Эксперт о выборах в США: "Они попытаются поджечь всё, что можно поджечь"
Камала Харрис и Дональд Трамп. Сгенерировано нейросетью
Эскалации военной напряжённости в Европе способствуют не только политические процессы в Восточной Европе, но и президентские выборы в США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
Оценивая риски возможного военного вторжения украинской армии при поддержке Молдавии в Приднестровскую Молдавскую Республику, эксперт обратил внимание на ряд вопросов, касающихся выгод от такого предприятия как Киева, так и Кишинёва. При этом за океаном есть геополитический игрок, для которого жертвы и разрушения от возможного возобновления военных действий в Приднестровье не столь чувствительны.
В это же самое время отмена выборов под предлогом необъявленной войны, как это сделал на Украине Владимир Зеленский, по мнению Амерберга может рассматриваться нынешним молдавским президентом с румынским паспортом Майей Санду.
"Мы должны понимать, что у противника сейчас действительно мало времени, - сказал Амерберг. - Скоро выборы в США, которые еще неизвестно чем закончатся. Я не верю, что там разразится гражданская война, но все эти покушения на Трампа – это серьезно", - сказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов.
По его мнению, "среди республиканцев у нас друзей нет, но они делают жесткие заявления в духе "Пусть Украина сама решает свои вопросы с Россией". В такой ситуации, полагает эксперт, стоит ждать резких шагов от Демпартии, которую на президентских выборах в США представляет вице-президент байденовской администрации Камала Харрис.
"И если демократы почувствуют, что возвращение Трампа неминуемо, им будет нечего терять. И они попытаются поджечь все, что можно поджечь", - уверен Амерберг.
Полный текст интервью Михаил Амерберг: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан читайте на сайте Украина.ру
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