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Зеленский и план перемоги. Адова дорога благих пожеланий

Зеленский и план перемоги. Адова дорога благих пожеланий - 28.08.2024 Украина.ру

Зеленский и план перемоги. Адова дорога благих пожеланий

27 августа в Киеве были проведены совещание относительно защиты национальных интересов, форум "Украина 2024. Независимость" и пресс-конференция Зеленского. В ходе мероприятий в общих чертах была описана новая военно-политическая стратегия украинской власти. Но именно в самых общих чертах. Подробности по-прежнему неясны

2024-08-28T19:05

2024-08-28T19:05

2024-08-28T19:07

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переговоры

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В общих чертах, "план победы", который Зеленский намерен представить американской администрации в сентябре ("Сначала представлю этот план президенту США. От него зависит успех – дадут ли нам то, что в этом плане. Будет правильно передать этот план Камале Харрис и Дональду Трампу"), включает следующие элементы:1. Военное направлениеСвои военные планы Зеленский скрывает, но декларирует, что его цель – способность ВСУ вытеснить российские войска за границу 1991 года.Бывший украинский президент незаконно удерживающий власть в стране, пообещал в очередной раз попросить разрешения наносить американскими ракетами удары по целям в глубине России и даже намерен предоставить список этих целей.Пока американская администрация упирается, опасаясь эскалации. Великобритания применять свои ракеты разрешила, но, по сообщению The Telegraph, "не будет публично призывать к этому шагу из-за опасений, что это спровоцирует разногласия с США".Не менее важно наступление в Курской области. Цели, по словам Зеленского, были следующими:"Прежде всего – обменный фонд, он пополняется, это позитив. Второе – это остановка операции РФ на севере, превентивный удар. Наша операция выполнила эту задачу".Зеленский подчеркнул, что само это наступление не имеет прямого отношения к "формуле мира", но каким-то образом связано с ноябрьским "мирным саммитом". Можно предположить, что связь эта состоит в том, что в результате наступления возникла угроза Курской АЭС, а вопросы энергетической и ядерной безопасности – одна из тем саммита. Т.е., за счёт этого пункта можно было бы вынудить Россию принять участие в саммите, но захватить станцию не удалось. Да и с энергетикой нехорошо получилось – комментировать удары по объектам украинской энергетики Зеленский отказался.Второе направление – "стратегическое место Украины в инфраструктуре безопасности мира".Объяснять о чём идёт речь Зеленский не стал, хотя, в целом, понятно, что Украина намерена и дальше "сдерживать российскую агрессию" за счёт системы соглашений о безопасности и членства в НАТО. Судя по всему, он считает, что твёрдые гарантии членства в военном блоке усилят политико-дипломатические позиции Украины и позволят быстрее прекратить войну.Третье направление – "мощный пакет принуждения России к окончанию [войны] по дипломатическому пути"."Мы будем со своей стороны делать всё, чтобы заставить Путина закончить эту войну дипломатично", "конечно, всё закончится диалогом. Но нужно иметь сильные позиции до этого диалога".Однако "дипломатия" и "диалог" по Зеленскому не предполагают не только компромиссов, но и переговоров как таковых:"С Путиным не то, что компромиссы, а диалог вообще на сегодня бессмысленный, потому что он не хочет окончания войны дипломатически. Он готов к якобы дипломатическому решению, но нам надо отдать ему 30% нашей земли. Мне кажется, что наигрывать ему это нельзя. Курская операция нам сильно помогла, чтобы количество голосов по этой теме стало меньше".Он также сказал, что Россия может поучаствовать во втором "саммите мира" – если захочет. А так её звать никто не будет, даже при том, что Зеленский в этом заинтересован – при отсутствии России представительность саммита будет намного меньше (что логично – какой смысл принимать участие в бессмысленном мероприятии?)По сути, под "дипломатическим путём" Зеленский имеет в виду выполнение Россией требований Украины по "формуле мира", которые будут сформулированы к моменту проведения саммита в ноябре. Т.е. – капитуляция.Четвёртое направление – экономическое, но тут ясности ещё меньше, чем на всех остальных направлениях.Скорее всего к этому направлению относятся озвученные планы вывода бизнеса из тени и возвращения беженцев:"У нас 10,8 млн пенсионеров. И если мы не вернём 7,5 и не выведем из тени всех налогоплательщиков — у нас серьёзный вызов: как кормить наших пенсионеров. (…) Я бы очень хотел, чтобы все украинцы были здесь. При условии, что это их решение".Беженцы, впрочем, в большей степени важны для обеспечения потребностей армии.При этом Зеленский намерен отказаться от транзита российского газа, но не от транзита газа вообще:"Что касается транзита газа от других компаний, то, если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских коллег, будем рассматривать их просьбу".Скорее всего подразумевается, что Россия должна будет согласиться на транзит через свою территорию среднеазиатского газа, если об этом договорятся европейские партнёры.***В общем, Зеленскому удалось выкрутиться из ситуации, когда от него требовали обязательно провести мирные переговоры с Россией. Помогла ему в этом успешная операция в Курской области и эффективные удары по тылам российской армии (аэродромы, склады, нефтебазы, нефтеперерабатывающие заводы).Союзников удалось убедить в том, что, при получении прежних объёмов военной помощи, Украина может принудить Россию к капитуляции. Правда, все эти планы основаны на сегодняшней довольно шаткой для Украины ситуации. Перспективы курской авантюры неясны даже экспертам в Украине. Возможно или скорее всего, к ноябрьскому саммиту ВСУ будут выдавлены с этой части территории России и дополнительно потеряют еще часть Донбасса. Очевидно, что принудить Россию к капитуляции невозможно и, хотя союзники Украины готовы закрывать глаза на очевидные противоречия в "плане Зеленского", все-таки и им придется опираться не на слова, а на реальность, которая с каждым днем демонстрирует ухудшение позиций ВСУ.Что касается возвращения беженцев из Европы, то известно куда ведет дорога, вымощенные благими пожеланиями. Пока из Европы никого вернуть не удалось. То же и с бизнесом. Все усилия украинской власти наполнить бюджет лишь увеличивают тенизацию бизнеса, о чем не раз писало наше издание. В том числе и самые последние решения, направленные на увеличение налогового бремени.Поэтому весь этот план Зеленского с игнорированием реальности направлен на внутреннее употребление или на тех партнеров и союзников Украины, которые готовы вести войну с Россией, как уже не раз говорилось, до последнего украинца. А для них любой план хорош, если он соответствует этой цели.О дальнейших перспективах войны на Украине можно прочитать в статье Ростислава Ищенко "Сколько дней до Киева?"

https://ukraina.ru/20240828/1057094674.html

https://ukraina.ru/20240823/1057014787.html

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https://ukraina.ru/20240816/1056892823.html

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