"Работаем над шлюзами": Анпилогов рассказал, как ВС РФ уничтожают дамбу Днепрогэс - 29.10.2026 Украина.ру
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"Работаем над шлюзами": Анпилогов рассказал, как ВС РФ уничтожают дамбу Днепрогэс
"Работаем над шлюзами": Анпилогов рассказал, как ВС РФ уничтожают дамбу Днепрогэс - 29.10.2026 Украина.ру
"Работаем над шлюзами": Анпилогов рассказал, как ВС РФ уничтожают дамбу Днепрогэс
ВС РФ наносят удары по путепроводу через дамбу Днепрогэс в двух местах, и обрушение эстакады на верхнем бьефе может парализовать движение через Днепр. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2026-10-29T05:30
2026-10-29T05:30
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Комментируя успехи ВС РФ на Запорожском фронте, эксперт объяснил, как бьют по дамбе Днепрогэс и какими средствами.По словам Анпилогова, путепровод через дамбу устроен сложнее, чем кажется: он сходит с неё в двух разных точках, и каждая требует отдельного подхода. Первая — участок над шлюзами, по которому уже нанесено несколько ударов. "Да, не все они были точными, но эта работа продолжится", — заявил эксперт.Вторая точка, как пояснил аналитик, — мостовой переход через "озеро имени Ленина" на верхнем бьефе гидроэлектростанции. Особенность этого участка в том, что вода там стоячая, а подпорный уровень достигает порядка 50 метров, и обрушение эстакады способно остановить движение полностью. "Обрушение этой автомобильной эстакады тоже может парализовать движение", — отметил он.При этом по шлюзам, по словам эксперта, ВС РФ работают с известной осторожностью — этот участок проще вернуть в строй, если потребуется. "Пока мы аккуратно работаем над шлюзами, потому что это проще восстанавливать", — сказал Анпилогов.Что касается средств поражения, то по полотну эстакад в основном применяются ФАБы — они подходят для такой задачи. А вот по Вантовому мосту, уточнил эксперт, удары наносятся иначе. "А вот по вантовому мосту как раз бьем "Геранями" с кумулятивно-режущей боевой частью", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Маск наказал ВСУ за подкручивание "Старлинка", а Россия уничтожает артерии Запорожья" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты спецоперации на Украине — в материале Игоря Гомольского "Мы уничтожали всё": командир "Спарты" "Малыш" об освобождении Доброполья" на сайте Украина.ру.
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"Работаем над шлюзами": Анпилогов рассказал, как ВС РФ уничтожают дамбу Днепрогэс

05:30 29.10.2026
 
© Украина.ру / Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© Украина.ру / Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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ВС РФ наносят удары по путепроводу через дамбу Днепрогэс в двух местах, и обрушение эстакады на верхнем бьефе может парализовать движение через Днепр. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Комментируя успехи ВС РФ на Запорожском фронте, эксперт объяснил, как бьют по дамбе Днепрогэс и какими средствами.
По словам Анпилогова, путепровод через дамбу устроен сложнее, чем кажется: он сходит с неё в двух разных точках, и каждая требует отдельного подхода. Первая — участок над шлюзами, по которому уже нанесено несколько ударов. "Да, не все они были точными, но эта работа продолжится", — заявил эксперт.
Вторая точка, как пояснил аналитик, — мостовой переход через "озеро имени Ленина" на верхнем бьефе гидроэлектростанции. Особенность этого участка в том, что вода там стоячая, а подпорный уровень достигает порядка 50 метров, и обрушение эстакады способно остановить движение полностью.
"Обрушение этой автомобильной эстакады тоже может парализовать движение", — отметил он.
При этом по шлюзам, по словам эксперта, ВС РФ работают с известной осторожностью — этот участок проще вернуть в строй, если потребуется. "Пока мы аккуратно работаем над шлюзами, потому что это проще восстанавливать", — сказал Анпилогов.
Что касается средств поражения, то по полотну эстакад в основном применяются ФАБы — они подходят для такой задачи. А вот по Вантовому мосту, уточнил эксперт, удары наносятся иначе.
"А вот по вантовому мосту как раз бьем "Геранями" с кумулятивно-режущей боевой частью", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Маск наказал ВСУ за подкручивание "Старлинка", а Россия уничтожает артерии Запорожья" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты спецоперации на Украине — в материале Игоря Гомольского "Мы уничтожали всё": командир "Спарты" "Малыш" об освобождении Доброполья" на сайте Украина.ру.
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