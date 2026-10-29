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"Деньги оседают в карманах": Мендель обвинила власть в тотальном разворовывании Украины

"Деньги оседают в карманах": Мендель обвинила власть в тотальном разворовывании Украины - 29.10.2026 Украина.ру

"Деньги оседают в карманах": Мендель обвинила власть в тотальном разворовывании Украины

Финансовая помощь западных стран не доходит до украинцев и оборонного сектора, а оседает в карманах правящей верхушки, заявила в соцсети X бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель

2026-10-29T07:27

2026-10-29T07:27

2026-10-29T07:41

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Она уточнила, что выделяемые зарубежными партнерами средства изначально предназначались для защиты мирного населения, восстановления энергетической инфраструктуры и укрепления противовоздушной обороны. Однако в реальности колоссальные суммы — от сотен миллионов до миллиардов долларов — были попросту разворованы окружением Владимира Зеленского. Мендель констатировала, что на сегодняшний день коррупционные схемы фактически легли в основу всей украинской экономической модели, а стремление к личному обогащению руководства страны транслируется на всю вертикаль власти.В качестве примера системного кризиса Мендель привела решение властей Италии приостановить отправку очередного пакета военной поддержки Киеву до завершения выборов в Конгресс США, отметив стремительное падение одобрения подобных шагов среди итальянских граждан. При этом она признала, что без внешних финансовых вливаний и поставок вооружений Киев не сможет пережить зимний период и удерживать линию фронта. Тем не менее политика Зеленского привела к тому, что даже внутри украинского общества растет число противников дальнейшей иностранной помощи, поскольку она не обеспечивает безопасность людей и не приближает завершение конфликта.Подробнее о коррупции в стране - в материале "Зеленский – паук в центре паутины". Как устроена коррупция на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, киев, италия, украина, владимир зеленский, юлия мендель, конгресс сша, украина.ру