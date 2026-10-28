https://ukraina.ru/20261028/avstriyskiy-filtr-kto-iz-ukraintsev-lishitsya-statusa-vremennoy-zaschity-1084141355.html

Австрийский фильтр: кто из украинцев лишится статуса временной защиты

Австрийский фильтр: кто из украинцев лишится статуса временной защиты - 28.10.2026 Украина.ру

Австрийский фильтр: кто из украинцев лишится статуса временной защиты

Австрия продлевает временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года. При этом по инициативе министра внутренних дел Гергарда Карнера вводится правило, согласно которому беженцы, подпадающие под призыв или мобилизацию по украинскому законодательству, этого статуса лишаются

2026-10-28T20:57

2026-10-28T20:57

2026-10-28T20:57

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Норма распространяется на тех, кто прибыл в Австрию после июля 2026 года. В парламенте это называют мерой, призванной исключить злоупотребления, но критики, в том числе представители ультраправой Австрийской партии свободы, опасаются, что проверки окажутся непрозрачными, а на рынке появятся поддельные военные документы. Глава МВД, напротив, уверен в эффективности механизмов Федерального ведомства по вопросам иностранцев и убежища и называет новые правила важным шагом вперёд.Также теперь временная защита в Австрии не предоставляется тем, кто уже имеет аналогичный статус в другой стране ЕС. Цель понятна: не допустить дублирования социальных выплат и использования системы в нескольких государствах одновременно.С начала военного конфликта программой временной защиты в Австрии воспользовались более 147 тысяч человек. К августу 2026 года действующий статус сохраняли 91 559 украинцев, а около 25,6 тысячи из них продолжали получать базовое государственное обеспечение. Таким образом, Австрия, присоединившись к общеевропейскому курсу. Напомним, правительство Черногории на заседании 15 октября ужесточило условия для выдачи временной защиты военнообязанным гражданам Украины. Подробнее – в материале Идите воевать: европейские страны больше не принимают мужчин с Украины на сайте Украина.ру.

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