Под Москвой за полтора часа сбили 68 БПЛА. Закрыты аэропорты - 29.10.2026 Украина.ру
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Под Москвой за полтора часа сбили 68 БПЛА. Закрыты аэропорты
Под Москвой за полтора часа сбили 68 БПЛА. Закрыты аэропорты - 29.10.2026 Украина.ру
Под Москвой за полтора часа сбили 68 БПЛА. Закрыты аэропорты
Силы ПВО в ходе отражения ночной атаки сбили на подступах к Москве за полтора часа 68 украинских беспилотников, в регионе объявлена тревога по БПЛА. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 29 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-10-29T00:56
2026-10-29T00:57
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москва
московская область
сергей собянин
минобороны рф
сво
спецоперация
пво
калужская область
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В Подмосковье сбиваются те вражеские дроны, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице. По информации мониторинговых каналов, тревога (опасность) по этому направлению также объявлена в Калужской, Тульской, Рязанской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Смоленской, Тверской, Ярославской областях."Восемь беспилотников, летевших на Москву, уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — говорится в первом сообщении Собянина от 22:41 мск.В 0:04 мск мэр уточнил, что число уничтоженных под Москвой вражеских дронов достигло 68.В Московской области объявлена тревога по БПЛА. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский были закрыты для полётов. Кроме того, на юго-западном направлении закрыт аэропорт Калуги.Ранее сообщалось, что Россия и Украина договорились о регулярных гуманитарных миссиях в Херсонской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, москва, московская область, сергей собянин, минобороны рф, сво, спецоперация, пво, калужская область, рязанская область, брянская область, орловская область, курская область, белгородская область, липецк, воронежская область, смоленск, тверь, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, внуково, домодедово, аэропорты, аэропорт
Украина.ру, Россия, Москва, Московская область, Сергей Собянин, Минобороны РФ, СВО, Спецоперация, ПВО, Калужская область, Рязанская область, Брянская область, Орловская область, Курская область, Белгородская область, Липецк, Воронежская область, Смоленск, Тверь, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, Внуково, Домодедово, аэропорты, аэропорт

Под Москвой за полтора часа сбили 68 БПЛА. Закрыты аэропорты

00:56 29.10.2026 (обновлено: 00:57 29.10.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл КаллиниковКомандный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Силы ПВО в ходе отражения ночной атаки сбили на подступах к Москве за полтора часа 68 украинских беспилотников, в регионе объявлена тревога по БПЛА. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 29 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
В Подмосковье сбиваются те вражеские дроны, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице. По информации мониторинговых каналов, тревога (опасность) по этому направлению также объявлена в Калужской, Тульской, Рязанской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Смоленской, Тверской, Ярославской областях.
"Восемь беспилотников, летевших на Москву, уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — говорится в первом сообщении Собянина от 22:41 мск.
В 0:04 мск мэр уточнил, что число уничтоженных под Москвой вражеских дронов достигло 68.
В Московской области объявлена тревога по БПЛА. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский были закрыты для полётов. Кроме того, на юго-западном направлении закрыт аэропорт Калуги.
Ранее сообщалось, что Россия и Украина договорились о регулярных гуманитарных миссиях в Херсонской области.
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