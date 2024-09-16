Планов громадьё: три новых варианта мирного урегулирования - 16.09.2024 Украина.ру
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Планов громадьё: три новых варианта мирного урегулирования
Планов громадьё: три новых варианта мирного урегулирования - 16.09.2024 Украина.ру
Планов громадьё: три новых варианта мирного урегулирования
Чем дольше длится конфликт, тем больше желающих помочь России и Украине его урегулировать. С одной стороны, обилие посредников это даже хорошо – хоть кто-то да устроит обе стороны, которые испытывают дефицит взаимного доверия. С другой стороны, очевидно ведь, что посредники будут преследовать свои цели, и цели эти далеки от целей СВО
2024-09-16T16:59
2024-09-16T16:59
мнения
украина
россия
джей ди вэнс
дональд трамп
война
нато
переговоры
мир
дипломатия
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Своё представление о "плане Трампа" выразил в интервью The New York Times кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс. Очертания условий перемирия ему видятся так:- Россия сохраняет контроль над фактически включённой в её состав территорией;- Вдоль нынешней линии фронта будет создана демилитаризованная зона;- Украина получит необходимый объём военной помощи, но "не вступит в НАТО и не войдет в союзные институты";- Часть санкций с России будет снята (Трамп пояснил, что это не следствие изменения отношения к России, а вопрос эффективности – угроза введения санкций более действенна, чем сами санкции).От подробностей Вэнс благоразумно воздержался, хотя идея создания демилитаризованной зоны сама по себе требует массу уточнений – какова её ширина, кто и как будет контролировать сохранение режима (мы помним, как в 2015-22 годах киевский режим не только постепенно оккупировал "серую зону", но и громогласно об этом объявлял без какой-либо реакции со стороны европейских "гарантов").Заявления Вэнса предсказуемо вызвали истерику в Вашингтоне и Киеве.Виктория Нуланд сочла, что это "план Путина" и "Путин просто подождет, отдохнет, перевооружится и придет за остальным", если не будет надежных гарантий безопасности.Украинские политики и эксперты возмутились тем, что план Вэнса "игнорирует волю украинцев" (она, надо думать, сводится к войне до последнего украинца).По сообщениям ряда источников (в частности – телеграм-канала "Инсайдер-Т") в ближайшее время намерены представить свой план Китай и Бразилия. Основные его пункты:- разграничение по нынешней линии фронта;- выплата репараций Украине;- сохранение антироссийских санкций (источники объясняют этот пункт заинтересованностью авторов плана в сохранении параллельного импорта).Свой проект выдвинула успешная левая деятельница Сара Вагенкнехт. Её идеи:- прекращение поставок оружия Украине;- проведение в Донбассе и Крыму референдума под наблюдением ООН относительно территориальной принадлежности;- Украина должна быть готова к компромиссам во имя членства в НАТО (судя по контексту, он считает, что отказ от территорий должен быть условием вступления в Североатлантический альянс – против самого НАТО она не выступает, только критикует его агрессивную политику).Не углубляясь в детали представленных планов (их есть за что критиковать), обратим внимание на некоторые их общие черты.Во-первых, все игроки, говорящие о перспективах урегулирования, подразумевают переговоры между Россией и Украиной (прямые или через посредников).Отметим, что украинская сторона никаких переговоров вести не намерена – в соответствии с "победным планом" Зеленского (кстати, а что случилось с "формулой мира"?) Россия должна принять украинские условия под военным давлением Украины и дипломатическим – объединённых наций.Во-вторых, подразумевается, что переговоры будут вестись с нынешними украинскими властями, а они нелегитимны. Запад, разумеется, признаёт Зеленского президентом, но делает это в расчёте на то, что любое соглашение, подписанное им, может быть в дальнейшем аннулировано Конституционным судом (это, конечно, не обязательно, но сама возможность остаётся). Т.е., будущие соглашения могут быть в любой момент отменены, и это само по себе может стать предметом дипломатического торга.В-третьих, все планы прекращения войны предполагают новую конфигурацию границ – фактическую или, в лучшем для Украины случае, на январь 2022 года.Такой вариант не устраивает ни Россию, ни Украину:- Россия настаивает на полном присоединении четырёх областей Новороссии, включая ныне контролируемые Киевом территории;- Украина ставит целью выход на границы 1991 года.Отметим, правда, что отказ от границ 1991 года связан с желанием Запада сохранить очаг напряжённости, который при возможности и необходимости можно будет "разморозить" (в идеальном случае – по модели второй армяно-азербайджанской войны).Кстати, ни в одном плане ничего не говорится о части территории Харьковской области (под контролем России) и Курской области (временно оккупирована ВСУ). Москва и Киев вести переговоры об этих территориях не собираются.В-четвёртых, авторы большинства мирных планов исходят из необходимости компромисса относительно членства Украины в НАТО.Тут единства на самом деле нет, поскольку коллективная точка зрения НАТО состоит в том, что на конфигурацию альянса может влиять только он сам и отдельные страны, претендующие на членство в нём. То есть, речь может идти только о добровольном отказе от членства в НАТО самой Украины (см. во-вторых).В-пятых, никто из авторов не говорит о демилитаризации Украины.В основном речь, напротив, идёт о продолжении накачивания Украины оружием, чтобы она "могла отразить агрессию". Исключение – позиция Вагенкнехт, но даже она не исключает членства Украины в НАТО. Что равнозначно милитаризации.В-шестых, никто не говорит о денацификации.Т.о., даже самые благонамеренные планы исходят из программы Запада относительно того, что Россия не должна победить. Предлагаемые варианты мирного применения фактически являются планом временной заморозки конфликта – до тех пор, пока его можно будет разморозить опять.О плане киевского руководства можно прочитать в статье Василия Стоякина "Зеленский и план перемоги. Адова дорога благих пожеланий"
https://ukraina.ru/20240912/1057376966.html
https://ukraina.ru/20240911/1057371335.html
https://ukraina.ru/20240823/1057014787.html
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Василий Стоякин
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мнения, украина, россия, джей ди вэнс, дональд трамп, война, нато, переговоры, мир, дипломатия, план
Мнения, Украина, Россия, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, война, НАТО, переговоры, мир, дипломатия, план

Планов громадьё: три новых варианта мирного урегулирования

16:59 16.09.2024
 
Донецк. Мы за мир
Донецк. Мы за мир
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Чем дольше длится конфликт, тем больше желающих помочь России и Украине его урегулировать. С одной стороны, обилие посредников это даже хорошо – хоть кто-то да устроит обе стороны, которые испытывают дефицит взаимного доверия. С другой стороны, очевидно ведь, что посредники будут преследовать свои цели, и цели эти далеки от целей СВО
Своё представление о "плане Трампа" выразил в интервью The New York Times кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс. Очертания условий перемирия ему видятся так:
- Россия сохраняет контроль над фактически включённой в её состав территорией;
- Вдоль нынешней линии фронта будет создана демилитаризованная зона;
- Украина получит необходимый объём военной помощи, но "не вступит в НАТО и не войдет в союзные институты";
- Часть санкций с России будет снята (Трамп пояснил, что это не следствие изменения отношения к России, а вопрос эффективности – угроза введения санкций более действенна, чем сами санкции).
Борис Джонсон
12 сентября, 07:38
Кукловоды и исполнители. Кто стоит за планами войны и "мира" на Украине и какой план есть у ЗеленскогоНесмотря на постоянные рассказы Зеленского о том, что он стремится всеми силами к мирным переговорам, очевидно, что это совсем не так
От подробностей Вэнс благоразумно воздержался, хотя идея создания демилитаризованной зоны сама по себе требует массу уточнений – какова её ширина, кто и как будет контролировать сохранение режима (мы помним, как в 2015-22 годах киевский режим не только постепенно оккупировал "серую зону", но и громогласно об этом объявлял без какой-либо реакции со стороны европейских "гарантов").
Заявления Вэнса предсказуемо вызвали истерику в Вашингтоне и Киеве.
Виктория Нуланд сочла, что это "план Путина" и "Путин просто подождет, отдохнет, перевооружится и придет за остальным", если не будет надежных гарантий безопасности.
Украинские политики и эксперты возмутились тем, что план Вэнса "игнорирует волю украинцев" (она, надо думать, сводится к войне до последнего украинца).
По сообщениям ряда источников (в частности – телеграм-канала "Инсайдер-Т") в ближайшее время намерены представить свой план Китай и Бразилия. Основные его пункты:
- разграничение по нынешней линии фронта;
- выплата репараций Украине;
11 сентября, 11:31
Поражение как мирный план? Об осенних переговорах по Украине и опасности для России - ШишкинЭксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал попытку ВСУ атаковать российские регионы при помощи беспилотников, а также рассказал о том, куда Реджеп Тайип Эрдоган ведёт Турцию
- сохранение антироссийских санкций (источники объясняют этот пункт заинтересованностью авторов плана в сохранении параллельного импорта).
Свой проект выдвинула успешная левая деятельница Сара Вагенкнехт. Её идеи:
- прекращение поставок оружия Украине;
- проведение в Донбассе и Крыму референдума под наблюдением ООН относительно территориальной принадлежности;
- Украина должна быть готова к компромиссам во имя членства в НАТО (судя по контексту, он считает, что отказ от территорий должен быть условием вступления в Североатлантический альянс – против самого НАТО она не выступает, только критикует его агрессивную политику).
Не углубляясь в детали представленных планов (их есть за что критиковать), обратим внимание на некоторые их общие черты.
Во-первых, все игроки, говорящие о перспективах урегулирования, подразумевают переговоры между Россией и Украиной (прямые или через посредников).
Отметим, что украинская сторона никаких переговоров вести не намерена – в соответствии с "победным планом" Зеленского (кстати, а что случилось с "формулой мира"?) Россия должна принять украинские условия под военным давлением Украины и дипломатическим – объединённых наций.
Подписание совместных документов по итогам встречи лидеров БРИКС
23 августа, 14:14
План Моди – почему индийский лидер впервые приехал в Киев?Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Киев на поезде из Варшавы, в сопровождении министра иностранных дел Субраманьяма Джайшанкара и советника по национальной безопасности Аджита Довала.
Во-вторых, подразумевается, что переговоры будут вестись с нынешними украинскими властями, а они нелегитимны. Запад, разумеется, признаёт Зеленского президентом, но делает это в расчёте на то, что любое соглашение, подписанное им, может быть в дальнейшем аннулировано Конституционным судом (это, конечно, не обязательно, но сама возможность остаётся). Т.е., будущие соглашения могут быть в любой момент отменены, и это само по себе может стать предметом дипломатического торга.
В-третьих, все планы прекращения войны предполагают новую конфигурацию границ – фактическую или, в лучшем для Украины случае, на январь 2022 года.
Такой вариант не устраивает ни Россию, ни Украину:
- Россия настаивает на полном присоединении четырёх областей Новороссии, включая ныне контролируемые Киевом территории;
- Украина ставит целью выход на границы 1991 года.
Отметим, правда, что отказ от границ 1991 года связан с желанием Запада сохранить очаг напряжённости, который при возможности и необходимости можно будет "разморозить" (в идеальном случае – по модели второй армяно-азербайджанской войны).
Кстати, ни в одном плане ничего не говорится о части территории Харьковской области (под контролем России) и Курской области (временно оккупирована ВСУ). Москва и Киев вести переговоры об этих территориях не собираются.
В-четвёртых, авторы большинства мирных планов исходят из необходимости компромисса относительно членства Украины в НАТО.
Тут единства на самом деле нет, поскольку коллективная точка зрения НАТО состоит в том, что на конфигурацию альянса может влиять только он сам и отдельные страны, претендующие на членство в нём. То есть, речь может идти только о добровольном отказе от членства в НАТО самой Украины (см. во-вторых).
ВСУ флаг украинский военнослужащий наемник - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
23 августа, 06:04
"План Зеленского — Украина без украинцев". Украинские эксперты о приближающейся катастрофе В украинском экспертном сообществе задумались над тем, за что и за кого вынуждены гибнуть на полях сражений украинские мужчины, кому это выгодно. Новобранцам объясняют, что они должны воевать "за Украину", но не продана ли уже Украина?
В-пятых, никто из авторов не говорит о демилитаризации Украины.
В основном речь, напротив, идёт о продолжении накачивания Украины оружием, чтобы она "могла отразить агрессию". Исключение – позиция Вагенкнехт, но даже она не исключает членства Украины в НАТО. Что равнозначно милитаризации.
В-шестых, никто не говорит о денацификации.
Т.о., даже самые благонамеренные планы исходят из программы Запада относительно того, что Россия не должна победить. Предлагаемые варианты мирного применения фактически являются планом временной заморозки конфликта – до тех пор, пока его можно будет разморозить опять.
О плане киевского руководства можно прочитать в статье Василия Стоякина "Зеленский и план перемоги. Адова дорога благих пожеланий"
 
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16:59Планов громадьё: три новых варианта мирного урегулирования
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