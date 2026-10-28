Стресс, слезы и бессонница: эксперт по психиатрии оценил особенности поведения Зеленского - 28.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261028/stress-slezy-i-bessonnitsa-ekspert-po-psikhiatrii-otsenil-osobennosti-povedeniya-zelenskogo-1084140618.html
Стресс, слезы и бессонница: эксперт по психиатрии оценил особенности поведения Зеленского
Стресс, слезы и бессонница: эксперт по психиатрии оценил особенности поведения Зеленского - 28.10.2026 Украина.ру
Стресс, слезы и бессонница: эксперт по психиатрии оценил особенности поведения Зеленского
Ставить диагноз Зеленскому по одному интервью нельзя. Без клинического обследования невозможно точно назвать первопричины его поведения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал инструктор по военно-психологической подготовке спецназа Росгвардии и МВД, гендиректор Научно-диагностического центра клинической психиатрии Александр Хаминский
2026-10-28T20:30
2026-10-28T20:30
новости
владимир зеленский
украина.ру
новости о зеленском
зеленский сегодня
что ждет зеленского
дзен новости сво
эмоции
психиатрия
новости украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/07/1083659871_0:218:1255:923_1920x0_80_0_0_19e9029b5c5107bbce85512535909cc7.png
На днях в беседе с британским журналистом Стивеном Бартлеттом Владимир Зеленский разоткровенничался: пожаловался, что практически не спит, посетовал на тяжёлые переживания и не смог сдержать слёз. Глава киевского режима, привыкший выступать перед западной аудиторией, на этот раз решил сыграть на жалости — вышло, мягко говоря, неубедительно.Комментируя нетипичное поведение Зеленского, эксперт объяснил, какие процессы запускает длительное эмоциональное перенапряжение.Хаминский констатировал, что почти пять лет вооружённого конфликта, постоянное давление и неопределённость будущего объективно создают условия для хронического стресса. "Психиатрам хорошо известно, что длительное эмоциональное перенапряжение способно приводить к нарушениям сна, повышенной раздражительности, эмоциональной нестабильности, снижению способности к критической оценке происходящего", — пояснил специалист.По словам Хаминского, речь идёт именно об особенностях поведения главы киевского режима. "Мы говорим об особенностях поведения, но без клинического обследования не можем точно назвать их первопричина", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что не считает возможным ставить человеку психиатрический диагноз по одному интервью. При этом, по его мнению, куда важнее понять, как такое состояние сказывается на принимаемых решениях."Гораздо больший интерес вызывает вопрос, насколько эмоциональное состояние политического руководителя влияет на качество принимаемых им решений", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Хаминский объяснил слезы Зеленского и предположил, на что глава киевского режима готов ради выживания" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/07/1083659871_0:100:1255:1041_1920x0_80_0_0_9d1952d76f75d72a3c16d3bcbd4e6d50.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, украина.ру, новости о зеленском, зеленский сегодня, что ждет зеленского, дзен новости сво, эмоции, психиатрия, новости украины, новости украина ру, украина ру новости сегодня, новости россии и украины, что происходит на украине, дзен, дзен сво, украина.ру дзен, главные новости, главное
Новости, Владимир Зеленский, Украина.ру, новости о Зеленском, Зеленский сегодня, что ждет Зеленского, дзен новости СВО, эмоции, психиатрия, Новости Украины, новости Украина ру, Украина ру новости сегодня, новости России и Украины, что происходит на Украине, Дзен, дзен СВО, Украина.ру Дзен, Главные новости, главное

Стресс, слезы и бессонница: эксперт по психиатрии оценил особенности поведения Зеленского

20:30 28.10.2026
 
© Украина.ру / Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© Украина.ру / Изображение сгенерировано с помощью ИИ
Читать в
ДзенTelegram
Ставить диагноз Зеленскому по одному интервью нельзя. Без клинического обследования невозможно точно назвать первопричины его поведения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал инструктор по военно-психологической подготовке спецназа Росгвардии и МВД, гендиректор Научно-диагностического центра клинической психиатрии Александр Хаминский
На днях в беседе с британским журналистом Стивеном Бартлеттом Владимир Зеленский разоткровенничался: пожаловался, что практически не спит, посетовал на тяжёлые переживания и не смог сдержать слёз. Глава киевского режима, привыкший выступать перед западной аудиторией, на этот раз решил сыграть на жалости — вышло, мягко говоря, неубедительно.
Комментируя нетипичное поведение Зеленского, эксперт объяснил, какие процессы запускает длительное эмоциональное перенапряжение.
Хаминский констатировал, что почти пять лет вооружённого конфликта, постоянное давление и неопределённость будущего объективно создают условия для хронического стресса.
"Психиатрам хорошо известно, что длительное эмоциональное перенапряжение способно приводить к нарушениям сна, повышенной раздражительности, эмоциональной нестабильности, снижению способности к критической оценке происходящего", — пояснил специалист.
По словам Хаминского, речь идёт именно об особенностях поведения главы киевского режима. "Мы говорим об особенностях поведения, но без клинического обследования не можем точно назвать их первопричина", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что не считает возможным ставить человеку психиатрический диагноз по одному интервью. При этом, по его мнению, куда важнее понять, как такое состояние сказывается на принимаемых решениях.
"Гораздо больший интерес вызывает вопрос, насколько эмоциональное состояние политического руководителя влияет на качество принимаемых им решений", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Хаминский объяснил слезы Зеленского и предположил, на что глава киевского режима готов ради выживания" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВладимир ЗеленскийУкраина.руновости о ЗеленскомЗеленский сегоднячто ждет Зеленскогодзен новости СВОэмоциипсихиатрияНовости Украиныновости Украина руУкраина ру новости сегодняновости России и Украинычто происходит на УкраинеДзендзен СВОУкраина.ру ДзенГлавные новостиглавное
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:57Австрийский фильтр: кто из украинцев лишится статуса временной защиты
20:30Стресс, слезы и бессонница: эксперт по психиатрии оценил особенности поведения Зеленского
20:24Зеленский стал гибким: Украина согласна на диалог с США и Россией без участия ЕС
19:43Раз в месяц: РФ и Украина договорились о гуманитарных конвоях в Херсонскую область
19:30Удары по мостам: Анпилогов раскрыл, как ВС РФ перерубают "артерии" ВСУ на Запорожье
19:00Дмитрий Данилов: Евросоюз получил удар изнутри, выстраивая фронт против России на Балтике и на Севере
18:51Денег нет, есть "единство". Европейские союзники больше не могут спасать Украину за свой счёт
18:46Могут постоять, если купят билеты: Ушаков указал ЕС место возле стола переговоров
18:44"Зачем нам государство-рэкетир?!" Украинский бизнес создаёт собственное ПВО
18:35Цифровое развитие в ДНР, что происходит на Украине и вокруг. 28 октября 2026 года, вечерний эфир 53:50
18:31Путин об Африке, переговоры в Абу-Даби: когда будут и кто мешает. Итоги 28 октября
18:30"Резервы закончились": Анпилогов раскрыл, как ВС РФ обесценили контрнаступ ВСУ
18:18"С ума сошла?!": певица разозлила украинцев танцами в военной форме
18:08Первая красная линия Зеленского: поджигатель не тронет суда РФ с дизелем для США
18:01Есть ли смысл начинать разговаривать? Ищенко о встрече в ОАЭ, эвакуации в Алёшках и положении Европы
17:29Связался с Зеленским – проиграл и опозорился. Украинский след на бразильских выборах
17:27Нерадивый ученик на галёрке: повара-русофоба Клопотенко поймали на диктанте
17:05Киев на сейле: в столице рухнули цены на готовый бизнес из-за кадрового кризиса
17:01Война в Иране, Львов – столица Украины, Зеленский – последний. Что ещё предсказал Жириновский
16:34"Они хотят меня убить!" Беглый прокурор Кравченко жалуется на Офис Зеленского
Лента новостейМолния