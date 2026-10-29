https://ukraina.ru/20261029/pentagon-poslal-senatorov-s-proverkoy-po-rabote-starlink-na-ukraine-v-vvs-1084143477.html
Пентагон "послал" сенаторов с проверкой по работе Starlink на Украине... в ВВС
Пентагон "послал" сенаторов с проверкой по работе Starlink на Украине... в ВВС - 29.10.2026 Украина.ру
Пентагон "послал" сенаторов с проверкой по работе Starlink на Украине... в ВВС
Генеральный инспектор Пентагона отклонил запрос двухпартийной группы сенаторов о расследовании сбоев в работе спутникового интернета Starlink и его военной версии Starshield на Украине. Об этом утром 29 октября пишет агентство Associated Press
2026-10-29T06:04
2026-10-29T06:04
2026-10-29T06:04
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Сенаторы просили ведомство разобраться в сообщениях представителей киевского режима о снижении скорости связи Starlink и её военной версии, системы Starshield, что могло "мешать перехвату российских ударных беспилотников". Однако в аппарате инспектора их переадресовали с этим вопросом в ВВС США."В ответе, датированном вторником и полученном Associated Press, надзорный орган Пентагона сообщил группе из девяти законодателей — четырёх республиканцев и пяти демократов, что на эти вопросы лучше ответят Военно-воздушные силы США", — говорится в публикации агентства.По словам сенатора от демократической партии Джинн Шейхин, законодатели восприняли этот ответ как отказ генерального инспектора расследовать деятельность главы SpaceX, предпринимателя Илона Маска."Администрация [президента США Дональда ] Трампа и SpaceX предоставили противоречивые отчёты о причинах сбоев", — добавила она. Ранее Трамп заявил, что, даже если бы и знал ответ, кто приказал ограничить доступ к военной версии спутниковой системы Starlink на Украине — всё равно не раскрыл бы это.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261026/kolossalnyy-skandal-ekspert-raskryl-kto-stoit-za-otklyucheniem-starlink-dlya-ukrainy-1084068490.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина.ру, сша, пентагон, ввс, илон маск, дональд трамп, starlink, военная помощь украине, конгресс сша, сенат, расследование, проверка, украина, всу, вооруженные силы украины
Новости, Украина.ру, США, Пентагон, ВВС, Илон Маск, Дональд Трамп, Starlink, военная помощь Украине, Конгресс США, сенат, Расследование, проверка, Украина, ВСУ, Вооруженные силы Украины
Пентагон "послал" сенаторов с проверкой по работе Starlink на Украине... в ВВС
Генеральный инспектор Пентагона отклонил запрос двухпартийной группы сенаторов о расследовании сбоев в работе спутникового интернета Starlink и его военной версии Starshield на Украине. Об этом утром 29 октября пишет агентство Associated Press
Сенаторы просили ведомство разобраться в сообщениях представителей киевского режима о снижении скорости связи Starlink и её военной версии, системы Starshield, что могло "мешать перехвату российских ударных беспилотников". Однако в аппарате инспектора их переадресовали с этим вопросом в ВВС США.
"В ответе, датированном вторником и полученном Associated Press, надзорный орган Пентагона сообщил группе из девяти законодателей — четырёх республиканцев и пяти демократов, что на эти вопросы лучше ответят Военно-воздушные силы США", — говорится в публикации агентства.
По словам сенатора от демократической партии Джинн Шейхин, законодатели восприняли этот ответ как отказ генерального инспектора расследовать деятельность главы SpaceX, предпринимателя Илона Маска.
"Администрация [президента США Дональда ] Трампа и SpaceX предоставили противоречивые отчёты о причинах сбоев", — добавила она.
Ранее Трамп заявил, что, даже если бы и знал ответ, кто приказал ограничить доступ к военной версии спутниковой системы Starlink на Украине — всё равно не раскрыл бы это.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.