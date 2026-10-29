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Киев удвоил интенсивность налётов БПЛА на регионы России — Минобороны

Киев удвоил интенсивность налётов БПЛА на регионы России — Минобороны - 29.10.2026 Украина.ру

Киев удвоил интенсивность налётов БПЛА на регионы России — Минобороны

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 90 украинских беспилотников, за сутки — 621. Об этом Минобороны РФ вечером 28 октября сообщило в своём телеграм-канале

2026-10-29T02:34

2026-10-29T02:34

2026-10-29T02:35

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных средств", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской и Тульской областей.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 27 октября до 8:00 мск 28 октября, над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей и Московского региона дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 531 беспилотный летательный аппарат самолётного типа.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами был уничтожен 621 украинский ударный БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предыдущий день перехватили и уничтожили над регионами России 71 украинский беспилотник, за сутки — 293.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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