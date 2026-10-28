https://ukraina.ru/20261028/stress-slezy-i-bessonnitsa-ekspert-po-psikhiatrii-otsenil-osobennosti-povedeniya-zelenskogo-1084140618.html

Стресс, слезы и бессонница: эксперт по психиатрии оценил особенности поведения Зеленского

Стресс, слезы и бессонница: эксперт по психиатрии оценил особенности поведения Зеленского - 28.10.2026 Украина.ру

Стресс, слезы и бессонница: эксперт по психиатрии оценил особенности поведения Зеленского

Ставить диагноз Зеленскому по одному интервью нельзя. Без клинического обследования невозможно точно назвать первопричины его поведения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал инструктор по военно-психологической подготовке спецназа Росгвардии и МВД, гендиректор Научно-диагностического центра клинической психиатрии Александр Хаминский

2026-10-28T20:30

2026-10-28T20:30

2026-10-28T20:30

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На днях в беседе с британским журналистом Стивеном Бартлеттом Владимир Зеленский разоткровенничался: пожаловался, что практически не спит, посетовал на тяжёлые переживания и не смог сдержать слёз. Глава киевского режима, привыкший выступать перед западной аудиторией, на этот раз решил сыграть на жалости — вышло, мягко говоря, неубедительно.Комментируя нетипичное поведение Зеленского, эксперт объяснил, какие процессы запускает длительное эмоциональное перенапряжение.Хаминский констатировал, что почти пять лет вооружённого конфликта, постоянное давление и неопределённость будущего объективно создают условия для хронического стресса. "Психиатрам хорошо известно, что длительное эмоциональное перенапряжение способно приводить к нарушениям сна, повышенной раздражительности, эмоциональной нестабильности, снижению способности к критической оценке происходящего", — пояснил специалист.По словам Хаминского, речь идёт именно об особенностях поведения главы киевского режима. "Мы говорим об особенностях поведения, но без клинического обследования не можем точно назвать их первопричина", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что не считает возможным ставить человеку психиатрический диагноз по одному интервью. При этом, по его мнению, куда важнее понять, как такое состояние сказывается на принимаемых решениях."Гораздо больший интерес вызывает вопрос, насколько эмоциональное состояние политического руководителя влияет на качество принимаемых им решений", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Хаминский объяснил слезы Зеленского и предположил, на что глава киевского режима готов ради выживания" на сайте Украина.ру.

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