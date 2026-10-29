https://ukraina.ru/20261029/leningradskoe-delo-raschistilo-dlya-ukraintsev-moskvu-i-oblegchilo-peredachu-kryma--1084127583.html

"Ленинградское дело": расчистило для "украинцев" Москву и облегчило передачу Крыма

"Ленинградское дело": расчистило для "украинцев" Москву и облегчило передачу Крыма - 29.10.2026 Украина.ру

"Ленинградское дело": расчистило для "украинцев" Москву и облегчило передачу Крыма

27 октября 1950 года в Москве был расстрелян один из фигурантов "Ленинградского дела" Николай Соловьёв, возглавлявший до своего ареста в 1949 году Крымский обком ВКП(б). Зачистка руководства региона фактически открыла дорогу к передаче полуострова Украине в 1954 году

2026-10-29T08:00

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2026-10-29T08:36

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Причастность послевоенного руководителя Крыма к "Ленинградскому делу" определялась тем, что в 1938-46 годах он возглавлял исполком Леноблсовета. В драматические дни блокады города на Неве Соловьёв входил в состав "большой пятёрки" – органа по вопросам обороны во главе с секретарём ЦК ВКП(б) и городским лидером Андреем Ждановым. Руководитель облисполкома отвечал за организацию знаменитой "Дороги жизни", строительство нефтепровода по дну Ладоги, а также водной переправы через Ладожское озеро.Вторым лицом в Комиссии по вопросам обороны Ленинграда являлся заместитель Жданова по линии городского управления Алексей Кузнецов. В 1946 году он, благодаря стараниям лидера "питерцев", смог возглавить Управление кадров ЦК ВКП(б). Предшественником Кузнецова на этой ключевой должности был Георгий Маленков, запятнанный вскрывшимися злоупотреблениями в авиационном производстве во время войны.Доказавшие свою эффективность в блокаду ленинградские кадры стали продвигаться в руководство ряда регионов РСФСР. Соловьёв принял полуостров в июле 1946 года, через месяц руководителем Ярославской области стал бывший вторым секретарь Ленинградского обкома партии Иосиф Турко. В 1947 году недавний заместитель Соловьёва по работе в Ленинграде Андрей Бурилин был повышен до первого секретаря Калужского обкома партии.К тому времени ставленники Жданова уже успели освоиться в роли региональных руководителей в Псковской области (Леонтий Антюфеев, с 1944 года), в Горьком (Сергей Киреев, с 1946 года). Доктор исторических наук Владимир Кузнечевский в своих работах, посвящённых "Ленинградскому делу", относит к числу близких союзников группы Жданова, возглавившего в 1946 году Московский горком ВКП(б) Георгия Попова. А ещё были вторые и третьи секретари обкомов, председатели облисполкомов, перешедшие из Ленинграда в ряд других российских регионов. И это, не говоря ещё о самом Ленинграде, чьё руководство было абсолютно лояльно Жданову и Кузнецову.Так что, когда в 1945-46 годах, по словам Никиты Хрущёва, Жданов неоднократно сетовал на обделённость РСФСР в семье союзных республик, то, очевидно, выражал не только своё мнение. Он так описывал причины недовольства Жданова, являвшегося с 1945 года вторым человеком в партии:"Все республики имеют свои ЦК, обсуждают соответствующие вопросы и решают их или ставят перед союзным ЦК и Советом министров СССР. Они действуют смелее. (...) Российская же Федерация не имеет практически выхода к своим областям, каждая область варится в собственном соку".В правоохранительной сфере уникальность РСФСР выражалась, к примеру, в отсутствии до середины 1950-х годов у этой крупнейшей союзной республики собственного МВД. Региональные управления внутренних дел российских регионов напрямую подчинялись союзному министерству.Фактически, к концу правления Иосифа Сталина РСФСР не являлась полноправным субъектом СССР, а находилась в положении федеральной территории, управлявшейся непосредственно союзным центром. И это при том, что её регионы вносили львиную долю доходной части государственного бюджета Советского Союза, а остальные союзные республики (включая Украину) являлись дотационными.Поскольку архивы по "Ленинградскому делу" пока закрыты, дискуссия о том, выдвигала ли команда Жданова чёткие политические цели (создание отдельной Компартии РСФСР и перенос столицы республики в Ленинград), далека от своего завершения. Но в любом случае имело место стремление российских политических элит консолидироваться и повысить собственное значение в политической системе Советского государства. Тем более что это объективно определялось "патриотическим разворотом" и русофильским курсом Иосифа Сталина 1930-40-х годов.Но такое стремление противоречило интересам клана Маленкова – Берии, и лишившиеся после смерти Жданова (1948 год) покровительства на высшем политическом уровне "ленинградцы" были быстро разгромлены.Как следствие, все упомянутые выше региональные руководители, "расставленные" кланом Жданова-Кузнецова, подверглись репрессиям в 1949-50 годах. Примечательно, что за пределами самого города Ленинграда, где было зачищено практически всё высшее руководство, карательная система сработала наиболее жёстко. Особенно это касалось Крыма.Вскоре после ареста Соловьёва 5 августа 1949 года из состава Крымского обкома были выведены секретари: Михаил Петровский, Прокопий Чурсин, Николай Хованов, а также руководитель Симферопольской партийной организации Александр Курышев и редактор областной газеты "Красный Крым" Лев Скрипченко. Несколько позже та же участь постигла и второго секретаря обкома Василия Никанорова.Отвечавшие за идеологическое и кадровое направления работы Петровский и Чурсин в 1950-м были приговорены к смертной казни. Расстрелян и заместитель замкомандующего Черноморским флотом по политической части Пётр Бондаренко. Ему инкриминировалась "вредительско-подрывная деятельность в партии и государственном аппарате".Оставшиеся в живых соратники Соловьёва получили большие сроки заключения. Но репрессивная машина этим не ограничилась и принялась за партийных, советских и хозяйственных работников среднего и низового уровней.Руководитель Советской Украины Хрущёв был безусловным выгодополучателем такого хода событий.Во-первых, благодаря фактическому снятию с должности в 1949 году Попова, он занял пост первого секретаря Московского горкома ВКП(б), что существенно усилило политический вес этого члена Политбюро ЦК. При этом, мощнейшая КП(б)У также оставалась его активом.Во-вторых, руководство Крымской области было очень ослаблено, и когда в 1954 году встал вопрос о передаче полуострова Украине, фактически раскололось.В-третьих, сама ликвидация группы Кузнецова с её сильными позициями в Москве и Крыму сделала возможным сценарий по отрыву региона от Российской Федерации.Тем не менее, в начале своего правления в КПСС Хрущёв попытался смягчить противоречия с российской номенклатурой, попутно использовав это в своих политических целях.В 1953 году началась реабилитация жертв "Ленинградского дела", что ударило по Маленкову, выступившему одним из организаторов той репрессивной кампании. Хрущёв добился образования МВД РСФСР, ослабляя возможности союзного правительства, пока оно находилось под контролем всё того же Маленкова. Наконец, Хрущёв учредил Бюро ЦК по РСФСР: крупнейшая республика Союза наконец-то получила собственный руководящий партийный орган, но возглавил его лично Хрущёв. Последнее позволило ему замкнуть на себя управление российскими областями, что во многом поспособствовало последующему насыщению их руководящими кадрами с Украины.

https://ukraina.ru/20260226/1043820227.html

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Игорь Иваненко

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