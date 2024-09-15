https://ukraina.ru/20240915/1057435939.html

Борис Рожин: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО

Борис Рожин: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО - 15.09.2024 Украина.ру

Борис Рожин: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО

Запад видит, что при инерционном сценарии Украина эту войну проиграет. Они не могут оставить все, как есть. Поэтому они пытаются налетами дронов, терактами и угрозой ракет сломать этот инерционный сценарий. И ракетные удары по нашей территории так или иначе последуют

2024-09-15T05:08

2024-09-15T05:08

2024-09-15T05:08

интервью

украина

россия

запад

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

сво

покровск/красноармейск

курская область

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Путин прямо сказал, что эти страны будут рассматриваться как участники войны. А раз у нас война, то это открывает дверь для совсем других сценариев, считает эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис РожинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Борис, расскажите, пожалуйста, об обстановке в зоне СВО так, как если бы вы писали пост для вашего телеграм-канала. На этой неделе были важные события, которые следовало бы зафиксировать.- На Запорожском направлении продолжаются бои к северу от Работино и Вербового. Мы там почти срезали украинский выступ.На Времевском выступе идут бои к северу от Урожайного в направлении на Макаровку и к северу от Новодонецкого в направлении на Золотую Ниву. Мы также поддавливаем ВСУ со стороны Пречистовки к западу от Угледара, которую недавно освободили.На Угледарском направлении наши войска расширяют зону контроля к северо-востоку от города, чтобы охватить его с севера и попытаться пройти к трассе Угледар-Богоявленка, через которую снабжается Угледарская группировка ВСУ. В целом эта ситуация развивается удобно для нас.Под Красногоровкой мы отжали существенную часть кармана между Максимильяновкой и Красногоровкой. Противник оттуда откатывается, идут бои за Острое. К северо-западу от Красногоровки мы также продвигаемся. ВСУ постепенно откатываются к западу от Невельского в направлении к Первому Желанному и Второму Желанному (по мере того, как создаются угроза их охвата). Вряд ли мы там устроим врагу полноценный котел, но в среднем мы забираем в день по 20-30 километров этой территории.На Красноармейском (Покровском) направлении нашими войсками полуохвачен и частично занят Украинск. Нам понадобится еще несколько дней, чтобы добиться более существенного прогресса и полностью освободить город. К тому же, наши войска зацепились за Горняк в направлении на Курахово (бои идут на окраинах). Это означает, что юго-западнее Красноармейска у противника не хватает сил, чтобы все прикрыть. Мы этим пользуемся. Да, под самим Красноармейском Украина укрепилась и подтянула резервы, поэтому наше продвижение в районе Гродовки замедлилось. Тем не менее, мы продвинулись к Лысовке. Его взятие позволит нам двигаться дальше к югу от Красноармейска.В районе Дзержинска наши войска продолжают штурмовые действия в городе. Мы зачистили исправительную колонию и двигаемся в центр через городские кварталы. Также есть небольшие подвижки в районе Дружбы, идет штурм Нелеповки. А к западу от Новгородского мы движемся в направлении на Розовку.Под Часов Яром наши войска ведут бои за каналом Северский Донец-Донбасс. Мы потихоньку расширяем этот плацдарм. После освобождения Калиновки мы также немножко продвинулись к северу от города. Есть также продвижение у Григоровки. К юго-западу от Клещеевки пока без изменений. Мы отжали часть территорий у канала, противник откатился, но у нас есть проблемы с украинскими дронами и артиллерией. Сама местность не благоприятствует продвижению.На Северском выступе Переездное в основном под нашим контролем. ВСУ предпринимают контратаки в районе Раздоловки. Они пытаются ударами во фланг остановить наше продвижение на Северск. Также продолжаются бои в районе Выемки и Ивано-Дарьевки. Под Белогоровкой пока без изменений.На Купянском направлении есть продвижение в районе Песчаного в направлении Оскола. В Макеевке мы переправились через речку и ведем бои за северную часть поселка. Есть продвижение к югу от Синьковки. Продолжаются бои у Стельмаховки (она освобождена, но возле окраин ВСУ еще сохраняют присутствие).На Харьковском направлении в районе Липцев и в Волчанске без изменений. А после недавнего продвижения у Тихого (к востоку от Волчанска) наши войска закрепились на новых позициях.В Курской области ВСУ предпринимали атаки в Суджанском районе, но успеха не имели. Уже пошли атаки в обратном направлении. Идут бои за Мартыновку. Также наши войска нажимают с северо-востока (есть подвижки тактического характера). Более существенные подвижки у нас в западной части выступа. С 10 по 13 сентября мы освободили больше десяти населенных пунктов. Продвижение продолжается. После взятия Обуховки начались бои за Любимовку, а она уже совсем близко к трассе, по которой снабжается группировка ВСУ. Противник пытался решить эту проблему ударом во фланг нашей группировки через границу в районе Веселого, но понес большие потери, а существенных результатов не достиг.Резюмирую. На большинстве направлений наши войска владеют инициативой, продвигаются вперед и освобождают населенные пункты. ВСУ предстоит разгребать очень много проблем.- Уточню насчет Курского направления. Какие задачи нам предстоит решить, чтобы начать осаду Суджи?- Мне кажется, что под угрозой окружения Украина будет вынуждена оттягивать свои силы, как это было в районе Невельского и в случае с Карловкой. Маловероятно, что противник будет сидеть и ждать, пока его возьмут в котел. Враг будет оттягиваться на юг от Суджи и пытаться удержаться в районе Свердликово.Если же они захотят этого избежать, им придется брать резервы с какого-то другого направления и бросать под Курск. Но это приведет к ослаблению других участков фронта.Чем дольше мы будем сдерживать противника боями в Курской области, тем проще нам будет наступать на других направлениях.Судя по тому, что мы видели в западной части выступа, ВСУ оттуда быстро откатывались. Бригады, которые там находились, стойкости в обороне не продемонстрировали.Конечно, если враг поставит туда более серьезную бригаду, то она будет жестко упираться. Но таких бригад у Украины не так много. У них есть более важные задачи, чем просто ставить бригаду на фланг и ждать, ударим мы или нет.- И насчет Красноармейского направления. Вы сказали, что скоро мы освободим Украинск. В какой степени это поможет нам обеспечить фланги при наступлении на Селидово? Когда мы его возьмем, какая у нас будет следующая цель?- Взятие Украинска обеспечит наш фланг при наступлении на Селидово и позволит двигаться в направлении на Горняк и Курахово. Там еще есть террикон, который обеспечивает хороший обзор. Что касается наступления на Селидово, то мы сейчас расчищаем одну из прямых дорог. ВСУ ее дистанционно минируют и атакуют дронами, чтобы затруднить наше продвижение.- Мы с вами часто говорим о резервах противника. Некоторые зарубежные аналитические издания отмечают, что Украине лишь удается формировать стрелковые и штурмовые батальоны, которые придают бригадам. Так ли здесь все просто?- Это не совсем так, поскольку Украина формирует несколько механизированных бригад. Другое дело, что классической бронетехники (танков и БМП) у нее не хватает, поэтому часть бригад они вынуждены комплектовать старыми БТР-60 и БТР-70, и французскими VABами. Но все же я бы не стал говорить о том, что у противника осталась только голая пехота.- Можно ли полностью лишить Украины возможности формировать хоть какие-то механизированные бригады?- Мы же видим, что в Курской области противник понес существенные потери в бронетехнике. На других участках ВСУ стараются расходовать технику очень экономно. Ведь та же самая 47-я бригада на "Абрамсах" и "Брэдли" потеряла две трети своего комплекта. Машину за машиной мы выбиваем. Это рутинный процесс.Украинская техника никуда не исчезнет. Нам ее предстоит уничтожать до конца войны. Большую часть того, что было на Украине, мы уже уничтожили. Сейчас мы уничтожаем поставки Запада, которые Запад до конца войны не прекратит.- А что нам нужно подтянуть в техническом оснащении? Как мы будем восполнять потери в личном составе? Людей тревожат новости о том, что за подписание контракта теперь будут платить по два миллиона.- Наша ставка на контрактников – это следствие сознательного решения не проводить мобилизацию. Вот мы и повышаем материальный престиж контрактной службы (выплаты и льготы). Мы также увеличиваем в армии присутствие граждан иностранных государств, которые поступают на контракт. Хотя по моему личному мнению, текущей группировки войск в зоне СВО недостаточно для достижения стратегических целей на Украине.Что касается технического оснащения, то по сравнению с 2022 годом у нас есть значительные подвижки по связи и по дронам. Но у нас все равно возникают ситуации, когда у одних бригад в этом плане все в порядке, а другие бригады фактически голые. Необходимо наращивать производство и закупку за рубежом беспилотников. Они должны поступать на фронт десятками тысяч. То же самое касается ночников, тепловизоров и средств РЭБ, которыми на тактическом уровне надо завесить все, что можно.Мы же видим, что в начале курской авантюры у нас была тяжелая ситуация с РЭБ и дронами. Но когда мы завалили это направление техникой, у нас все стало получше. И, опять же, так не везде.Короче говоря, по сравнению с 2022 годом у нас есть подвижки, но их недостаточно, чтобы сказать, что мы армию полностью удовлетворили.Всего надо побольше.- Понятно, что всегда надо всего и побольше. И все же, мы когда сможем сказать, что армию полностью удовлетворили?- Когда хотя бы основные дивизии и бригады не будут клянчить у военблогеров и "Народного фронта" по одному-два дрона. Это нетерпимая ситуация. Более того, в закупках дронов по государственной и частной линии не должно быть никакой конкуренции. Все должны работать в одном направлении. Все эти поставки должны идти конечному получателю.Надо в бригаду 20-30 "Мавиков-3Т" - их надо быстро отправить.Где-то эти вопросы решаются оперативно, а кто-то сидит и сосет лапу в ожидании, что что-то поменяется.Так что нам есть, над чем работать.- А из тяжелого вооружения нам что нужнее всего?- Артиллерия, снаряды и ракеты. Если мы проводим штурмовые действия, то тут все равно не обойтись без танков и бронемашин. Они же в ходе боевых действий повреждаются, ломаются и подбиваются. Фронт постоянно поглощает технику. Где-то мы чиним и берем трофеи, но производство бронетехники необходимо наращивать.По сравнению с 2022 годом у нас существенно выросло производство танков и БМП, но все у нас упирается в недостаток танковых заводов и заводов по производству легкой бронетехники.Мне кажется, что нам еще надо создать или воссоздать еще один танковый завод и два-три завода легкой бронетехники. Потому что помимо текущих нужд СВО, после войны нам придется дооснащать армию и создавать запасы на будущее.Мы же в СВО в значительной степени использовали то, что нам оставили наши предки и что мы не успели растранжирить. Вот и мы не можем потомкам оставить после себя голые склады.Я уже не говорю про экспорт оружия за рубеж. Да, сейчас он ограничен, но после войны нам предстоит серьезная борьба за мировой оружейный рынок.Короче говоря, даже после окончания СВО нашему ВПК придется несколько лет работать на полную мощность.- Некоторые эксперты считают, что у России есть лишь два выхода из ситуации, когда Запад вот-вот разрешит Украине наносить удары вглубь нашей территории и когда атаки беспилотников на аэродром под Мурманском осуществляются с территории Финляндии – либо вообще не отвечать, сосредоточившись на уничтожении киевского режима, либо повышать градус ядерной эскалации. Чего ждать дальше?- Путин прямо заявил, что в случае нанесения Украиной ударов западными ракетами Россия будет рассматривать западные страны как участников войны.Это не Россия повышает эскалацию, а Запад. Запад видит, что при инерционном сценарии Украина эту войну проиграет. Они не могут оставить все, как есть. Поэтому они пытаются налетами дронов, терактами и угрозой ракет сломать этот инерционный сценарий. И ракетные удары по нашей территории так или иначе последуют.Все, что ниже порога ядерного оружия, на Украине будет применяться. Никаких иллюзий тут питать не следует.Путин прямо сказал, что эти страны будут рассматриваться как участники войны. А раз у нас война, то это открывает дверь для совсем других сценариев.- Вопрос же в том, нужно ли нам бить по странам НАТО в ответ, если инерционный сценарий по Украине нас устраивает?- В этом и состоит дилемма: либо потерпеть часть урона, либо отвечать. Эти ракетные удары принципиально ничего не изменят ни для нас, ни для Украины. Отвечать или нет – вопрос политического выбора.Выбор простой – либо война на Украине, либо прямая ядерная война с НАТО. Россия может нанести тактические ядерные удары по Британии или Финляндии. Но все же понимают, что применение тактического ядерного оружия быстро перерастет в применение стратегического ядерного оружия.Стороны разредят арсенал: что-то собьют, что-то долетит. После этого война закончится.О других аспектах украинского конфликта - в интервью Дмитрия Голубовского: ВСУ далеки от поражения, поэтому любые переговоры для России − это зло

https://ukraina.ru/20220717/1036508935.html

https://ukraina.ru/20240913/1057415640.html

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Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, запад, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, сво, покровск/красноармейск, курская область, донбасс, угледар, танки, дроны, ядерное оружие