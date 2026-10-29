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Дата встречи по Украине зависит от обстановки, костяк делегации есть — Ушаков
Дата встречи по Украине зависит от обстановки, костяк делегации есть — Ушаков - 29.10.2026 Украина.ру
Дата встречи по Украине зависит от обстановки, костяк делегации есть — Ушаков
Сигналов о дате возобновления трёхсторонних переговоров по Украине Россия не передавала, она будет зависеть от обстановки, в том числе на поле боя. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил вечером 28 октября
2026-10-29T02:00
2026-10-29T02:00
2026-10-29T02:04
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Отвечая на вопросы журналистов, Ушаков прокомментировал слова премьер-министра Польши Дональда Туска о возможном начале новых консультаций уже 4 ноября."Пока ещё мы не передавали никаких сигналов. У нас это рассматривается", — сказал он.Помощник президента также заявил, что трёхсторонние переговоры пройдут точно после 4 ноября, но связал этот вопрос с общей обстановкой, обстановкой на фронте и поведением киевского режима."Тоже будет зависеть от обстановки, там, на поле боя и вообще обстановки. Вы помните, почему был отменён предыдущий раунд, который якобы и как будто бы был согласован. А потом сами украинцы его сорвали", — сказал Ушаков журналистам.По его словам, состав российской делегации, которая отправится на переговоры, будет определён в ближайшее время, её костяк уже есть."Наш состав не определён. У нас костяк есть, конечно, но состав, я думаю, что в ближайшее время будет", — уточнил Ушаков.Ранее президент России Владимир Путин на встрече со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность Москвы возобновить трёхсторонние переговоры для обсуждения гарантий безопасности России и Украины после выхода на окончательные мирные соглашения. Как сообщал Ушаков, они могут пройти в Абу-Даби в 10-х числах ноября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261028/mogut-postoyat-esli-kupyat-bilety-ushakov-ukazal-es-mesto-vozle-stola-peregovorov-1084140387.html
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Дата встречи по Украине зависит от обстановки, костяк делегации есть — Ушаков
02:00 29.10.2026 (обновлено: 02:04 29.10.2026)
Сигналов о дате возобновления трёхсторонних переговоров по Украине Россия не передавала, она будет зависеть от обстановки, в том числе на поле боя. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил вечером 28 октября
Отвечая на вопросы журналистов, Ушаков прокомментировал слова премьер-министра Польши Дональда Туска о возможном начале новых консультаций уже 4 ноября.
"Пока ещё мы не передавали никаких сигналов. У нас это рассматривается", — сказал он.
Помощник президента также заявил, что трёхсторонние переговоры пройдут точно после 4 ноября, но связал этот вопрос с общей обстановкой, обстановкой на фронте и поведением киевского режима.
"Тоже будет зависеть от обстановки, там, на поле боя и вообще обстановки. Вы помните, почему был отменён предыдущий раунд, который якобы и как будто бы был согласован. А потом сами украинцы его сорвали", — сказал Ушаков журналистам.
По его словам, состав российской делегации, которая отправится на переговоры, будет определён в ближайшее время, её костяк уже есть.
"Наш состав не определён. У нас костяк есть, конечно, но состав, я думаю, что в ближайшее время будет", — уточнил Ушаков.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность Москвы возобновить трёхсторонние переговоры для обсуждения гарантий безопасности России и Украины после выхода на окончательные мирные соглашения. Как сообщал Ушаков, они могут пройти в Абу-Даби в 10-х числах ноября.
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