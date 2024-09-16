https://ukraina.ru/20240916/1057482290.html

Планов громадьё: три новых варианта мирного урегулирования

Планов громадьё: три новых варианта мирного урегулирования - 16.09.2024 Украина.ру

Планов громадьё: три новых варианта мирного урегулирования

Чем дольше длится конфликт, тем больше желающих помочь России и Украине его урегулировать. С одной стороны, обилие посредников это даже хорошо – хоть кто-то да устроит обе стороны, которые испытывают дефицит взаимного доверия. С другой стороны, очевидно ведь, что посредники будут преследовать свои цели, и цели эти далеки от целей СВО

2024-09-16T16:59

2024-09-16T16:59

2024-09-16T16:59

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дипломатия

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Своё представление о "плане Трампа" выразил в интервью The New York Times кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс. Очертания условий перемирия ему видятся так:- Россия сохраняет контроль над фактически включённой в её состав территорией;- Вдоль нынешней линии фронта будет создана демилитаризованная зона;- Украина получит необходимый объём военной помощи, но "не вступит в НАТО и не войдет в союзные институты";- Часть санкций с России будет снята (Трамп пояснил, что это не следствие изменения отношения к России, а вопрос эффективности – угроза введения санкций более действенна, чем сами санкции).От подробностей Вэнс благоразумно воздержался, хотя идея создания демилитаризованной зоны сама по себе требует массу уточнений – какова её ширина, кто и как будет контролировать сохранение режима (мы помним, как в 2015-22 годах киевский режим не только постепенно оккупировал "серую зону", но и громогласно об этом объявлял без какой-либо реакции со стороны европейских "гарантов").Заявления Вэнса предсказуемо вызвали истерику в Вашингтоне и Киеве.Виктория Нуланд сочла, что это "план Путина" и "Путин просто подождет, отдохнет, перевооружится и придет за остальным", если не будет надежных гарантий безопасности.Украинские политики и эксперты возмутились тем, что план Вэнса "игнорирует волю украинцев" (она, надо думать, сводится к войне до последнего украинца).По сообщениям ряда источников (в частности – телеграм-канала "Инсайдер-Т") в ближайшее время намерены представить свой план Китай и Бразилия. Основные его пункты:- разграничение по нынешней линии фронта;- выплата репараций Украине;- сохранение антироссийских санкций (источники объясняют этот пункт заинтересованностью авторов плана в сохранении параллельного импорта).Свой проект выдвинула успешная левая деятельница Сара Вагенкнехт. Её идеи:- прекращение поставок оружия Украине;- проведение в Донбассе и Крыму референдума под наблюдением ООН относительно территориальной принадлежности;- Украина должна быть готова к компромиссам во имя членства в НАТО (судя по контексту, он считает, что отказ от территорий должен быть условием вступления в Североатлантический альянс – против самого НАТО она не выступает, только критикует его агрессивную политику).Не углубляясь в детали представленных планов (их есть за что критиковать), обратим внимание на некоторые их общие черты.Во-первых, все игроки, говорящие о перспективах урегулирования, подразумевают переговоры между Россией и Украиной (прямые или через посредников).Отметим, что украинская сторона никаких переговоров вести не намерена – в соответствии с "победным планом" Зеленского (кстати, а что случилось с "формулой мира"?) Россия должна принять украинские условия под военным давлением Украины и дипломатическим – объединённых наций.Во-вторых, подразумевается, что переговоры будут вестись с нынешними украинскими властями, а они нелегитимны. Запад, разумеется, признаёт Зеленского президентом, но делает это в расчёте на то, что любое соглашение, подписанное им, может быть в дальнейшем аннулировано Конституционным судом (это, конечно, не обязательно, но сама возможность остаётся). Т.е., будущие соглашения могут быть в любой момент отменены, и это само по себе может стать предметом дипломатического торга.В-третьих, все планы прекращения войны предполагают новую конфигурацию границ – фактическую или, в лучшем для Украины случае, на январь 2022 года.Такой вариант не устраивает ни Россию, ни Украину:- Россия настаивает на полном присоединении четырёх областей Новороссии, включая ныне контролируемые Киевом территории;- Украина ставит целью выход на границы 1991 года.Отметим, правда, что отказ от границ 1991 года связан с желанием Запада сохранить очаг напряжённости, который при возможности и необходимости можно будет "разморозить" (в идеальном случае – по модели второй армяно-азербайджанской войны).Кстати, ни в одном плане ничего не говорится о части территории Харьковской области (под контролем России) и Курской области (временно оккупирована ВСУ). Москва и Киев вести переговоры об этих территориях не собираются.В-четвёртых, авторы большинства мирных планов исходят из необходимости компромисса относительно членства Украины в НАТО.Тут единства на самом деле нет, поскольку коллективная точка зрения НАТО состоит в том, что на конфигурацию альянса может влиять только он сам и отдельные страны, претендующие на членство в нём. То есть, речь может идти только о добровольном отказе от членства в НАТО самой Украины (см. во-вторых).В-пятых, никто из авторов не говорит о демилитаризации Украины.В основном речь, напротив, идёт о продолжении накачивания Украины оружием, чтобы она "могла отразить агрессию". Исключение – позиция Вагенкнехт, но даже она не исключает членства Украины в НАТО. Что равнозначно милитаризации.В-шестых, никто не говорит о денацификации.Т.о., даже самые благонамеренные планы исходят из программы Запада относительно того, что Россия не должна победить. Предлагаемые варианты мирного применения фактически являются планом временной заморозки конфликта – до тех пор, пока его можно будет разморозить опять.О плане киевского руководства можно прочитать в статье Василия Стоякина "Зеленский и план перемоги. Адова дорога благих пожеланий"

https://ukraina.ru/20240912/1057376966.html

https://ukraina.ru/20240911/1057371335.html

https://ukraina.ru/20240823/1057014787.html

https://ukraina.ru/20240823/1056993989.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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мнения, украина, россия, джей ди вэнс, дональд трамп, война, нато, переговоры, мир, дипломатия, план