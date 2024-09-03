https://ukraina.ru/20240903/1057192392.html

"Мужское население Украины выбито". Украинские эксперты о кошмаре в украинском обществе

"Мужское население Украины выбито". Украинские эксперты о кошмаре в украинском обществе - 03.09.2024 Украина.ру

"Мужское население Украины выбито". Украинские эксперты о кошмаре в украинском обществе

На Украине (и не только там) обеспокоены ходом военной кампании, а еще больше экспертов тревожит намерение Зеленского добиваться согласия США бить западными ракетами по территории в глубине России. Ведь понятно, каким может быть ответ.

2024-09-03T05:32

2024-09-03T05:32

2024-09-03T05:32

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Уже сейчас последствия конфликта, который можно было бы давно прекратить, согласись Киев на нейтральный статус, очень серьезны для страны."...Мужское население Украины выбито", - констатирует популярный телеграм-канал MediaPost. Авторы канала указывают, что из-за этого "средний возраст солдат ВСУ на передовой достиг 48 лет (для понимания проблемы — в начале военного конфликта средний возраст украинских военнослужащих составлял около 30 лет)"."Причем, не все бойцы сорока лет и старше попали в армию добровольно. Многие были мобилизованы, и непропорционально большое количество пожилых мужчин было призвано в сельских регионах, потому что у них нет денег, чтобы дать взятку и откупиться от призыва", - отмечает MediaKiller.Обсуждают "план победы" Зеленского. Полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков в беседе с украинским политологом Вадимом Карасевым высказал сомнение в продуктивности этого плана."Зеленский сказал, что у нас есть четыре пункта плана победы. Первый –Украина должна стать одним из элементов стратегии глобального мира. Второе – наносить удары по территории (в глубине России — Ред.), экономика, дипломатия... И вот, Курск. Если будем наносить удары по Москве – что, планировщики думают, что русские поднимут руки и будут сдаваться? Не думают, какой может быть ответ, в том-то и дело", - заявил эксперт.Он продолжил: "В том и самый кошмар общества, люди старшего поколения уезжают из страны, от сердца пьют, потому что понимают, что реально будет. Какой будет ответ".Напомним, Зеленский свой "план победы" обещал представить сначала президенту США, поскольку "от него зависит успех - дадут ли нам (киевcкому режиму — Ред.) то, что в этом плане". По словам Зеленского, правильно будет передать документ также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.А пока глава ОП Андрей Ермак и глава МО Украины Рустем Умеров передали американцам список целей на территории России, которые Украина (киевский режим — Ред.) намерена атаковать американскими дальнобойными ракетами.Удары по глубине российской территории киевский режим готовит и уже наносит - пока своим оружием или же "своим" в кавычках. Например, появившуюся у Киева ракету "Паляница" экс-депутат Верховной Рады Олег Царев считает ракетой натовской."Западу риски не нужны, поэтому они пошли по более легкому пути: предоставили Украине технологии и комплектующие для дрона-ракеты. Назвали её подчеркнуто украинским словом: слово "паляница" в начале конфликта использовали как пароль для отлова тех, кого Украина считала коллаборантами, полагая, что его может выговорить только настоящий украинец", - пояснил политик в своем телеграм-канале.Украинцев на Украине тем временем становится все меньше. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз Национального банка Украины (НБУ), до конца года страну могут покинуть около 400 тысяч человек, если не удастся решить проблему с подачей электроэнергии. А решить ее вряд ли получится."Масштабная воздушная атака ВС РФ по объектам критической инфраструктуры показала слабость украинской системы ПВО, которая была изрядно "прорежена" из-за курской авантюры Зеленского", - отмечает популярный на Украине телеграм-канал "Картель". По его данным, почти все атаки ВС РФ достигли цели – и "такая тенденция угрожает Украине тем, что оставит страну без боеприпасов и установок ПВО, дав ВС РФ подавляющие преимущества в воздухе".Киев просит у Запада большего количества систем Patriot, но и это не поможет. "…Системы Patriot — далеко не решение всех проблем Украины и ВСУ, в частности. Так, из-за Курской авантюры резко выросли темпы наступления ВС РФ, а отступление ВСУ угрожает возникновением огромных котлов для украинской армии со всеми вытекающими из этого последствиями", - пишут авторы канала.Впрочем, помощь может быть увеличена, заход ВСУ в Курскую область, возможно, дал аргументы наиболее антироссийским, проукраинским "ястребиным" кругам на Западе, сказал украинский политолог Руслан Бортник. Он в эфире интернет-канала Politeka отметил, что операция ВСУ на Курском направлении "дала им аргумент, почему Украину (киевский режим – Ред.) и дальше необходимо поддерживать, она усилила их позицию в отношении того, что Россия может быть побеждена военным путем или, как минимум, эта война может быть сведена вничью"."Она помогает ястребиному крылу говорить – смотрите, Украина демонстрирует успехи, какое окончание войны, какие мирные переговоры? Украина побеждает!", - описал эксперт ход мыслей западных "ястребов".Однако не все на Западе в этом уверены. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, (известный также как Ким Дотком) считает, что "от конца режима Зеленского нас отделяют несколько месяцев, вероятно, еще до выборов в США". Он указал в своем аккаунте в соцсети X, что "руководство Украины теперь открыто говорит о поражении в конфликте и винит Запад".Что касается самих американских выборов, то, по мнению предпринимателя, Камала Харрис и Демпартия "потонут как "Титаник". Тонуть они не хотят, потому произойти может "все, что угодно"Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в статье Владимира Скачко "Курский крах "ястреба" Зеленского. Атака на Россию сделала Украину агрессором"

https://ukraina.ru/20240902/1057169270.html

https://ukraina.ru/20240901/1057148669.html

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Сергей Зуев

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