https://ukraina.ru/20240902/1057187172.html

Курский крах "ястреба" Зеленского. Атака на Россию сделала Украину агрессором

Курский крах "ястреба" Зеленского. Атака на Россию сделала Украину агрессором - 02.09.2024 Украина.ру

Курский крах "ястреба" Зеленского. Атака на Россию сделала Украину агрессором

Крайние сводки с фронтов курской авантюры, которую предприняли ВСУ, звучали для россиян, как музыка грядущей победы. Например, по состоянию на конец прошедшей субботы за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 8200 солдат

2024-09-02T14:31

2024-09-02T14:31

2024-09-02T14:41

владимир зеленский

сво

украина

россия

провокация

переговоры

владимир путин

магатэ

рафаэль гросси

вооруженные силы украины

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Вместе с ними нашли успокоение на курской земле 76 танков, 36 боевых машин пехоты, 67 бронетранспортеров, 521 боевую бронированную машину, 242 автомобиля, 56 артиллерийских орудия, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе 4 HIMARS и 2 MLRS производства США, 5 установок зенитных ракетных комплексов, 12 станций радиоэлектронной борьбы, одна РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, 5 единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.И этот счет пополнялся и пополняется ежечасно, даже ежесекундно, потому что русские не очень любят врага на своей земле.А чтобы ВСУ хорошо себя не чувствовали и в местах базирования и начала логистики агрессии, российская армия еще и в Сумской области только за последние часы уничтожила 3 пусковые установки РСЗО HIMARS, 3 автомобиля и более 30 украинских националистов. Минобороны России заверило всех, что удары по противнику наносились высокоточным ракетным вооружением.Но самым парадоксальны явлением во всём этом деле, что до чиха пор продолжаются попытки выяснить, зачем просроченный эрзац-фюрер украинских неонацистов Владимир Зеленский затеял курскую авантюру. На эту тему разгораются даже споры на самом высоком уровне и в самых разных аудиториях: дескать, что поимел, а что профукал Зеленский, закапывая на русской земле и солдат, и технику, и репутацию.И в какой последовательности ни проводилась бы инвентаризация задач и провалов ВСУ на Курщине, с каждым днем все явственнее проступает главный провал режима Зеленского. Предприняв акт агрессии на международно признанные границы и земли "материковой" России, 6 августа 2024 года неонацистская Украина изменила всю парадигму СВО, уже названной и трактуемой многими, как украинско-российская война. Теперь не Россия – агрессор, который хочет забрать у Украины ее земли, а Украина вторглась на российскую землю и пытается застолбить ее за собой.До этого вторжения 6 августа Запад не признавал заверения России, что она в СВО защищает русских и освобождает свои новые земли (Крым, ЛДНР, Запорожье и Херсонщину), так как не признавал эти земли российскими. И потому пытался и сейчас продолжает трактовать СВО как акт российской агрессии.Сейчас же, когда Украина, повторяю, вторглась на международно признанные земли России, то уже она и де-факто, и де-юре является агрессором. Чем бы Киев свои действия ни мотивировал, в глазах мирового сообщества, особенно стран Глобального юга, щепетильно относящихся к проявления колониальных завоеваний и поползновений, из его рук выбит главный геополитический, политический, медийные и даже психологический козырь: Украина – не жертва агрессии, а сама агрессор.И именно этим нивелируется даже главная задумка Зеленского, который своей авантюрой хотел всему западному миру, где обретаются его спонсоры и кормильцы-хозяева, доказать свою дееспособность на посту президента воюющей страны, возродить надежду на то, что Украина еще может победить Россию на поле боя, и под это дело выпросить еще денег, оружия, техники, политической и дипломатической поддержки.Не зря же новый "план победы" Зеленского из четырех пунктов, с которым он хочет ознакомить руководство США, заключается в ожидании победы в Курской области(1), которая должна обеспечить вступление Украины в НАТО(2), мощнейшее давление мира на Россию на так называемом втором "саммите мира"(3) и усиление материальной помощи(4). Как говорится, кто, о чем, а вшивый – о бане: кроме победы Зеленский печется еще и о своей власти, и о возможности личного обогащения путем разграбления помощи.Но даже этот план Зеленского рушится: курская авантюра и парадигму войны изменила, и доказала, как раз недееспособность Зеленского, который сжег в вовремя агрессии свои самые боеспособные войска, оголил другие участки фронта и приблизил его обрушения на многих направлениях.И вот ведь еще что: частично Зеленского может на время спасти, удерживая у власти, и отсрочить падение Украины только тотальное разрешение Запада на применение дальнобойного оружия по российским территориям – по военным объектам, предприятиям энергоинфраструктуры и пунктам управления.Но только на время и отсрочить: курская авантюра приблизила общее падения неонацистской Украины. Цинично, но объективно настроенные обозреватели даже утверждают, что поведение Зеленского на Курщине – это его невольный подарок России, который она должна была бы придумать и как-то замутить сама, чтобы спровоцировать Просроченного на такие провокативные шаги. Но от безысходности, политической жадности и, судя по всему, политической недальновидности и непроходимой врожденной глупости он сделал все сам. И жаль только мирных людей в Курской области, которые стали жертвами трагедии, вызванной агрессией украинских отморозков.Во всяком случае, сегодня пока и США не спешат давать разрешение на эскалацию СВО путем применения дальнобойного оружия. И в Европе единого мнения на это счет нет. Нетерпеливой оптимистичные дурачки готовы разрешить Зеленскому все, и она для озвучки это нарванной позиции у них есть главный евродипломат Жозеп Боррель, готовый сделать весь ЕС стороной конфликта в Украине. А вот, например, глава МИД Италии Антонио Таяни занял острожную и двойственную позицию: по его словам, Италия продолжит поддерживать Украину, но при этом выступает против использования итальянского оружия для атак на российскую территорию.И такие споры продолжаются в политэлитах самых разных европейских стран, свидетельствуя о приближающемся расколе на теме войны и мира. Не все в Европе хотят умирать не только за Украину, но и за США. Многие не хотят, чтобы ракеты АТАКМС, падающие на российские города, вызвали аналогичную ответку высокоточным оружием по Европе. И однозначно приблизили третью мировую войну уже в ядерном варианте…И точно такие же негативные ответы получают Зеленский и Украины на другие задумки курских авантюристов. Посудите сами, атакой на Курск недофюрер неонацистов:- хотел оттянуть российские войска с донецкого и харьковского фронтов СВО и дождаться их переброски для спасения российской области – ничего из этого не вышло от слова "совсем": с курскими оккупантами расправляются новые части российской армии, а давление ВС России на всей линии боевого соприкосновения (ЛБС) усиливается повсеместно. Даже под Купянском, отмечают военкоры, началось позитивное "шевеление";- хотел создать пелену прикрытия или отвлекалочку для некого нового направления главного удара на другом участке фронта СВО (например, на Крым или Запорожье) – тоже не получается, потому что резервы истощены или уничтожены, а новых набрать негде, да и времени на обучение и подготовку практически нет;- хотел улучшить переговорную позицию Украины на возможных мирных переговорах, то есть заставить всех подумать, что Украины выступает с позиции силы – ничего не получилось, потому что никакой уверенности, что такие переговоры будут, ни у кого нет. Индия, к примеру, не хочет проводить "саммит мира" №2 у себя. Да и какая это позиция силы, когда Украина в курской в авантюре сокрушительно проигрывает и проиграет. Обязательно;- эскалацией СВО хотел втянуть в нее Запад и заставить его дать Украине защиту путем вступления ее в НАТО по результатам мирных переговоров. Но, увы, Россия пока не согласна даже на сами переговоры, не говоря уже о том, что и слышать о вступление Киева в Альянс она не хочет, так как это полностью обессмысливает саму идею СВО и обеспечение безопасности на юго-западном украинском направлении;- захватить Курскую АЭС, чтобы потом обменять ее на Запорожскую АЭС, но добился только того, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, посетив КАЭС, хоть и признал, что Украины рискованно и стремно обстреливает этот объект, но фактически предупредил весь мир, что катастрофа на станции будут общеевропейской. И сказано это было даже не так Зеленскому, сколько Западу, и в первую очередь – США которые и должны удержать этого потерявшего берега авантюриста от военных экспериментов с мирным атомом;- хотел настроить российское общественное мнение против российских же властей и даже типа "начать освобождение России от режима Путина" созданием на оккупированных территориях некой "новой России", имеющей свое руководства из числа антипутинской оппозиции и нарванных иноагентов-релокантов. Ну и где это "новые освобожденные земли"? Нет их, и, скорее всего, уже и не будет.Было, возможно, у Зеленского и его адептов и другие планы, и задумки. Но, как видим, ничего пока не получается. Более того, окончательный провал курской авантюры приведет же не только к обрушению фронта и военному поражению, в чем ни у кого сомнений уже нет, но и к поиску виноватых ха провал. И счет могут предъявить именно Зеленскому. И на Западе, и – это самое стремное для него – дома. Придется ему приказывать мэру Киева Кличко под каким-нибудь благовидным предлогом вырубить на Крещатике все каштаны, на одном из которых его нынешние союзники-неонацисты и обещались его же и повесить…Еще о курских задумках Зеленского и Запада в статье Владимира Скачко "Зеленский снова просит крови. Для НАТО и США эскалация СВО - и хочется, и колется, ибо страшно".

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240902/1057181860.html

https://ukraina.ru/20240902/1057148186.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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