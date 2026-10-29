https://ukraina.ru/20261029/v-kieve-temno-v-kharkove-gromko-svodka-udarov-vs-rf-po-ukraine-k-etomu-chasu-1084143849.html

В Киеве темно, в Харькове громко. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу

В Киеве темно, в Харькове громко. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу - 29.10.2026 Украина.ру

В Киеве темно, в Харькове громко. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу

Российская армия продолжает атаковать цели военного и двойного назначения в различных регионах Украины, в Киеве нарастает разруха. Об этом утром 29 октября сообщают украинские источники и телеграм-канал Украина.ру

2026-10-29T07:38

2026-10-29T07:38

2026-10-29T07:44

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С вечера в центральной части и ряде других районов Киева наблюдаются проблемы со светом. Местные СМИ также сообщали, что на автобусных остановках в столице незалежной толпы людей пытались загрузиться в переполненные автобусы. На дорогах фиксировались огромные пробки.Проблема настигла и местные электрички. Из-за перекрытия Южного моста после ударов поезда, которые могут перевозить жителей с одного берега на другой, оказались переполнены. Кроме того, не перевозит пассажиров через Днепр и зелёная ветка метро.По информации местных каналов, ВС РФ ночью активно били по Харьковской области и Харькову. Гауляйтер сообщал об ударах по Немышлянскому, Холодногорскому районам города. Позже заявлялось о ракетном ударе по региону. Кроме того, российские БПЛА атаковали цели в Винницкой, Ровенской (Сарны), Сумской (Сумы), Житомирской (Коростень), Днепропетровской (Днепропетровск, Павлоград) областях, а также во временно оккупированном ВСУ Запорожье.Минобороны ранее сообщало, что ВС РФ продолжали наносить удары по логистическим центрам, объектам энергетической инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину.По состоянию на вечер 28 октября были поражены следующие объекты:- логистический центр в Харькове, на территории которого организовано хранение грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ; - электроподстанция ПС-330 "Луцк-Северная" в Луцке и электроподстанция ПС-330 в Ковеле Волынской области, обеспечивающие функционирование предприятий военной промышленности, выпускающих БПЛА и комплектующие к ним, а также логистических центров, используемых для хранения военного имущества.На переходе морем был поражён сухогруз, доставлявший в порт Ильичевск (Черноморск) грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261028/udary-po-mostam-anpilogov-raskryl-kak-vs-rf-pererubayut-arterii-vsu-na-zaporozhe-1084127873.html

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