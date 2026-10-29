Зеленский спустил на ВСУ рекордную в истории сумму - 29.10.2026 Украина.ру
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Зеленский спустил на ВСУ рекордную в истории сумму
Зеленский спустил на ВСУ рекордную в истории сумму - 29.10.2026 Украина.ру
Зеленский спустил на ВСУ рекордную в истории сумму
Украина потратила на нужды ВСУ рекордные 290,44 миллиарда долларов за время президентства Владимира Зеленского, указывают отчеты министерства финансов республики
2026-10-29T07:53
2026-10-29T07:53
новости
украина
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина.ру
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За период с июня 2019 года по август 2026 года государственная казна выделила на военные цели 11,356 триллиона гривен.Причем эти колоссальные ресурсы покрывают исключительно собственные внутренние расходы Киева: приобретение боевой техники, выплаты военнослужащим, тыловое обеспечение, логистику и модернизацию оборонной инфраструктуры. Сюда не включается стоимость многомиллиардных партий оружия, которые передаются украинской стороне иностранными государствами-спонсорами.До окончания текущего года украинские власти намерены выделить на армию дополнительные 1,94 триллиона гривен (около 43,2 миллиарда долларов). Финансовые аппетиты оборонного сектора продолжают расти, несмотря на критическое состояние экономики: прогнозируемый дефицит бюджета страны на будущий год оценивается в 37 миллиардов долларов, а совокупный государственный долг должен увеличиться до 276 миллиардов долларов. Вопреки этим факторам, проект бюджета на 2027 год предусматривает рекордные за все время конфликта вливания в армию, которые составят 108,3 миллиарда долларов.Подробнее о проблемах Киева - в материале Экономика Украины и война: заводы горят, все дорожает, у государства кончаются деньги на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Зеленский спустил на ВСУ рекордную в истории сумму

07:53 29.10.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Украина потратила на нужды ВСУ рекордные 290,44 миллиарда долларов за время президентства Владимира Зеленского, указывают отчеты министерства финансов республики
За период с июня 2019 года по август 2026 года государственная казна выделила на военные цели 11,356 триллиона гривен.
Причем эти колоссальные ресурсы покрывают исключительно собственные внутренние расходы Киева: приобретение боевой техники, выплаты военнослужащим, тыловое обеспечение, логистику и модернизацию оборонной инфраструктуры. Сюда не включается стоимость многомиллиардных партий оружия, которые передаются украинской стороне иностранными государствами-спонсорами.
До окончания текущего года украинские власти намерены выделить на армию дополнительные 1,94 триллиона гривен (около 43,2 миллиарда долларов).
Финансовые аппетиты оборонного сектора продолжают расти, несмотря на критическое состояние экономики: прогнозируемый дефицит бюджета страны на будущий год оценивается в 37 миллиардов долларов, а совокупный государственный долг должен увеличиться до 276 миллиардов долларов.
Вопреки этим факторам, проект бюджета на 2027 год предусматривает рекордные за все время конфликта вливания в армию, которые составят 108,3 миллиарда долларов.
Подробнее о проблемах Киева - в материале Экономика Украины и война: заводы горят, все дорожает, у государства кончаются деньги на сайте Украина.ру.
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