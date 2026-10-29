Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 29.10.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 29.10.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 5:20 мск 29 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-10-29T05:19
2026-10-29T05:19
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность в ночь на 29 октября объявлялась в Ульяновской, Ростовской, Белгородской областях, в Татарстане.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Вологодской, Тульской, Калужской, Орловской, Белгородской, Курской, Брянской, Московской, Ульяновской, Самарской, Воронежской, Пензенской, Рязанской, Владимирской, Волгоградской, Ярославской, Нижегородской, Ростовской, Тверской, Липецкой, Тамбовской, Смоленской, Запорожской областях*, ЛНР и ДНР, в Чувашии."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Псковской, Новгородской, Тамбовской, Саратовской, Тверской областях*, в Марий Эл, Татарстане.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 28 октября и в ночь на 29 октября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (20:31 мск), Внуково, Домодедово, Жуковский (23:49 мск), Пензы, Саратова (23:51 мск), Ярославля (1:26 мск), Саранска (2:39 мск), Самары, Ульяновска (2:57 мск), Чебоксар (3:12 мск), Бугульмы, Казани, Нижнекамска (3:32 мск), Череповца (3:59 мск).В ряде аэропортов ограничения снимались, но затем вводились повторно.Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что Киев за прошедшие сутки удвоил интенсивность налётов БПЛА на регионы России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

05:19 29.10.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 5:20 мск 29 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность в ночь на 29 октября объявлялась в Ульяновской, Ростовской, Белгородской областях, в Татарстане.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Вологодской, Тульской, Калужской, Орловской, Белгородской, Курской, Брянской, Московской, Ульяновской, Самарской, Воронежской, Пензенской, Рязанской, Владимирской, Волгоградской, Ярославской, Нижегородской, Ростовской, Тверской, Липецкой, Тамбовской, Смоленской, Запорожской областях*, ЛНР и ДНР, в Чувашии.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Псковской, Новгородской, Тамбовской, Саратовской, Тверской областях*, в Марий Эл, Татарстане.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 28 октября и в ночь на 29 октября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (20:31 мск), Внуково, Домодедово, Жуковский (23:49 мск), Пензы, Саратова (23:51 мск), Ярославля (1:26 мск), Саранска (2:39 мск), Самары, Ульяновска (2:57 мск), Чебоксар (3:12 мск), Бугульмы, Казани, Нижнекамска (3:32 мск), Череповца (3:59 мск).
В ряде аэропортов ограничения снимались, но затем вводились повторно.
Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что Киев за прошедшие сутки удвоил интенсивность налётов БПЛА на регионы России.
Работа войск ПВО - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
04:03
Москва отражает массированную атаку БПЛА: сбито уже более сотниСилы ПВО в ходе отражения массированной ночной атаки сбили непосредственно на подступах к Москве уже 121 украинский беспилотник, в регионе действует режим тревоги по БПЛА. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 29 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
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