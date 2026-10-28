Австрийский фильтр: кто из украинцев лишится статуса временной защиты
Австрия
Австрия продлевает временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года. При этом по инициативе министра внутренних дел Гергарда Карнера вводится правило, согласно которому беженцы, подпадающие под призыв или мобилизацию по украинскому законодательству, этого статуса лишаются
Норма распространяется на тех, кто прибыл в Австрию после июля 2026 года. В парламенте это называют мерой, призванной исключить злоупотребления, но критики, в том числе представители ультраправой Австрийской партии свободы, опасаются, что проверки окажутся непрозрачными, а на рынке появятся поддельные военные документы.
Глава МВД, напротив, уверен в эффективности механизмов Федерального ведомства по вопросам иностранцев и убежища и называет новые правила важным шагом вперёд.
Также теперь временная защита в Австрии не предоставляется тем, кто уже имеет аналогичный статус в другой стране ЕС. Цель понятна: не допустить дублирования социальных выплат и использования системы в нескольких государствах одновременно.
С начала военного конфликта программой временной защиты в Австрии воспользовались более 147 тысяч человек. К августу 2026 года действующий статус сохраняли 91 559 украинцев, а около 25,6 тысячи из них продолжали получать базовое государственное обеспечение.
Таким образом, Австрия, присоединившись к общеевропейскому курсу. Напомним, правительство Черногории на заседании 15 октября ужесточило условия для выдачи временной защиты военнообязанным гражданам Украины. Подробнее – в материале Идите воевать: европейские страны больше не принимают мужчин с Украины на сайте Украина.ру.
Глава МВД, напротив, уверен в эффективности механизмов Федерального ведомства по вопросам иностранцев и убежища и называет новые правила важным шагом вперёд.
Также теперь временная защита в Австрии не предоставляется тем, кто уже имеет аналогичный статус в другой стране ЕС. Цель понятна: не допустить дублирования социальных выплат и использования системы в нескольких государствах одновременно.
С начала военного конфликта программой временной защиты в Австрии воспользовались более 147 тысяч человек. К августу 2026 года действующий статус сохраняли 91 559 украинцев, а около 25,6 тысячи из них продолжали получать базовое государственное обеспечение.
Таким образом, Австрия, присоединившись к общеевропейскому курсу. Напомним, правительство Черногории на заседании 15 октября ужесточило условия для выдачи временной защиты военнообязанным гражданам Украины. Подробнее – в материале Идите воевать: европейские страны больше не принимают мужчин с Украины на сайте Украина.ру.
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