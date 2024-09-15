https://ukraina.ru/20240915/1057443811.html

Дмитрий Евстафьев: Упырь из Вашингтона может запустить ядерный хаос на Украине, чтобы уйти безнаказанно

Дмитрий Евстафьев: Упырь из Вашингтона может запустить ядерный хаос на Украине, чтобы уйти безнаказанно - 15.09.2024 Украина.ру

Дмитрий Евстафьев: Упырь из Вашингтона может запустить ядерный хаос на Украине, чтобы уйти безнаказанно

У администрации Байдена есть шанс после выборов заварить кашу, расхлебывать которую будут все. И в этой каше их спасение, потому что при спокойной передачи власти в США их прижучат.

2024-09-15T04:50

2024-09-15T04:50

2024-09-15T04:51

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Геополитический упырь Салливан (Советник американского президента по национальной безопасности) считает, что если у него в руках будут ключи от хаоса на Украине и вокруг Украины, его не тронут. При наличии уже завезенного на театр боевых действий вооружения это очень опасная история. И это больше, чем пропаганда.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.- Дмитрий Геннадиевич, кто одержал победу в дебатах Дональда Трампа и Камалы Харрис?- В дебатах сошлись два человека, которые 20 лет назад не смогли попасть даже на праймериз. Это свидетельство того, как изменилась Америка после 11 сентября 2001 года. Харрис эти дебаты выиграла. Не с разгромным счетом, конечно. Она показала, что может говорить на заданные темы. Все это преимущество уйдет в унитаз, если будет доказано, что она говорила с наушником в виде замечательных сережек. Так это или нет, пусть разбираются в Америке. И надо понимать, что такое читерство в США неприемлемо ни на каком уровне.- А Трампу удавалось пользоваться этим во время дебатов?- Трамп сделал одну очень важную положительную вещь, и это удерживает меня от того, чтобы согласиться с нашими политологами, которые говорят, что Харрис уже выиграла. Трамп понял, что его соперник не Байден. Я считал, что Трамп этого так и не поймет и будет до ноября бороться с Байденом и проиграет выборы. Я был не прав. Команда Трампа сработала слабо и не дала ему тем, которые позволили ему забить в углу Харрис, как Байдена.На дебатах я увидел выступление двух анти-байденов. Трамп все построил на том, что он не такой, как Байден. Но и Харрис говорит по-другому, у нее другой тип визуального поведения. Интересно, кого из них выберет Америка. Но ответственным за все происходящее назначат коллективного Байдена, поскольку Байден физический уже ни за что отвечать не может.Команда Харрис увидела слабину в позиции Трампа, и это вопросы экономики. Вот здесь Камала Харрис переиграла Трампа вчистую. Всем стало понятно, что у Дональда Фредовича никакой экономической программы нет. А у Харрис есть, да, это социализм, но программа есть. И она четко социально конвертировала свою программу. Она сказала, я буду помогать бедным. Главная проблема Америки — это не рост национального долга, это рост бедности. Рост ипотечной бедности я бы назвал уже ипотечной нищетой. Беднеет то, что было средним классом. И то, что сказал Камала Харрис по поводу борьбы с бедностью, явная заготовка ее команды.- Возможно, что Лондон и Вашингтон дадут разрешение Киеву на удары дальнобойным оружием по России. Будут они пересекать красные линии?- Они в упор не видят этих красных линий. Сейчас важен контекст, в котором происходит этот информационный вброс. Он состоит из трех элементов. Первое, это резкая активизация разных попыток миротворчества. Заявления Си Цзиньпина, Индии, Олафа Шольца. Британская элита и часть вашингтонской говорят, предложите нам хот какой-то план деэскалации и тогда мы не дадим разрешение на удары по России.Второй аспект заключается в том, что уже всем понятно, что эта зима на Украине будет одной из самых тяжелых за всю ее историю. Потому что инфраструктура разрушена в гораздо большей степени, чем перед сезоном 2023/2024 годов. И, видимо, у них есть прогноз синоптиков, что зима будет холодной.Но есть и третий момент, почему я думаю, что это нечто большее, чем пропаганда. Я считаю, что дальнобойное оружие уже там, они всегда заранее его завозят. Более того, уже завезены виды вооружений, которые не были анонсированы. Мы уже говорили, что на дебатах сошлись два анти-байдена. Но коллективный Байден не может не понимать, что у него нет завтра. Джейк Салливан это циничный политикан, который понимает, что в администрации Байдена сжег свою карьеру. Эти люди не ощущают себя связанными какими-либо обязательствами перед будущей администрацией. Особенно с учетом коррупции в украинском кейсе.- И это развязывает руки?- Конечно. С учетом того, как хаотизировалась политическая жизнь на Украине, у них большое окно возможностей. И оно не до ноября, а до января. С 15 ноября, когда будут объявлены итоги выборов и до января будет бюрократический хаос. И в этом хаосе у них есть шанс заварить такую кашу, что ее будут расхлебывать все. И в этой каше их спасение, потому что при спокойной передачи власти в США их прижучат. Геополитический упырь Салливан считает, что если у него в руках будут ключи от хаоса на Украине и вокруг Украины, его не тронут.При наличии уже завезенного на театр боевых действий вооружения это очень опасная история. И это больше, чем пропаганда.- Если к 15 ноября станет понятно, что лидирует Трамп, хаос будет сильнее?- Конечно. Идея в том, чтобы создать потенциальный ядерный хаос в Европе и под этот хаос уйти, потому что приходит Трамп, а Трамп будет мстить. Мстить будет и Камала Харрис, потому что Блинкен, Салливан и Кирби над ней издевались. А Харрис, судя по всему, очень мстительная. Глядя на сегодняшнюю политическую обстановку становится не по себе, но с этим придется работать.- А как надо отвечать на эти угрозы, нужно ли играть на опережение с учетом внесения правок в ядерную доктрину России?- Это средство сыграть на опережение. Смысл этого в Америке поняли человек 20, но они не при власти сейчас. Американцы начинают действовать рационально, когда до них доходит болевой синдром. Но давить на США через Украину бесполезно, им не больно. Значит, давить надо в другом месте. И лучшие умы нашей страны вполне это понимают и найдут место, где можно аккуратно провести пальчиком и у американцев случится паралич.- А на экономику давить можно?- До 2025 года не получится. И то, если к власти придет Харрис. До этого я глобальных решений по экономике в Америке не вижу, если только не случится глобальный форс-мажор, попытка дефолта, на который пойдет один из кланов американской элиты. Вероятность этого низкая. Но 2025 год, после того, как устаканится вопрос о власти, будет годом экономики для США. Борьба за гегемонию тоже будет, но основой станет выстраивание новых лоббистско-экономических отношений внутри США.О "мирном" плане Дональда Трампа - Трамп строит из себя миротворца, вынашивая антироссийский план по Украине

https://ukraina.ru/20240912/1057399713.html

https://ukraina.ru/20230222/1043839617.html

https://ukraina.ru/20240912/1057411192.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, украина, сша, америка, дональд трамп, камала харрис, джо байден, украина.ру