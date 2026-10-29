Плачет и не спит: уже на грани? Психиатр оценил странное поведение Зеленского - 29.10.2026 Украина.ру
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Плачет и не спит: уже на грани? Психиатр оценил странное поведение Зеленского
Плачет и не спит: уже на грани? Психиатр оценил странное поведение Зеленского - 29.10.2026 Украина.ру
Плачет и не спит: уже на грани? Психиатр оценил странное поведение Зеленского
Слёзы Зеленского — это эмоции и политический расчёт: человек может искренне переживать и знать, какое впечатление произведёт на окружающих. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал инструктор по военно-психологической подготовке спецназа Росгвардии и МВД, гендиректор Научно-диагностического центра клинической психиатрии Александр Хаминский
2026-10-29T06:20
2026-10-29T06:20
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На днях в беседе с британским журналистом Стивеном Бартлеттом Владимир Зеленский признался, что почти не спит, поделился тяжёлыми переживаниями и не смог сдержать слёз.Отвечая на вопрос, актёрская ли это игра, рассчитанная на западную аудиторию, или человек действительно находится на грани психологического срыва, Хаминский подчеркнул: эмоции и политический расчёт вполне могут сосуществовать."Человеческие эмоции и политический расчет вполне могут сосуществовать вместе", — заявил Хаминский. По его мнению, человек способен совершенно искренне переживать определенные события и одновременно понимать, какое впечатление его переживания произведут на окружающих. Эксперт напомнил, что Зеленский много лет профессионально занимался актёрской деятельностью. "Он хорошо понимает законы публичного выступления, значение паузы, интонации, эмоциональной реакции. Однако почти пять лет вооруженного конфликта, постоянное давление и неопределенность будущего объективно создают условия для хронического стресса", — сказал Хаминский.Специалист подчеркнул, что не считает, что по одному интервью можно ставить человеку психиатрический диагноз.В данном случае речь идет об особенностях поведения, но без клинического обследования невозможно точно назвать их первопричины, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Хаминский объяснил слезы Зеленского и предположил, на что глава киевского режима готов ради выживания" на сайте Украина.ру.
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Плачет и не спит: уже на грани? Психиатр оценил странное поведение Зеленского

06:20 29.10.2026
 
© AP / Stefan Jeremiah
- РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© AP / Stefan Jeremiah
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Слёзы Зеленского — это эмоции и политический расчёт: человек может искренне переживать и знать, какое впечатление произведёт на окружающих. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал инструктор по военно-психологической подготовке спецназа Росгвардии и МВД, гендиректор Научно-диагностического центра клинической психиатрии Александр Хаминский
На днях в беседе с британским журналистом Стивеном Бартлеттом Владимир Зеленский признался, что почти не спит, поделился тяжёлыми переживаниями и не смог сдержать слёз.
Отвечая на вопрос, актёрская ли это игра, рассчитанная на западную аудиторию, или человек действительно находится на грани психологического срыва, Хаминский подчеркнул: эмоции и политический расчёт вполне могут сосуществовать.
"Человеческие эмоции и политический расчет вполне могут сосуществовать вместе", — заявил Хаминский.
По его мнению, человек способен совершенно искренне переживать определенные события и одновременно понимать, какое впечатление его переживания произведут на окружающих. Эксперт напомнил, что Зеленский много лет профессионально занимался актёрской деятельностью.
"Он хорошо понимает законы публичного выступления, значение паузы, интонации, эмоциональной реакции. Однако почти пять лет вооруженного конфликта, постоянное давление и неопределенность будущего объективно создают условия для хронического стресса", — сказал Хаминский.
Специалист подчеркнул, что не считает, что по одному интервью можно ставить человеку психиатрический диагноз.
В данном случае речь идет об особенностях поведения, но без клинического обследования невозможно точно назвать их первопричины, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Хаминский объяснил слезы Зеленского и предположил, на что глава киевского режима готов ради выживания" на сайте Украина.ру.
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