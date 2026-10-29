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FT отказала Норвегии в просьбе исправить ложь в статье о разговоре с Путиным

FT отказала Норвегии в просьбе исправить ложь в статье о разговоре с Путиным - 29.10.2026 Украина.ру

FT отказала Норвегии в просьбе исправить ложь в статье о разговоре с Путиным

Власти Норвегии попросили британскую газету Financial Times исправить ложную информацию в статье о разговоре премьер-министра страны Йонаса Гара Стёре и президента Финляндии Александра Стубба с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Стёре заявил телеканалу TV2

2026-10-29T06:44

2026-10-29T06:44

2026-10-29T06:49

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В публикации от 27 октября автор газеты со ссылкой на неназванные источники утверждал, что большую часть беседы Путин якобы посвятил "лекциям о средневековой славянской истории". Кроме того, лидерам двух стран якобы пришлось выслушать длинную речь о первопричинах конфликта вместо обсуждения важнейших вопросов о способах его завершения.Премьер-министр Норвегии подчеркнул, что утверждение газеты оказалось "попросту неправильным" и не согласился с тем, что ему и Стуббу не дали достаточной возможности высказаться."Это ошибочно. И мы попросили Financial Times исправить это, потому что это неправда", — сказал Стёре.По его словам, президент России изложил позицию по сложившейся ситуации и проанализировал события с 2014 года по настоящее время."Я думаю, что время распределилось довольно равномерно. Мы использовали примерно одинаковое количество времени", — добавил политик.Норвежское издание VG позже сообщило, что Financial Times заявила об отказе устранять в статье эту фактическую ошибку."Газета сообщила, что не собирается вносить изменения", — пишет VG.Ранее премьер-министр Норвегии объяснил свой недавний телефонный звонок президенту Путину словами: "Нам нужно управлять рыболовством и поддерживать хорошие отношения с соседями, которые обеспечат нам безопасность".Подробнее об этом - в публикации Стирка от Стёре. Норвегия пробивает стену русофобии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261029/kto-pozvonit-putinu-v-evrope-raskol-i-net-deneg-dlya-ukrainy-chto-pishut-zapadnye-smi-o-konflikte-1084134630.html

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