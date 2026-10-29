https://ukraina.ru/20261029/moskva-otrazhaet-massirovannuyu-ataku-bpla-sbito-uzhe-bolee-sotni-1084142387.html

Москва отражает массированную атаку БПЛА: сбито уже более сотни

Москва отражает массированную атаку БПЛА: сбито уже более сотни - 29.10.2026 Украина.ру

Москва отражает массированную атаку БПЛА: сбито уже более сотни

Силы ПВО в ходе отражения массированной ночной атаки сбили непосредственно на подступах к Москве уже 121 украинский беспилотник, в регионе действует режим тревоги по БПЛА. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 29 октября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-10-29T04:03

2026-10-29T04:03

2026-10-29T04:03

украина.ру

россия

москва

московская область

сергей собянин

внуково

сво

спецоперация

минобороны рф

пво

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В Подмосковье сбиваются те вражеские дроны, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице. По информации мониторинговых каналов, тревога по этому направлению также объявлена в Калужской, Тульской, Рязанской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Владимирской областях.В 22:41 мск Собянин сообщил об уничтожении в Подмосковье восьми вражеских БПЛА из первой волны дронов, пытавшихся прорваться к столице.По данным на 3:14 мск, число уничтоженных силами ПВО вражеских беспилотников достигло 121.В Московской области продолжает действовать режим тревоги по БПЛА. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский были закрыты для полётов. Кроме того, на юго-западном направлении закрыт аэропорт Калуги.Ранее сообщалось, что Киев за прошедшие сутки удвоил интенсивность налётов БПЛА на регионы России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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