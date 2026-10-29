Кривой Рог просит индийского миллиардера не закрывать градообразующий завод - 29.10.2026 Украина.ру
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Кривой Рог просит индийского миллиардера не закрывать градообразующий завод
Кривой Рог просит индийского миллиардера не закрывать градообразующий завод - 29.10.2026 Украина.ру
Кривой Рог просит индийского миллиардера не закрывать градообразующий завод
Городской совет Кривого Рога просит индийского миллиардера не закрывать металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог". Об этом в ночь на 29 октября пишут украинские СМИ
2026-10-29T03:41
2026-10-29T03:41
украина.ру
новости
украина
кривой рог
arcelormittal
люксембург
индия
металлургия
завод
экономика
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Компания ArcelorMittal, владеющая крупнейшим на Украине металлургическим заводом, начала процесс консервации производства в начале октября из-за невозможности восстановления работы завода в условиях военного конфликта. Холодная остановка производства должна занять примерно два месяца, потом завод планируют законсервировать.В своём заявлении непосредственно к миллиардеру индийского происхождения Лакшми Митталу горсовет отмечает, что местные власти узнали о планах консервации предприятия из СМИ, а с ними никто не обсуждал возможных последствий такого решения. При этом на комбинате работает около 17 тысяч человек, в случае сокращения персонала тысячи украинских семей лишатся дохода.Городские депутаты также указывают на экологические риски, если прекратится надлежащее обслуживание хвостохранилищ, дамб и систем отвода шахтных вод.Напомним, 5 сентября компания ArcelorMittal объявила, что не сможет возобновить работу криворожского завода, последнего и крупнейшего металлургического предприятия Украины, которое до этого не объявляло об остановке производства.22 сентября остановился трубопрокатный завод "Интерпайп сталь". 18 сентября стало известно об остановке "Запорожстали" и "Каметстали". Днепровский металлургический завод ранее фактически прекратило свою работу из-за финансовых проблем.Украинские СМИ ранее утверждали, что заводы закрываются не столько из-за обстрелов, сколько из-за полной блокировки морского экспорта, которая делает дальнейшее производство бессмысленным, так как внутренний рынок страны мизерен.Украинский металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" принадлежит компании ArcelorMittal, которая является транснациональной корпорацией со штаб-квартирой в Люксембурге, основанной бизнесменом индийского происхождения Лакшми Митталом. Его семья управляет 44,7% акций компании, Лакшми является исполнительным председателем её совета директоров.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261002/eto-tolko-nachalo-rossiya-vybila-u-ukrainy-vazhneyshiy-kozyr-1083549540.html
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украина.ру, новости, украина, кривой рог, arcelormittal, люксембург, индия, металлургия, завод, экономика, транснациональные корпорации
Украина.ру, Новости, Украина, Кривой Рог, ArcelorMittal, Люксембург, Индия, металлургия, завод, экономика, транснациональные корпорации

Кривой Рог просит индийского миллиардера не закрывать градообразующий завод

03:41 29.10.2026
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкМеталлургический комбинат
Металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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Городской совет Кривого Рога просит индийского миллиардера не закрывать металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог". Об этом в ночь на 29 октября пишут украинские СМИ
Компания ArcelorMittal, владеющая крупнейшим на Украине металлургическим заводом, начала процесс консервации производства в начале октября из-за невозможности восстановления работы завода в условиях военного конфликта. Холодная остановка производства должна занять примерно два месяца, потом завод планируют законсервировать.
В своём заявлении непосредственно к миллиардеру индийского происхождения Лакшми Митталу горсовет отмечает, что местные власти узнали о планах консервации предприятия из СМИ, а с ними никто не обсуждал возможных последствий такого решения. При этом на комбинате работает около 17 тысяч человек, в случае сокращения персонала тысячи украинских семей лишатся дохода.
Городские депутаты также указывают на экологические риски, если прекратится надлежащее обслуживание хвостохранилищ, дамб и систем отвода шахтных вод.
Напомним, 5 сентября компания ArcelorMittal объявила, что не сможет возобновить работу криворожского завода, последнего и крупнейшего металлургического предприятия Украины, которое до этого не объявляло об остановке производства.
22 сентября остановился трубопрокатный завод "Интерпайп сталь". 18 сентября стало известно об остановке "Запорожстали" и "Каметстали". Днепровский металлургический завод ранее фактически прекратило свою работу из-за финансовых проблем.
Украинские СМИ ранее утверждали, что заводы закрываются не столько из-за обстрелов, сколько из-за полной блокировки морского экспорта, которая делает дальнейшее производство бессмысленным, так как внутренний рынок страны мизерен.
Украинский металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" принадлежит компании ArcelorMittal, которая является транснациональной корпорацией со штаб-квартирой в Люксембурге, основанной бизнесменом индийского происхождения Лакшми Митталом. Его семья управляет 44,7% акций компании, Лакшми является исполнительным председателем её совета директоров.
- РИА Новости, 1920, 02.10.2026
2 октября, 07:23
Это только начало: Россия выбила у Украины важнейший козырьВ конце сентября 2026 года на Киевском форуме экономической устойчивости руководитель офиса гендиректора "Метинвеста" Александр Водовиз сделал громкое признание. По его словам, на сегодняшний день металлургической отрасли на Украине больше нет. Впервые за 100 лет страна за неделю не выплавила ни одной тонны стали.
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