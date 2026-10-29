Дата встречи по Украине зависит от обстановки, костяк делегации есть — Ушаков - 29.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261029/daty-vstrechi-po-ukraine-zavisyat-ot-obstanovki-kostyak-delegatsii-est--ushakov-1084141696.html
Дата встречи по Украине зависит от обстановки, костяк делегации есть — Ушаков
Дата встречи по Украине зависит от обстановки, костяк делегации есть — Ушаков - 29.10.2026 Украина.ру
Дата встречи по Украине зависит от обстановки, костяк делегации есть — Ушаков
Сигналов о дате возобновления трёхсторонних переговоров по Украине Россия не передавала, она будет зависеть от обстановки, в том числе на поле боя. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил вечером 28 октября
2026-10-29T02:00
2026-10-29T02:04
украина.ру
новости
россия
константин ушаков
владимир путин
стив уиткофф
сша
украина
переговоры по украине 2026
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0c/03/1072557657_0:149:3010:1842_1920x0_80_0_0_1106b1b9ed4f2938a54f8b4eb57d8495.jpg
Отвечая на вопросы журналистов, Ушаков прокомментировал слова премьер-министра Польши Дональда Туска о возможном начале новых консультаций уже 4 ноября."Пока ещё мы не передавали никаких сигналов. У нас это рассматривается", — сказал он.Помощник президента также заявил, что трёхсторонние переговоры пройдут точно после 4 ноября, но связал этот вопрос с общей обстановкой, обстановкой на фронте и поведением киевского режима."Тоже будет зависеть от обстановки, там, на поле боя и вообще обстановки. Вы помните, почему был отменён предыдущий раунд, который якобы и как будто бы был согласован. А потом сами украинцы его сорвали", — сказал Ушаков журналистам.По его словам, состав российской делегации, которая отправится на переговоры, будет определён в ближайшее время, её костяк уже есть."Наш состав не определён. У нас костяк есть, конечно, но состав, я думаю, что в ближайшее время будет", — уточнил Ушаков.Ранее президент России Владимир Путин на встрече со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность Москвы возобновить трёхсторонние переговоры для обсуждения гарантий безопасности России и Украины после выхода на окончательные мирные соглашения. Как сообщал Ушаков, они могут пройти в Абу-Даби в 10-х числах ноября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261028/mogut-postoyat-esli-kupyat-bilety-ushakov-ukazal-es-mesto-vozle-stola-peregovorov-1084140387.html
россия
сша
украина
польша
оаэ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0c/03/1072557657_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_881c429aec82b73c3442036ec8a69145.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, россия, константин ушаков, владимир путин, стив уиткофф, сша, украина, переговоры по украине 2026, польша, туск дональд, оаэ
Украина.ру, Новости, Россия, Константин Ушаков, Владимир Путин, Стив Уиткофф, США, Украина, Переговоры по Украине 2026, Польша, Туск Дональд, ОАЭ

Дата встречи по Украине зависит от обстановки, костяк делегации есть — Ушаков

02:00 29.10.2026 (обновлено: 02:04 29.10.2026)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Сигналов о дате возобновления трёхсторонних переговоров по Украине Россия не передавала, она будет зависеть от обстановки, в том числе на поле боя. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил вечером 28 октября
Отвечая на вопросы журналистов, Ушаков прокомментировал слова премьер-министра Польши Дональда Туска о возможном начале новых консультаций уже 4 ноября.
"Пока ещё мы не передавали никаких сигналов. У нас это рассматривается", — сказал он.
Помощник президента также заявил, что трёхсторонние переговоры пройдут точно после 4 ноября, но связал этот вопрос с общей обстановкой, обстановкой на фронте и поведением киевского режима.
"Тоже будет зависеть от обстановки, там, на поле боя и вообще обстановки. Вы помните, почему был отменён предыдущий раунд, который якобы и как будто бы был согласован. А потом сами украинцы его сорвали", — сказал Ушаков журналистам.
По его словам, состав российской делегации, которая отправится на переговоры, будет определён в ближайшее время, её костяк уже есть.
"Наш состав не определён. У нас костяк есть, конечно, но состав, я думаю, что в ближайшее время будет", — уточнил Ушаков.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность Москвы возобновить трёхсторонние переговоры для обсуждения гарантий безопасности России и Украины после выхода на окончательные мирные соглашения. Как сообщал Ушаков, они могут пройти в Абу-Даби в 10-х числах ноября.
- РИА Новости, 1920, 28.10.2026
Вчера, 18:46
Могут постоять, если купят билеты: Ушаков указал ЕС место возле стола переговоровЕвропу окончательно отодвинули от украинского кейса. Помощник президента России Юрий Ушаков в интервью ИС "Вести" нанес удар по амбициям Брюсселя, четко обозначив круг участников будущих мирных переговоров
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиРоссияКонстантин УшаковВладимир ПутинСтив УиткоффСШАУкраинаПереговоры по Украине 2026ПольшаТуск ДональдОАЭ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
03:41Кривой Рог просит индийского миллиардера не закрывать градообразующий завод
02:34Киев удвоил интенсивность налётов БПЛА на регионы России — Минобороны
02:00Дата встречи по Украине зависит от обстановки, костяк делегации есть — Ушаков
00:56Под Москвой за полтора часа сбили 57 БПЛА. Закрыты аэропорты
20:57Австрийский фильтр: кто из украинцев лишится статуса временной защиты
20:30Стресс, слезы и бессонница: эксперт по психиатрии оценил особенности поведения Зеленского
20:24Зеленский стал гибким: Украина согласна на диалог с США и Россией без участия ЕС
19:43Раз в месяц: РФ и Украина договорились о гуманитарных конвоях в Херсонскую область
19:30Удары по мостам: Анпилогов раскрыл, как ВС РФ перерубают "артерии" ВСУ на Запорожье
19:00Дмитрий Данилов: Евросоюз получил удар изнутри, выстраивая фронт против России на Балтике и на Севере
18:51Денег нет, есть "единство". Европейские союзники больше не могут спасать Украину за свой счёт
18:46Могут постоять, если купят билеты: Ушаков указал ЕС место возле стола переговоров
18:44"Зачем нам государство-рэкетир?!" Украинский бизнес создаёт собственную ПВО
18:35Цифровое развитие в ДНР, что происходит на Украине и вокруг. 28 октября 2026 года, вечерний эфир 53:50
18:31Путин об Африке, переговоры в Абу-Даби: когда будут и кто мешает. Итоги 28 октября
18:30"Резервы закончились": Анпилогов раскрыл, как ВС РФ обесценили контрнаступ ВСУ
18:18"С ума сошла?!": певица разозлила украинцев танцами в военной форме
18:08Первая красная линия Зеленского: поджигатель не тронет суда РФ с дизелем для США
18:01Есть ли смысл начинать разговаривать? Ищенко о встрече в ОАЭ, эвакуации в Алёшках и положении Европы
17:29Связался с Зеленским – проиграл и опозорился. Украинский след на бразильских выборах
Лента новостейМолния