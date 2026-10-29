Москва отражает массированную атаку БПЛА: сбито уже более сотни - 29.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261029/moskva-otrazhaet-massirovannuyu-ataku-bpla-sbito-uzhe-bolee-sotni-1084142387.html
Москва отражает массированную атаку БПЛА: сбито уже более сотни
Москва отражает массированную атаку БПЛА: сбито уже более сотни - 29.10.2026 Украина.ру
Москва отражает массированную атаку БПЛА: сбито уже более сотни
Силы ПВО в ходе отражения массированной ночной атаки сбили непосредственно на подступах к Москве уже 121 украинский беспилотник, в регионе действует режим тревоги по БПЛА. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 29 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-10-29T04:03
2026-10-29T04:03
украина.ру
россия
москва
московская область
сергей собянин
внуково
сво
спецоперация
минобороны рф
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/08/12/1082577154_0:70:1350:829_1920x0_80_0_0_139934878bf7be032669b38a24b752e8.jpg
В Подмосковье сбиваются те вражеские дроны, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице. По информации мониторинговых каналов, тревога по этому направлению также объявлена в Калужской, Тульской, Рязанской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Владимирской областях.В 22:41 мск Собянин сообщил об уничтожении в Подмосковье восьми вражеских БПЛА из первой волны дронов, пытавшихся прорваться к столице.По данным на 3:14 мск, число уничтоженных силами ПВО вражеских беспилотников достигло 121.В Московской области продолжает действовать режим тревоги по БПЛА. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский были закрыты для полётов. Кроме того, на юго-западном направлении закрыт аэропорт Калуги.Ранее сообщалось, что Киев за прошедшие сутки удвоил интенсивность налётов БПЛА на регионы России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
москва
московская область
калужская область
рязанская область
брянская область
орловская область
курская область
белгородская область
липецк
воронежская область
смоленск
тверь
домодедово
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/08/12/1082577154_74:0:1274:900_1920x0_80_0_0_1f63a6b339480de39b9e6f68ff38216e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, москва, московская область, сергей собянин, внуково, сво, спецоперация, минобороны рф, пво, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, калужская область, рязанская область, брянская область, орловская область, курская область, белгородская область, липецк, воронежская область, смоленск, тверь, домодедово, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, Москва, Московская область, Сергей Собянин, Внуково, СВО, Спецоперация, Минобороны РФ, ПВО, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, Калужская область, Рязанская область, Брянская область, Орловская область, Курская область, Белгородская область, Липецк, Воронежская область, Смоленск, Тверь, Домодедово, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Москва отражает массированную атаку БПЛА: сбито уже более сотни

04:03 29.10.2026
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота войск ПВО
Работа войск ПВО - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Читать в
ДзенTelegram
Силы ПВО в ходе отражения массированной ночной атаки сбили непосредственно на подступах к Москве уже 121 украинский беспилотник, в регионе действует режим тревоги по БПЛА. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 29 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
В Подмосковье сбиваются те вражеские дроны, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице. По информации мониторинговых каналов, тревога по этому направлению также объявлена в Калужской, Тульской, Рязанской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Владимирской областях.
В 22:41 мск Собянин сообщил об уничтожении в Подмосковье восьми вражеских БПЛА из первой волны дронов, пытавшихся прорваться к столице.
По данным на 3:14 мск, число уничтоженных силами ПВО вражеских беспилотников достигло 121.
В Московской области продолжает действовать режим тревоги по БПЛА. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский были закрыты для полётов. Кроме того, на юго-западном направлении закрыт аэропорт Калуги.
Ранее сообщалось, что Киев за прошедшие сутки удвоил интенсивность налётов БПЛА на регионы России.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияМоскваМосковская областьСергей СобянинВнуковоСВОСпецоперацияМинобороны РФПВОБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАатака Украины сегодняобстрелы России сегоднябеспилотникибеспилотники сегодняКалужская областьРязанская областьБрянская областьОрловская областьКурская областьБелгородская областьЛипецкВоронежская областьСмоленскТверьДомодедовоВСУВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:30"Работаем над шлюзами": Анпилогов рассказал, как ВС РФ уничтожают дамбу Днепрогэс
05:19Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:30"Страшный сон для ВСУ": Анпилогов объяснил, почему Украина точно не удержит Запорожье
04:03Москва отражает массированную атаку БПЛА: сбито уже более сотни
03:41Кривой Рог просит индийского миллиардера не закрывать градообразующий завод
02:34Киев удвоил интенсивность налётов БПЛА на регионы России — Минобороны
02:00Дата встречи по Украине зависит от обстановки, костяк делегации есть — Ушаков
00:56Под Москвой за полтора часа сбили 57 БПЛА. Закрыты аэропорты
20:57Австрийский фильтр: кто из украинцев лишится статуса временной защиты
20:30Стресс, слезы и бессонница: эксперт по психиатрии оценил особенности поведения Зеленского
20:24Зеленский стал гибким: Украина согласна на диалог с США и Россией без участия ЕС
19:43Раз в месяц: РФ и Украина договорились о гуманитарных конвоях в Херсонскую область
19:30Удары по мостам: Анпилогов раскрыл, как ВС РФ перерубают "артерии" ВСУ на Запорожье
19:00Дмитрий Данилов: Евросоюз получил удар изнутри, выстраивая фронт против России на Балтике и на Севере
18:51Денег нет, есть "единство". Европейские союзники больше не могут спасать Украину за свой счёт
18:46Могут постоять, если купят билеты: Ушаков указал ЕС место возле стола переговоров
18:44"Зачем нам государство-рэкетир?!" Украинский бизнес создаёт собственную ПВО
18:35Цифровое развитие в ДНР, что происходит на Украине и вокруг. 28 октября 2026 года, вечерний эфир 53:50
18:31Путин об Африке, переговоры в Абу-Даби: когда будут и кто мешает. Итоги 28 октября
18:30"Резервы закончились": Анпилогов раскрыл, как ВС РФ обесценили контрнаступ ВСУ
Лента новостейМолния