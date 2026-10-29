https://ukraina.ru/20261029/krivoy-rog-prosit-indiyskogo-milliardera-ne-zakryvat-gradoobrazuyuschiy-zavod-1084142185.html

Кривой Рог просит индийского миллиардера не закрывать градообразующий завод

Кривой Рог просит индийского миллиардера не закрывать градообразующий завод - 29.10.2026 Украина.ру

Кривой Рог просит индийского миллиардера не закрывать градообразующий завод

Городской совет Кривого Рога просит индийского миллиардера не закрывать металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог". Об этом в ночь на 29 октября пишут украинские СМИ

2026-10-29T03:41

2026-10-29T03:41

2026-10-29T03:41

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Компания ArcelorMittal, владеющая крупнейшим на Украине металлургическим заводом, начала процесс консервации производства в начале октября из-за невозможности восстановления работы завода в условиях военного конфликта. Холодная остановка производства должна занять примерно два месяца, потом завод планируют законсервировать.В своём заявлении непосредственно к миллиардеру индийского происхождения Лакшми Митталу горсовет отмечает, что местные власти узнали о планах консервации предприятия из СМИ, а с ними никто не обсуждал возможных последствий такого решения. При этом на комбинате работает около 17 тысяч человек, в случае сокращения персонала тысячи украинских семей лишатся дохода.Городские депутаты также указывают на экологические риски, если прекратится надлежащее обслуживание хвостохранилищ, дамб и систем отвода шахтных вод.Напомним, 5 сентября компания ArcelorMittal объявила, что не сможет возобновить работу криворожского завода, последнего и крупнейшего металлургического предприятия Украины, которое до этого не объявляло об остановке производства.22 сентября остановился трубопрокатный завод "Интерпайп сталь". 18 сентября стало известно об остановке "Запорожстали" и "Каметстали". Днепровский металлургический завод ранее фактически прекратило свою работу из-за финансовых проблем.Украинские СМИ ранее утверждали, что заводы закрываются не столько из-за обстрелов, сколько из-за полной блокировки морского экспорта, которая делает дальнейшее производство бессмысленным, так как внутренний рынок страны мизерен.Украинский металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" принадлежит компании ArcelorMittal, которая является транснациональной корпорацией со штаб-квартирой в Люксембурге, основанной бизнесменом индийского происхождения Лакшми Митталом. Его семья управляет 44,7% акций компании, Лакшми является исполнительным председателем её совета директоров.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261002/eto-tolko-nachalo-rossiya-vybila-u-ukrainy-vazhneyshiy-kozyr-1083549540.html

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