эскалации.Все, что ниже порога ядерного оружия, на Украине конечно будет применяться. Никаких иллюзий тут питать не следует, отметил журналист.Президент России Владимир Путин прямо сказал, что эти страны будут рассматриваться как участники войны. А раз это будет война, то это открывает дверь для совсем других сценариев, сообщил эксперт.Выбор простой: либо война на Украине, либо прямая ядерная война с НАТО. Россия может нанести тактические ядерные удары по Британии или Финляндии. По его мнению, все понимают, что применение тактического ядерного оружия быстро перерастет в применение стратегического ядерного оружия. Стороны разредят арсенал: что-то собьют, что-то долетит. После этого война закончится, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО читайте на сайте Украина.руО других аспектах украинского конфликта - в интервью Дмитрия Голубовского: ВСУ далеки от поражения, поэтому любые переговоры для России − это зло. на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, борис рожин, владимир путин, великобритания, ядерное оружие, ракеты, ракетный удар, всу, финляндия
Новости, Украина, Россия, Борис Рожин, Владимир Путин, Великобритания, Ядерное оружие, ракеты, ракетный удар, ВСУ, Финляндия

Отвечать или нет? Эксперт о непростом выборе между войной на Украине и ядерном столкновении с НАТО

03:45 20.09.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Новые ракетные удары ВСУ принципиально ничего не изменят ни для России, ни для Украины. В этом и состоит дилемма: либо потерпеть часть урона, либо отвечать. Это вопрос политического выбора. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Ряд экспертов полагает, что у России есть лишь два выхода из ситуации, когда Запад вот-вот разрешит Украине наносить удары вглубь территории и когда атаки беспилотников на аэродром под Мурманском осуществляются с территории Финляндии – либо вообще не отвечать, сосредоточившись на уничтожении киевского режима, либо повышать градус ядерной эскалации.
Все, что ниже порога ядерного оружия, на Украине конечно будет применяться. Никаких иллюзий тут питать не следует, отметил журналист.
Президент России Владимир Путин прямо сказал, что эти страны будут рассматриваться как участники войны. А раз это будет война, то это открывает дверь для совсем других сценариев, сообщил эксперт.
"В этом и состоит дилемма: либо потерпеть часть урона, либо отвечать. Эти ракетные удары принципиально ничего не изменят ни для нас, ни для Украины. Отвечать или нет – вопрос политического выбора", — указал Рожин.
Выбор простой: либо война на Украине, либо прямая ядерная война с НАТО. Россия может нанести тактические ядерные удары по Британии или Финляндии.
По его мнению, все понимают, что применение тактического ядерного оружия быстро перерастет в применение стратегического ядерного оружия. Стороны разредят арсенал: что-то собьют, что-то долетит. После этого война закончится, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО читайте на сайте Украина.ру
О других аспектах украинского конфликта - в интервью Дмитрия Голубовского: ВСУ далеки от поражения, поэтому любые переговоры для России − это зло. на сайте Украина.ру
Дмитрий Выдрин интервью
Вчера, 05:20
Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16Очевидно, что мобильник сработал эффективнее F-16. Сегодня главная борьба начнется за доминирование в сетях, куда перенесется "война миров". Так уже было в 1945 году, теперь ждем дубль в 2025-м.
 
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