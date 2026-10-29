https://ukraina.ru/20261029/rabotaem-nad-shlyuzami-anpilogov-rasskazal-kak-vs-rf-unichtozhayut-dambu-dneproges-1084129885.html

"Работаем над шлюзами": Анпилогов рассказал, как ВС РФ уничтожают дамбу Днепрогэс

"Работаем над шлюзами": Анпилогов рассказал, как ВС РФ уничтожают дамбу Днепрогэс - 29.10.2026 Украина.ру

"Работаем над шлюзами": Анпилогов рассказал, как ВС РФ уничтожают дамбу Днепрогэс

ВС РФ наносят удары по путепроводу через дамбу Днепрогэс в двух местах, и обрушение эстакады на верхнем бьефе может парализовать движение через Днепр. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2026-10-29T05:30

2026-10-29T05:30

2026-10-29T05:30

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Комментируя успехи ВС РФ на Запорожском фронте, эксперт объяснил, как бьют по дамбе Днепрогэс и какими средствами.По словам Анпилогова, путепровод через дамбу устроен сложнее, чем кажется: он сходит с неё в двух разных точках, и каждая требует отдельного подхода. Первая — участок над шлюзами, по которому уже нанесено несколько ударов. "Да, не все они были точными, но эта работа продолжится", — заявил эксперт.Вторая точка, как пояснил аналитик, — мостовой переход через "озеро имени Ленина" на верхнем бьефе гидроэлектростанции. Особенность этого участка в том, что вода там стоячая, а подпорный уровень достигает порядка 50 метров, и обрушение эстакады способно остановить движение полностью. "Обрушение этой автомобильной эстакады тоже может парализовать движение", — отметил он.При этом по шлюзам, по словам эксперта, ВС РФ работают с известной осторожностью — этот участок проще вернуть в строй, если потребуется. "Пока мы аккуратно работаем над шлюзами, потому что это проще восстанавливать", — сказал Анпилогов.Что касается средств поражения, то по полотну эстакад в основном применяются ФАБы — они подходят для такой задачи. А вот по Вантовому мосту, уточнил эксперт, удары наносятся иначе. "А вот по вантовому мосту как раз бьем "Геранями" с кумулятивно-режущей боевой частью", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Маск наказал ВСУ за подкручивание "Старлинка", а Россия уничтожает артерии Запорожья" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты спецоперации на Украине — в материале Игоря Гомольского "Мы уничтожали всё": командир "Спарты" "Малыш" об освобождении Доброполья" на сайте Украина.ру.

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