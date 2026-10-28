Австрийский фильтр: кто из украинцев лишится статуса временной защиты - 28.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261028/avstriyskiy-filtr-kto-iz-ukraintsev-lishitsya-statusa-vremennoy-zaschity-1084141355.html
Австрийский фильтр: кто из украинцев лишится статуса временной защиты
Австрийский фильтр: кто из украинцев лишится статуса временной защиты - 28.10.2026 Украина.ру
Австрийский фильтр: кто из украинцев лишится статуса временной защиты
Австрия продлевает временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года. При этом по инициативе министра внутренних дел Гергарда Карнера вводится правило, согласно которому беженцы, подпадающие под призыв или мобилизацию по украинскому законодательству, этого статуса лишаются
2026-10-28T20:57
2026-10-28T20:57
новости
австрия
украина
черногория
мвд
ес
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/05/15/1055204124_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4b7c27cd8beeb48544609b51829784b7.jpg
Норма распространяется на тех, кто прибыл в Австрию после июля 2026 года. В парламенте это называют мерой, призванной исключить злоупотребления, но критики, в том числе представители ультраправой Австрийской партии свободы, опасаются, что проверки окажутся непрозрачными, а на рынке появятся поддельные военные документы. Глава МВД, напротив, уверен в эффективности механизмов Федерального ведомства по вопросам иностранцев и убежища и называет новые правила важным шагом вперёд.Также теперь временная защита в Австрии не предоставляется тем, кто уже имеет аналогичный статус в другой стране ЕС. Цель понятна: не допустить дублирования социальных выплат и использования системы в нескольких государствах одновременно.С начала военного конфликта программой временной защиты в Австрии воспользовались более 147 тысяч человек. К августу 2026 года действующий статус сохраняли 91 559 украинцев, а около 25,6 тысячи из них продолжали получать базовое государственное обеспечение. Таким образом, Австрия, присоединившись к общеевропейскому курсу. Напомним, правительство Черногории на заседании 15 октября ужесточило условия для выдачи временной защиты военнообязанным гражданам Украины. Подробнее – в материале Идите воевать: европейские страны больше не принимают мужчин с Украины на сайте Украина.ру.
австрия
украина
черногория
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/05/15/1055204124_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_66fa5b3191b8f058bf1ca96fe1ca267f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, австрия, украина, черногория, мвд, ес, украина.ру
Новости, Австрия, Украина, Черногория, МВД, ЕС, Украина.ру

Австрийский фильтр: кто из украинцев лишится статуса временной защиты

20:57 28.10.2026
 
Австрия
Австрия
Читать в
ДзенTelegram
Австрия продлевает временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года. При этом по инициативе министра внутренних дел Гергарда Карнера вводится правило, согласно которому беженцы, подпадающие под призыв или мобилизацию по украинскому законодательству, этого статуса лишаются
Норма распространяется на тех, кто прибыл в Австрию после июля 2026 года. В парламенте это называют мерой, призванной исключить злоупотребления, но критики, в том числе представители ультраправой Австрийской партии свободы, опасаются, что проверки окажутся непрозрачными, а на рынке появятся поддельные военные документы.

Глава МВД, напротив, уверен в эффективности механизмов Федерального ведомства по вопросам иностранцев и убежища и называет новые правила важным шагом вперёд.

Также теперь временная защита в Австрии не предоставляется тем, кто уже имеет аналогичный статус в другой стране ЕС. Цель понятна: не допустить дублирования социальных выплат и использования системы в нескольких государствах одновременно.

С начала военного конфликта программой временной защиты в Австрии воспользовались более 147 тысяч человек. К августу 2026 года действующий статус сохраняли 91 559 украинцев, а около 25,6 тысячи из них продолжали получать базовое государственное обеспечение.

Таким образом, Австрия, присоединившись к общеевропейскому курсу. Напомним, правительство Черногории на заседании 15 октября ужесточило условия для выдачи временной защиты военнообязанным гражданам Украины. Подробнее – в материале Идите воевать: европейские страны больше не принимают мужчин с Украины на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиАвстрияУкраинаЧерногорияМВДЕСУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:57Австрийский фильтр: кто из украинцев лишится статуса временной защиты
20:30Стресс, слезы и бессонница: эксперт по психиатрии оценил особенности поведения Зеленского
20:24Зеленский стал гибким: Украина согласна на диалог с США и Россией без участия ЕС
19:43Раз в месяц: РФ и Украина договорились о гуманитарных конвоях в Херсонскую область
19:30Удары по мостам: Анпилогов раскрыл, как ВС РФ перерубают "артерии" ВСУ на Запорожье
19:00Дмитрий Данилов: Евросоюз получил удар изнутри, выстраивая фронт против России на Балтике и на Севере
18:51Денег нет, есть "единство". Европейские союзники больше не могут спасать Украину за свой счёт
18:46Могут постоять, если купят билеты: Ушаков указал ЕС место возле стола переговоров
18:44"Зачем нам государство-рэкетир?!" Украинский бизнес создаёт собственное ПВО
18:35Цифровое развитие в ДНР, что происходит на Украине и вокруг. 28 октября 2026 года, вечерний эфир 53:50
18:31Путин об Африке, переговоры в Абу-Даби: когда будут и кто мешает. Итоги 28 октября
18:30"Резервы закончились": Анпилогов раскрыл, как ВС РФ обесценили контрнаступ ВСУ
18:18"С ума сошла?!": певица разозлила украинцев танцами в военной форме
18:08Первая красная линия Зеленского: поджигатель не тронет суда РФ с дизелем для США
18:01Есть ли смысл начинать разговаривать? Ищенко о встрече в ОАЭ, эвакуации в Алёшках и положении Европы
17:29Связался с Зеленским – проиграл и опозорился. Украинский след на бразильских выборах
17:27Нерадивый ученик на галёрке: повара-русофоба Клопотенко поймали на диктанте
17:05Киев на сейле: в столице рухнули цены на готовый бизнес из-за кадрового кризиса
17:01Война в Иране, Львов – столица Украины, Зеленский – последний. Что ещё предсказал Жириновский
16:34"Они хотят меня убить!" Беглый прокурор Кравченко жалуется на Офис Зеленского
Лента новостейМолния