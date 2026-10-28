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Зеленский стал гибким: Украина согласна на диалог с США и Россией без участия ЕС

Зеленский стал гибким: Украина согласна на диалог с США и Россией без участия ЕС - 28.10.2026 Украина.ру

Зеленский стал гибким: Украина согласна на диалог с США и Россией без участия ЕС

Украина готова участвовать в трехсторонних переговорах с США и Россией, даже если европейских представителей не допустят к встрече, заявил Зеленский

2026-10-28T20:24

2026-10-28T20:24

2026-10-28T20:25

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Глава киевского режима утверждает, что Киев не станет препятствовать такой возможности, поскольку главное — продвижение к миру."Важно, чтобы Европа была там, но если американцы будут говорить: нет, у нас в этот раз будет только трехсторонняя встреча, то мы не будем разрушать эту возможность встретиться, потому что нам нужно продвинуть этот процесс к миру в любых форматах, в любые даты, как можно раньше", — отметил он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Гааге.Зеленский напомнил, что на предыдущих трехсторонних встречах, проходивших в рамках саммитов, консультации с европейскими советниками по национальной безопасности уже велись, в том числе в форматах E3 и E4+, с привлечением представителей ЕС и НАТО.При этом он подчеркнул, что европейские страны должны играть активную роль в формировании будущей архитектуры безопасности континента и в процессе восстановления Украины, в том числе через привлечение европейского бизнеса.В то же время, по мнению Зеленского, европейским государствам необходимо более четко определить, кто именно будет официальным представителем Европы на переговорном процессе. Европу окончательно отодвинули от украинского кейса. Сегодня помощник президента России Юрий Ушаков в интервью ИС "Вести" нанес удар по амбициям Брюсселя. Подробнее – в материале Могут постоять, если купят билеты: Ушаков указал ЕС место возле стола переговоров на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, европа, владимир зеленский, юрий ушаков, ес, нато, украина.ру