Эксперт о выборах в США: "Они попытаются поджечь всё, что можно поджечь" - 18.09.2024 Украина.ру
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Эксперт о выборах в США: "Они попытаются поджечь всё, что можно поджечь"
Эксперт о выборах в США: "Они попытаются поджечь всё, что можно поджечь" - 18.09.2024 Украина.ру
Эксперт о выборах в США: "Они попытаются поджечь всё, что можно поджечь"
Эскалации военной напряжённости в Европе способствуют не только политические процессы в Восточной Европе, но и президентские выборы в США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
2024-09-18T06:00
2024-09-18T06:00
новости
сша
украина
молдавия
дональд трамп
владимир зеленский
камала харрис
вооруженные силы украины
демократическая партия
президентские выборы
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Оценивая риски возможного военного вторжения украинской армии при поддержке Молдавии в Приднестровскую Молдавскую Республику, эксперт обратил внимание на ряд вопросов, касающихся выгод от такого предприятия как Киева, так и Кишинёва. При этом за океаном есть геополитический игрок, для которого жертвы и разрушения от возможного возобновления военных действий в Приднестровье не столь чувствительны.В это же самое время отмена выборов под предлогом необъявленной войны, как это сделал на Украине Владимир Зеленский, по мнению Амерберга может рассматриваться нынешним молдавским президентом с румынским паспортом Майей Санду."Мы должны понимать, что у противника сейчас действительно мало времени, - сказал Амерберг. - Скоро выборы в США, которые еще неизвестно чем закончатся. Я не верю, что там разразится гражданская война, но все эти покушения на Трампа – это серьезно", - сказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов.По его мнению, "среди республиканцев у нас друзей нет, но они делают жесткие заявления в духе "Пусть Украина сама решает свои вопросы с Россией". В такой ситуации, полагает эксперт, стоит ждать резких шагов от Демпартии, которую на президентских выборах в США представляет вице-президент байденовской администрации Камала Харрис."И если демократы почувствуют, что возвращение Трампа неминуемо, им будет нечего терять. И они попытаются поджечь все, что можно поджечь", - уверен Амерберг.Полный текст интервью Михаил Амерберг: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан читайте на сайте Украина.руО других сценариях украинского кризиса - в интервью Дмитрия Евстафьева: Упырь из Вашингтона может запустить ядерный хаос на Украине, чтобы уйти безнаказанно.
сша
украина
молдавия
приднестровье
приднестровская молдавская республика
восточная европа
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новости, сша, украина, молдавия, дональд трамп, владимир зеленский, камала харрис, вооруженные силы украины, демократическая партия, президентские выборы, президент сша, сво, приднестровье, приднестровская молдавская республика, постсоветское пространство, восточное партнерство, восточная европа, военная эскалация
Новости, США, Украина, Молдавия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Камала Харрис, Вооруженные силы Украины, Демократическая партия, президентские выборы, президент США, СВО, Приднестровье, Приднестровская Молдавская Республика, постсоветское пространство, Восточное партнерство, Восточная Европа, военная эскалация

Эксперт о выборах в США: "Они попытаются поджечь всё, что можно поджечь"

06:00 18.09.2024
 
Камала Харрис и Дональд Трамп. Сгенерировано нейросетью
Камала Харрис и Дональд Трамп. Сгенерировано нейросетью
Читать в
Эскалации военной напряжённости в Европе способствуют не только политические процессы в Восточной Европе, но и президентские выборы в США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
Оценивая риски возможного военного вторжения украинской армии при поддержке Молдавии в Приднестровскую Молдавскую Республику, эксперт обратил внимание на ряд вопросов, касающихся выгод от такого предприятия как Киева, так и Кишинёва. При этом за океаном есть геополитический игрок, для которого жертвы и разрушения от возможного возобновления военных действий в Приднестровье не столь чувствительны.
В это же самое время отмена выборов под предлогом необъявленной войны, как это сделал на Украине Владимир Зеленский, по мнению Амерберга может рассматриваться нынешним молдавским президентом с румынским паспортом Майей Санду.
"Мы должны понимать, что у противника сейчас действительно мало времени, - сказал Амерберг. - Скоро выборы в США, которые еще неизвестно чем закончатся. Я не верю, что там разразится гражданская война, но все эти покушения на Трампа – это серьезно", - сказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов.
По его мнению, "среди республиканцев у нас друзей нет, но они делают жесткие заявления в духе "Пусть Украина сама решает свои вопросы с Россией". В такой ситуации, полагает эксперт, стоит ждать резких шагов от Демпартии, которую на президентских выборах в США представляет вице-президент байденовской администрации Камала Харрис.
"И если демократы почувствуют, что возвращение Трампа неминуемо, им будет нечего терять. И они попытаются поджечь все, что можно поджечь", - уверен Амерберг.
Полный текст интервью Михаил Амерберг: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан читайте на сайте Украина.ру
О других сценариях украинского кризиса - в интервью Дмитрия Евстафьева: Упырь из Вашингтона может запустить ядерный хаос на Украине, чтобы уйти безнаказанно.
 
НовостиСШАУкраинаМолдавияДональд ТрампВладимир ЗеленскийКамала ХаррисВооруженные силы УкраиныДемократическая партияпрезидентские выборыпрезидент СШАСВОПриднестровьеПриднестровская Молдавская Республикапостсоветское пространствоВосточное партнерствоВосточная Европавоенная эскалация
 
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Заголовок открываемого материала
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06:00Эксперт о выборах в США: "Они попытаются поджечь всё, что можно поджечь"
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