https://ukraina.ru/20240903/1057188506.html

Попов о том, почему "сытой Европе" не нужна третья мировая, а Трамп может прикрыть "калитку" Украине

Попов о том, почему "сытой Европе" не нужна третья мировая, а Трамп может прикрыть "калитку" Украине - 03.09.2024 Украина.ру

Попов о том, почему "сытой Европе" не нужна третья мировая, а Трамп может прикрыть "калитку" Украине

На Западе большое количество левых политиков уже говорят о том, что пора бы вернуться к проверенной схеме экономического партнёрства с Россией. Пока Шольц против этого, но через пару месяцев он может поменять свою позицию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный летчик, генерал-майор Владимир Попов

2024-09-03T03:15

2024-09-03T03:15

2024-09-03T03:15

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ес

северный поток

третья мировая война

газ

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Страны Евросоюза, такие как Германия и Франция сегодня открыто воевать с Россией не хотят и не могут. Американцы на это тоже не пойдут. Было бы очень опасно, если бы все НАТО объединилось на войну с Россией. Но там нет единства по этому поводу, рассказал генерал-майор.На Западе большое количество левых политиков уже говорят о том, что пора бы вернуться к проверенной схеме экономического партнёрства с Россией. Пока федеральный канцлер Германии Олаф Шольц против этого, но через пару месяцев он может поменять свою позицию, уточнил он.По словам военного, если к зиме экс-президент США Дональд Трамп придет к власти, он скажет: "А давайте мы откроем хотя бы одну работающую нитку "Северного потока" и будем качать по ней газ". Таким образом "захлопнется калиточка", которая давала подмогу Украине, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.руО причинах оперативного кризиса ВСУ на юге Покровского направления - в интервью Алесксея Леонкова: Пока ВСУ обнуляют свои резервы под Курском, Россия готовит освобождение новых городов на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240902/1057185630.html

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новости, россия, германия, украина, дональд трамп, олаф шольц, ес, северный поток, третья мировая война, газ, сша