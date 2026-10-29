https://ukraina.ru/20261029/pod-moskvoy-za-poltora-chasa-sbili-68-bpla-zakryty-aeroporty-1084141496.html

Под Москвой за полтора часа сбили 68 БПЛА. Закрыты аэропорты

Под Москвой за полтора часа сбили 68 БПЛА. Закрыты аэропорты - 29.10.2026 Украина.ру

Под Москвой за полтора часа сбили 68 БПЛА. Закрыты аэропорты

Силы ПВО в ходе отражения ночной атаки сбили на подступах к Москве за полтора часа 68 украинских беспилотников, в регионе объявлена тревога по БПЛА. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 29 октября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-10-29T00:56

2026-10-29T00:56

2026-10-29T00:57

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В Подмосковье сбиваются те вражеские дроны, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице. По информации мониторинговых каналов, тревога (опасность) по этому направлению также объявлена в Калужской, Тульской, Рязанской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Смоленской, Тверской, Ярославской областях."Восемь беспилотников, летевших на Москву, уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — говорится в первом сообщении Собянина от 22:41 мск.В 0:04 мск мэр уточнил, что число уничтоженных под Москвой вражеских дронов достигло 68.В Московской области объявлена тревога по БПЛА. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский были закрыты для полётов. Кроме того, на юго-западном направлении закрыт аэропорт Калуги.Ранее сообщалось, что Россия и Украина договорились о регулярных гуманитарных миссиях в Херсонской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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