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Пентагон "послал" сенаторов с проверкой по работе Starlink на Украине... в ВВС

Пентагон "послал" сенаторов с проверкой по работе Starlink на Украине... в ВВС - 29.10.2026 Украина.ру

Пентагон "послал" сенаторов с проверкой по работе Starlink на Украине... в ВВС

Генеральный инспектор Пентагона отклонил запрос двухпартийной группы сенаторов о расследовании сбоев в работе спутникового интернета Starlink и его военной версии Starshield на Украине. Об этом утром 29 октября пишет агентство Associated Press

2026-10-29T06:04

2026-10-29T06:04

2026-10-29T06:04

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Сенаторы просили ведомство разобраться в сообщениях представителей киевского режима о снижении скорости связи Starlink и её военной версии, системы Starshield, что могло "мешать перехвату российских ударных беспилотников". Однако в аппарате инспектора их переадресовали с этим вопросом в ВВС США."В ответе, датированном вторником и полученном Associated Press, надзорный орган Пентагона сообщил группе из девяти законодателей — четырёх республиканцев и пяти демократов, что на эти вопросы лучше ответят Военно-воздушные силы США", — говорится в публикации агентства.По словам сенатора от демократической партии Джинн Шейхин, законодатели восприняли этот ответ как отказ генерального инспектора расследовать деятельность главы SpaceX, предпринимателя Илона Маска."Администрация [президента США Дональда ] Трампа и SpaceX предоставили противоречивые отчёты о причинах сбоев", — добавила она. Ранее Трамп заявил, что, даже если бы и знал ответ, кто приказал ограничить доступ к военной версии спутниковой системы Starlink на Украине — всё равно не раскрыл бы это.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261026/kolossalnyy-skandal-ekspert-raskryl-kto-stoit-za-otklyucheniem-starlink-dlya-ukrainy-1084068490.html

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новости, украина.ру, сша, пентагон, ввс, илон маск, дональд трамп, starlink, военная помощь украине, конгресс сша, сенат, расследование, проверка, украина, всу, вооруженные силы украины