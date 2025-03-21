https://ukraina.ru/20250321/1061939979.html

Стармер залез в подлодку. Великобритания переходит к "оперативной фазе" отправки войск на Украину

Стармер залез в подлодку. Великобритания переходит к "оперативной фазе" отправки войск на Украину - 21.03.2025 Украина.ру

Стармер залез в подлодку. Великобритания переходит к "оперативной фазе" отправки войск на Украину

Великобритания и Франция третью неделю собирают "коалицию желающих" принять участие в военной авантюре на Украине. Точного списка нет. О том, кто может рискнуть на подобное - в материале Украина.ру

2025-03-21T07:17

2025-03-21T07:17

2025-03-21T07:17

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер близок к тому, чтобы сменить костюм на толстовку цвета хаки, как у Владимира Зеленского с Украины. Глава британского правительства начинает поигрывать мускулами на фоне очевидного обострения отношений Европы с Россией.Стармер побывал на одной из четырех сверхсекретных британских подлодок HMS Vanguard с ядерными зарядами, спущенной на воду в 1993 году. Фотографии опубликовали в местной прессе. Журналисты отметили, что подлодка заметно стареет, и уже давно преодолела расчетный срок эксплуатации в 25 лет.Премьер-министр также посетил производственную площадку BAE Systems Submarines в Барроу-ин-Фернессе, где объявил о планах по обновлению ядерного потенциала Великобритании. Здесь ничего нового. Ровно год назад его предшественник Риши Сунак делал то же самое. Тогда британские власти пообещали вложить 763 млн фунтов в развитие ядерной отрасли. Сейчас у Стармера буквально будет развязан язык на обещания - из-за увеличения оборонных расходов Лондона. На верфи он заложил строительство новых подлодок класса "Дредноут", которые будут готовы в начале 2030-х годов.А еще Стармер встретился с военачальниками стран Европы и не только, чтобы обсудить франко-британскую инициативу по отправке европейских войск на Украину. Стармер заявил, что не знает точно, будет ли заключено мирное соглашение между Россией и Украиной, но считает, что Лондон движется по правильному пути. "Коалиция желающих" принять участие в этой военной авантюре, по его словам, переходит в "оперативную фазу"."На этой неделе мы продвинулись дальше, чем на прошлой неделе, и на прошлой неделе мы продвинулись дальше, чем на позапрошлой", - сказал он высокопоставленным армейским чиновникам. И подчеркнул, что ему бы хотелось, чтобы мирное соглашение было заключено, так как в таком случае им, "коалиционерам", предстоит защищать сделку."Сейчас мы работаем в ускоренном режиме, потому что мы не знаем, будет ли заключена сделка. Я, конечно, надеюсь, что да. Но если это состоится, очень важно, чтобы мы могли отреагировать немедленно", - сказал он.Стармер убеждал военачальников, что президент России Владимир Путин наверняка нарушит условия сделки. Какими будут для этого причины, он не пояснил. Он всего лишь сказал, что это будет именно так только потому, что он в этом уверен. Недостаточный аргумент, чтобы поверить, но именно это заявление было сделано публично.Мы - это кто?"Мы" - понятие абстрактное. Стармер сдержан, когда рассказывает о деятельности "коалиции желающих". Поэтому оперировать приходится только догадками. Застрельщиками определены два государства - Франция и Великобритания, но кто еще присоединится к ним, подпишет какие-то документы с обязательствами, заложит в бюджеты строки расходов на, по сути, новый экспедиционный корпус?Финляндия согласна и уже в коалиции, заявила глава финской дипломатии Элина Валтонен в интервью журналистам. С Финляндией все плюс-минус понятно: государство два года как в НАТО, а его уже напрягают требования США увеличить оборонные расходы. Хельсинки итак взаимодействуют с Великобританией в ее экспедиционном корпусе JEF. Формирование, хоть и тесно связано с НАТО, все же отделено от него в отдельную коалицию, в которой еще принимают участие:Швеция, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия, Норвегия, Дания и Исландия.Эти страны образуют так называемый "Северный плюс", который категорически необходим Финляндии с точки зрения логистики. И еще один нюанс - финны, преимущественно, используют американскую военную технику, и очень заинтересованы в том, что в России называют импортозамещением.Корпус рассматривают как формирование для проецирования силы Великобритании, быстрого реагирования и прочего. Однако по составу стран можно предположить, что основной интерес все-таки - Арктика.И если рассуждать в этом ключе дальше…Потенциальным участником "коалиции желающих" рассматривают (по заявлениям руководителей государств), в первую очередь, Канаду. Премьер-министр этой страны находится если не в состоянии войны, то жесткой конфронтации с американским президентом Трампом. Который продолжает называть Канаду 51-м штатом США, объявляет тарифные войны, и вообще говорит, что Канада - самая неприятная для переговоров страна. Кстати, и у Дании такой же "закус" с Трампом из-за его посягательств на Гренландию.Испания, которая не так далеко ушла от абсолютного натовского аутсайдера Италии, вроде бы подумывает о военной мисси. Но справедливости ради стоит отметить, что оборонные расходы Мадрида внутри НАТО не достигают заданной планки в 2% от ВВП. На этот уровень власти стремятся выйти только к 2029 году. А пока что строка расходов не превышает и полутора процентов ВВП.От Германии пока нет ничего вразумительного, кроме как конституционного решения увеличить расходы на оборону. Олаф Шольц, уходящий канцлер ФРГ, гордится этими правками, и предлагает другим странам последовать примеру Берлина. Будущий канцлер Фридрих Мерц пока не канцлер.Здесь есть еще один интересный нюанс - Польша. Премьер-министр Дональд Туск заявлял, что Варшава не планирует отправлять свои войска на Украину. Однако глава генштаба Войска польского Веслав Кукула в интервью журналистам сообщил о разработке многовариантного плана, который просто физически не может быть реализован без участия Польши. Это государство граничит с Украиной и уже имеет необходимым опытом хаба для военный поставок.Можно предположить, что Варшава просто-напросто более зависима от США, чем другие страны Европы, из-за программ модернизации ее армии и интеграции в американскую систему управления боем. Но с другой стороны, эта позиция более похожа на финскую - не рвать связи с Вашингтоном.Подробнее об этом можно прочитать в материале Алексея Туманова Трижды не для Украины. Зачем США вооружают Польшу?Венгрия и Словакия, также граничащие с Украиной, более заинтересованы в продолжении поставок российского газа, чем в военной интервенции. За это глав двух этих государств в западных СМИ часто обвиняют в игре на стороне Москвы.А если посмотреть на ситуацию под другим углом? Небольшие европейские страны, приближенные географически к границам России, в НАТО называют и восточным флангом, и более мерзким "прифронтовые государства". Логично, что если Европа подвержена массовой истерике о российской мнимой угрозе, власти этих стран предпочли бы заниматься сдерживанием Москвы где-то подальше от себя. Потому что банально, но факт: никто не хочет превращать свои города в зону СВО. Тем более, зачем? Для этого есть Украина.Например, Великобритания отправила с двухдневным визитом в Эстонию члена британской королевской семьи - принца Уильяма. В Таллин он приехал по трем причинам: показать поддержку государству, которое граничит с Россией; пообщаться с военнослужащими британских войск НАТО в стране; показать поддержку Украине.Принц Уильям здесь не только представитель монархии. Он же - главнокомандующий Мерсийского пехотного полка. Общая численность британских войск в Эстонии - порядка 800 человек, по данным из открытых источников.А пока в Великобритании Стармер принимает военачальников из, по меньшей мере, 26 стран. Среди участников журналисты разглядели представителей следующих государств:Франция, Украина, Германия, Польша, Канада, Дания, Австралия, Чехия, Финляндия, Албания, Турция, Швеция, Норвегия, Новая Зеландия, Нидерланды, Румыния, Португалия, Люксембург, Латвия, Литва, Кипр, Болгария, Бельгия, Испания, Италия и Эстония.По информации западных СМИ, на следующей неделе в Париже состоится встреча глав некоторых государств, в том числе Великобритании, Канады и Германии, для обсуждения украинского конфликта. То есть, пока что можно констатировать динамику развития франко-британской инициативы.

https://ukraina.ru/20250320/1061917852.html

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

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эксклюзив, украина, великобритания, россия, кир стармер, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру, нато