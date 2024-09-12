https://ukraina.ru/20240912/1057411192.html

Дмитрий Голубовский: ВСУ далеки от поражения, поэтому любые переговоры для России − это зло

Дмитрий Голубовский: ВСУ далеки от поражения, поэтому любые переговоры для России − это зло - 12.09.2024 Украина.ру

Дмитрий Голубовский: ВСУ далеки от поражения, поэтому любые переговоры для России − это зло

На сегодняшний день мы еще не решили вопросы безопасности. Мы только отодвинули фронт от Донецка. Чтобы решить вопросы безопасности, нужно, во-первых, установить контроль над Черным морем и обеспечить спокойную торговлю. Второе, это преподать врагу такой урок, чтобы он не думал нам навредить.

2024-09-12T19:30

2024-09-12T19:30

2024-09-12T19:30

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украина

владимир путин

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вооруженные силы украины

демократическая партия

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.- Дмитрий Олегович, экс-замгоссекретаря США Виктория Нуланд в интервью призналась, что Украина отвергла мирные предложения России в 2022 году после совета из США. Ранее мы полагали, что первую скрипку в срыве Стамбульских договоренностей играл премьер Британии Борис Джонсон. Почему Нуланд сейчас заговорила о роли Вашингтона?- Потому что группировка Клинтон-Нуланд утратила свой политический вес в США. Это и одна из причин, по которой Байден был снят с президентской гонки. Он недееспособен, это факт, но то, как его валила демократическая пресса, говорило о том, что одна группировка проиграла аппаратную войну. Нуланд - это человек из этой группировки. А когда ты становишься отставником, надо больше говорить о том, что было.А теперь к вопросу о том, кто действительно стоял за срывом этих переговоров. Я считаю, что эта группировка в Демократической партии - это британское лобби в Соединенных Штатах. Поэтому я бы не говорил, что США были локомотивом разрушения Стамбульских соглашений. Я бы сказал, что Лондон руками своих американских лоббистов сорвал эти соглашения.Причина все равно лежала в сфере британских интересов, потому что остается много влиятельных сил в Соединенных Штатах, которые пытаются наладить с Россией отношения. И по словам господина Шойгу переговоры по заморозке конфликта все-таки велись в Катаре. Частью этих переговоров было соглашение о прекращении ударов по украинской энергетике, которые после вторжения ВСУ в Курскую область возобновились.Чтобы понять американскую политику, надо признать, что это биржа в каком-то смысле. Кто больше занес денег на Кей-стрит, где находятся лоббистские компании, тот и заказывает музыку в сенате и Конгрессе. У меня есть хорошие знакомые в Соединенных Штатах, которые с этими лоббистскими кругами общаются, делают для них аналитику. Они говорят, что внешняя политика США — это вопрос денег, выгоды отдельных групп.Все это делалось в интересах ВПК, который сросся с демократами еще во времена Билла Клинтона и югославского конфликта. И это делалось в интересах британских кругов, за которыми стоит банковский дом Ротшильдов. Дом Ротшильдов имеет огромные интересы в агропромышленном комплексе Украины. Эти интересы неформализованные, их не найти в отчетности, но они есть.Это люди, которые претендуют на украинскую землю, и в их интересах, чтобы эта война продолжалась. Причина номер один - когда Украина залезает в долги, это замечательно. Страной, которая в долгах, проще управлять. Причина номер два - убийство населения. Чем меньше людей, которые будут потом протестовать против того, чтобы корпорации эту страну осваивали, тем лучше. Ведь на войне гибнет пассионарная часть общества. Сегодня для них враг Россия. Война бы закончилась, и врагами были бы для них те, кто пришли бы на их землю, отбирать ее за долги. Сейчас очень значительная часть националистического контингента полегла просто на полях сражений.Третья причина – это историческая вражда Британии и России. Путин наступил на британские интересы. Они люди злопамятные. Он наступил на их интересы в проекте "Сахалин", пересмотрев соглашение о разделе продукции, это дело еще начала 90-х. И дело ЮКОСа тоже в Британии не одобрили. Они удовлетворились тем, что "Роснефть" была капитализирована на Лондонской бирже. Британские банки продали ее по второму разу с очень хорошими комиссиями. Но отношения Британии и России охлаждаются с приходом Путина к власти. То есть с тех пор, как Путин стал наводить порядок в стране и ликвидировать колониальную модель, завязанную на Лондон, потому что все акции крупных российских компаний торговались в Лондоне еще с большими оборотами, чем в Москве.Тогда Лондон был столицей России, а Москва — это пригород. Вся валютная выручка крутилась за рубежом, а здесь не могли выплатить зарплаты бюджетникам. Много есть причин у англичан не любить Россию. Вплоть до того, что британская королевская семья может претендовать на российский трон. Британцы смотрят на Россию как на колонию. Именно благодаря жесткой линии Маргарет Тэтчер они добились развала СССР. Благодаря Путину их влияние здесь минимизировано.Поэтому близоруко считать, что это американцы нам нагадили. В США есть британское лобби, чьи интересы связываются с развивающимися рынками, потому что Лондон – это транзитный финансовый центр, через который они гоняли деньги. Они и выступали союзниками англичан.Но в США есть и другие политические силы, которым война на Украине абсолютно не нужна. Ярким представителем этих сил является Трамп. Он реалист, сторонник именно американских национальных интересов. Он прекрасно видит, что украинский конфликт сблизил Россию с геополитическими противниками США – Ираном и Китаем.- А может эта партия прагматиков пролоббировать исполнение Стамбульского проекта соглашений? Владимир Путин ранее говорил, что Стамбульские договорённости могут лечь в основу переговоров по Украине.- Нужно смотреть, какой расклад будет на выборах в США. До того, как Байден снялся с выборов, выигрывал Трамп. Сейчас для Камалы Харрис рисуют картину победы. Рисуют рейтинги, согласно которым Харрис обогнала Трампа. Это информационная кампания, которая создает некий образ того, что он терпит поражение. А что на самом деле происходит, мы не знаем. Я лично не верю в данные соцопросов. Люди могут не говорить то, что думают.Поэтому я думаю, что Трамп в президентской гонке лидирует, но результаты выборов опять будут сфальсифицированы. И в Америке начнется замес по этому поводу, по крайней мере, в элитах, а может быть и на улицах.- И тогда США будет не до Украины?- Я считаю, что для нас любые переговоры – это зло. На сегодняшний день мы не решили вопросы безопасности. Мы отодвинули фронт от Донецка, но современные украинские дроны могут и по 300, и по 500 километров пролетать. Чтобы решить вопросы безопасности, нужно, во-первых, установить контроль над Черным морем и обеспечить спокойную торговлю. Чтобы там не было подводных и надводных дронов. Второе, это преподать врагу такой урок, чтобы он не думал нам навредить. Ни того, ни другого не сделано. Черноморское побережье не под контролем, а украинская армия еще не разбита. Она далека от дезорганизации, бегства и поражения. Мы не берем в расчет отдельные эпизоды, когда они оставляют позиции без боя. Фронт рушится в Донбассе потихоньку, но это не катастрофа, это отступление.- А как быть с ударами дальнобойным оружием, разрешения на которые Киев де-факто уже получил?- Во-первых, эти удары надо отражать. Во-вторых, потенциальные военные цели для этих ударов надо выводить из зоны действия. Если говорить о том, что надо защищать объекты критической инфраструктуры, то это задача бизнеса. Если у вас есть нефтебаза, повесьте антидроновые сетки на свои бочки, в которых вы нефть храните. Это будет дешевле, чем ее страховать.У нас привыкли думать, что государство за всех все должно решать. Нет, государство не может решить все проблемы. Позаботьтесь о своих интересах сами.В-третьих, хорошая новость заключается в том, что эти самые ракеты, на которых они пытаются получить разрешение, по большей части уже израсходованы. Потому что они давно использовались для ударов по Крыму, по Донбассу, по новым регионам. Так что это разрешение ничего не меняет. Да, война может прийти к каждому. Ракеты могут и до Москвы долететь. Истеричная часть общества будет кричать, что все пропало, но это было и во Вторую чеченскую войну, но мы с этим справились. Все это делается исключительно для деморализации населения. Нет военных методов у Киева для победы в этой войне.Запад не может нарастить поставки, чтобы обеспечить Украину всей необходимой техникой, нужно оставить стратегический минимум и для себя. Не могут американцы все "Бредли" отдать. В Европе давно уже утрачена культура производства военной техники в мирное время. И я не вижу, чтобы они от агрессивной риторики переходили к реальной подготовке к войне, может быть, это случится в будущем.У нас преимущество техническое, у нас преимущество в моральном духе. Наши войска мотивированы лучше, чем украинские на сегодняшний день. Это преимущество надо реализовывать. И я с Путиным согласен, что нам лучше Камала Харрис, чем Трамп. Потому что Трамп попытается сделать мир. Он придет с хорошим предложением с точки зрения Запада - все, что вы забрали, признаем и хватит. Но для нас это плохое предложение. Нам же нужно больше. Поэтому пусть они лучше затягивают этот конфликт в наших интересах.- Нуланд, отвечая на вопрос, почему не был создан "план Маршалла" для России, сказала, что Вашингтон в качестве финансовой помощи выделил для России 100 млн долларов. А как бы вы ответили на этот вопрос?- 100 миллионов – это очень маленькие деньги. На сегодняшний день это личное состояние девелопера средней руки. Да и 100 миллиардов это немного, если сравнить с тем, как они простили долги Польше. Они стремились интегрировать Восточную Европу, потому что они законченные прагматики. Они понимали, что огромное постсоветское пространство проглотить нельзя.План Маршалла существовал для установления экономического контроля над Западной Европой через кредиты. И он стал основой для формирования военно-политического альянса. Но Россия как самая восточная из европейских стран выпала из сферы экономических интересов США. И зачем нужен план Маршалла для России, если с их точки зрения Россия — это источник сырья?План Маршалла был нужен для Восточной Европы, которой Россия будет это сырье продавать. Но они и Восточной Европе не особо помогали, переложив все это на Евросоюз, куда вошли страны соцлагеря.Россия получила рынок сбыта в Восточной Европе, и это сыграло нам на руку. Венгрия и Словакия лоббируют наши интересы. Потому что не имеют выхода к морю и не могут остаться без наших нефти и газа.А для Запада Россия сырьевой придаток. Американцы здесь рассуждали в рамках их собственной геоэкономической логики и интересов однополярного мира. После распада Советского Союза, еще во времена Буша-первого, Америка уже провозгласила себя единственным лидером. Но Буш-первый не злоупотреблял этим фактом и больше занимался традиционной американской политикой. А американский "дранг нах остен" начался при Клинтоне. Когда начались цветные революции, в Кремле поняли, что могут дойти до Москвы.У США никогда не было планов по включению России в свой Pax Americana. Они всегда рассматривали Россию как периферию. У них было ядро евроатлантической цивилизации, куда в качестве периферийной зоны включили Восточную Европу. А все остальные – Китай, Россия, Латинская Америка – для них чужие.Кто втолкнул Украину в войну против России: Кукловоды и исполнители. Кто стоит за планами войны и "мира" на Украине и какой план есть у Зеленского

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, виктория нуланд, украина.ру, вооруженные силы украины, демократическая партия