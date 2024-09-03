Попов о том, почему "сытой Европе" не нужна третья мировая, а Трамп может прикрыть "калитку" Украине
На Западе большое количество левых политиков уже говорят о том, что пора бы вернуться к проверенной схеме экономического партнёрства с Россией. Пока Шольц против этого, но через пару месяцев он может поменять свою позицию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный летчик, генерал-майор Владимир Попов
Страны Евросоюза, такие как Германия и Франция сегодня открыто воевать с Россией не хотят и не могут. Американцы на это тоже не пойдут. Было бы очень опасно, если бы все НАТО объединилось на войну с Россией. Но там нет единства по этому поводу, рассказал генерал-майор.
"Зачем сытой Европе третья мировая война, учитывая ее проблемы с энергетикой? "Северные потоки" взорвали, СПГ их не выручает", - отметил Попов.
На Западе большое количество левых политиков уже говорят о том, что пора бы вернуться к проверенной схеме экономического партнёрства с Россией. Пока федеральный канцлер Германии Олаф Шольц против этого, но через пару месяцев он может поменять свою позицию, уточнил он.
По словам военного, если к зиме экс-президент США Дональд Трамп придет к власти, он скажет: "А давайте мы откроем хотя бы одну работающую нитку "Северного потока" и будем качать по ней газ". Таким образом "захлопнется калиточка", которая давала подмогу Украине, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру
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