https://ukraina.ru/20261029/strashnyy-son-dlya-vsu-anpilogov-obyasnil-pochemu-ukraina-tochno-ne-uderzhit-zaporozhe-1084135111.html

"Страшный сон для ВСУ": Анпилогов объяснил, почему Украина точно не удержит Запорожье

"Страшный сон для ВСУ": Анпилогов объяснил, почему Украина точно не удержит Запорожье - 29.10.2026 Украина.ру

"Страшный сон для ВСУ": Анпилогов объяснил, почему Украина точно не удержит Запорожье

Освобождение Запорожья откроет ВС РФ дорогу к левобережью Днепропетровска. Именно поэтому ВСУ так упорно цепляются за рубежи, но Орехов уже в оперативном окружении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2026-10-29T04:30

2026-10-29T04:30

2026-10-29T04:30

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Комментируя успехи ВС РФ на Запорожском направлении, Анпилогов объяснил, что откроет освобождение временно оккупированного ВСУ Запорожья и почему противник так за него держится."В самом Запорожье есть три основные артерии, которые ведут с правого берега Днепра на левый: дамба Днепрогэс, комбинированный мост Преображенского и Вантовый мост. Мы по ним наносим удары", — сообщил аналитик.По словам Анпилогова, сейчас Запорожье станет следующим узловым пунктом. "Украина не может его сдать без боя, поэтому будет защищать позиции, которые невозможно удержать", — заявил эксперт.По словам эксперта, освобождение Запорожья открывает прямую дорогу к левобережью Днепропетровска, а для ВСУ это "страшный сон".Именно этим, добавил Анпилогов, объясняется и активность противника на севере Запорожской области. "Поэтому враг так активно бьется за Орехов и другие позиции на севере Запорожской области", — продолжил он.При этом Орехов, по его словам, уже в оперативном окружении, а резервы ВСУ закончились. "Резервы у них закончились, и удерживать Запорожье им теперь нечем", — подытожил Анпилогов.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Маск наказал ВСУ за подкручивание "Старлинка", а Россия уничтожает артерии Запорожья" на сайте Украина.ру.Больше про активизацию боевых действий на Запорожском направлении — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.

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