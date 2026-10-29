FT отказала Норвегии в просьбе исправить ложь в статье о разговоре с Путиным - 29.10.2026 Украина.ру
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FT отказала Норвегии в просьбе исправить ложь в статье о разговоре с Путиным
FT отказала Норвегии в просьбе исправить ложь в статье о разговоре с Путиным - 29.10.2026 Украина.ру
FT отказала Норвегии в просьбе исправить ложь в статье о разговоре с Путиным
Власти Норвегии попросили британскую газету Financial Times исправить ложную информацию в статье о разговоре премьер-министра страны Йонаса Гара Стёре и президента Финляндии Александра Стубба с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Стёре заявил телеканалу TV2
2026-10-29T06:44
2026-10-29T06:49
украина.ру
новости
норвегия
финляндия
александр стубб
россия
владимир путин
financial times
сми
фальсификация
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В публикации от 27 октября автор газеты со ссылкой на неназванные источники утверждал, что большую часть беседы Путин якобы посвятил "лекциям о средневековой славянской истории". Кроме того, лидерам двух стран якобы пришлось выслушать длинную речь о первопричинах конфликта вместо обсуждения важнейших вопросов о способах его завершения.Премьер-министр Норвегии подчеркнул, что утверждение газеты оказалось "попросту неправильным" и не согласился с тем, что ему и Стуббу не дали достаточной возможности высказаться."Это ошибочно. И мы попросили Financial Times исправить это, потому что это неправда", — сказал Стёре.По его словам, президент России изложил позицию по сложившейся ситуации и проанализировал события с 2014 года по настоящее время."Я думаю, что время распределилось довольно равномерно. Мы использовали примерно одинаковое количество времени", — добавил политик.Норвежское издание VG позже сообщило, что Financial Times заявила об отказе устранять в статье эту фактическую ошибку."Газета сообщила, что не собирается вносить изменения", — пишет VG.Ранее премьер-министр Норвегии объяснил свой недавний телефонный звонок президенту Путину словами: "Нам нужно управлять рыболовством и поддерживать хорошие отношения с соседями, которые обеспечат нам безопасность".Подробнее об этом - в публикации Стирка от Стёре. Норвегия пробивает стену русофобии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261029/kto-pozvonit-putinu-v-evrope-raskol-i-net-deneg-dlya-ukrainy-chto-pishut-zapadnye-smi-o-konflikte-1084134630.html
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украина.ру, новости, норвегия, финляндия, александр стубб, россия, владимир путин, financial times, сми, фальсификация, русофобия, ложь, запад, журналистика, международные отношения, мир без границ, британия, великобритания, телефонный разговор
Украина.ру, Новости, Норвегия, Финляндия, Александр Стубб, Россия, Владимир Путин, Financial Times, СМИ, фальсификация, Русофобия, ложь, Запад, журналистика, международные отношения, Мир без границ, Британия, Великобритания, телефонный разговор

FT отказала Норвегии в просьбе исправить ложь в статье о разговоре с Путиным

06:44 29.10.2026 (обновлено: 06:49 29.10.2026)
 
© REUTERS / Ole Berg-Rusten
- РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© REUTERS / Ole Berg-Rusten
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Власти Норвегии попросили британскую газету Financial Times исправить ложную информацию в статье о разговоре премьер-министра страны Йонаса Гара Стёре и президента Финляндии Александра Стубба с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Стёре заявил телеканалу TV2
В публикации от 27 октября автор газеты со ссылкой на неназванные источники утверждал, что большую часть беседы Путин якобы посвятил "лекциям о средневековой славянской истории". Кроме того, лидерам двух стран якобы пришлось выслушать длинную речь о первопричинах конфликта вместо обсуждения важнейших вопросов о способах его завершения.
Премьер-министр Норвегии подчеркнул, что утверждение газеты оказалось "попросту неправильным" и не согласился с тем, что ему и Стуббу не дали достаточной возможности высказаться.
"Это ошибочно. И мы попросили Financial Times исправить это, потому что это неправда", — сказал Стёре.
По его словам, президент России изложил позицию по сложившейся ситуации и проанализировал события с 2014 года по настоящее время.
"Я думаю, что время распределилось довольно равномерно. Мы использовали примерно одинаковое количество времени", — добавил политик.
Норвежское издание VG позже сообщило, что Financial Times заявила об отказе устранять в статье эту фактическую ошибку.
"Газета сообщила, что не собирается вносить изменения", — пишет VG.
Ранее премьер-министр Норвегии объяснил свой недавний телефонный звонок президенту Путину словами: "Нам нужно управлять рыболовством и поддерживать хорошие отношения с соседями, которые обеспечат нам безопасность".
Подробнее об этом - в публикации Стирка от Стёре. Норвегия пробивает стену русофобии.
- РИА Новости, 1920, 29.10.2026
06:07
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