Чем ближе 5 ноября, тем ближе мы к сдвигу по украинскому вопросу - эксперт - 01.09.2024 Украина.ру
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Чем ближе 5 ноября, тем ближе мы к сдвигу по украинскому вопросу - эксперт
Чем ближе 5 ноября, тем ближе мы к сдвигу по украинскому вопросу - эксперт - 01.09.2024 Украина.ру
Чем ближе 5 ноября, тем ближе мы к сдвигу по украинскому вопросу - эксперт
Не только у Израиля, но и у России есть право на самооборону. О возможном изменении курса официального Вашингтона в интервью изданию Украина.ру рассказал американист Грег Вайнер
2024-09-01T08:46
2024-09-01T08:46
новости
россия
сша
грег вайнер
владимир путин
украина
военная помощь
сво
переговоры
президентские выборы
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Он припомнил фильм о Джеймсе Бонде "Никогда не говори никогда" и заметил, что "рано или поздно, от какой-то критической точки, начинаются переговоры".Грег Вайнер: кто он Российский и американский бизнесмен, журналист, политолог, американист, постоянный участник политических шоу"Чем ближе 5 ноября, выборы в США, тем ближе мы к сдвигу по украинскому вопросу. И российские, и американские власти прекрасно знают цену друг другу, понимают, какая мощь стоит за вооруженными силами каждой страны. Переговоры все-таки будут, я думаю", - сказал эксперт.Пока что, по мнению эксперта, стороны поднимают планку. Он полагает, что у Владимира Путина трезвая политика и выразил уверенность, что "он оценивает ситуацию шире, нежели с учетом только Украины"."Потому что, кроме спецоперации, есть еще Ближний Восток, конфликт с Китаем, полыхающие Балканы, нестабильность в Африке", - пояснил эксперт.Полный текст интервьюТрамп, Дуров и Третья мировая война. Грег Вайнер о сюрпризах, которые Запад готовит России читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Владимир Корнилов: Россия разрубит ВСУ пополам, оставит их без металла и откроет путь на Днепропетровск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, грег вайнер, владимир путин, украина, военная помощь, сво, переговоры, президентские выборы, президент сша
Новости, Россия, США, Грег Вайнер, Владимир Путин, Украина, военная помощь, СВО, переговоры, президентские выборы, президент США

Чем ближе 5 ноября, тем ближе мы к сдвигу по украинскому вопросу - эксперт

08:46 01.09.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление Джо Байдена после подписания закона о выделении помощи союзникам США
Выступление Джо Байдена после подписания закона о выделении помощи союзникам США - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Не только у Израиля, но и у России есть право на самооборону. О возможном изменении курса официального Вашингтона в интервью изданию Украина.ру рассказал американист Грег Вайнер
Он припомнил фильм о Джеймсе Бонде "Никогда не говори никогда" и заметил, что "рано или поздно, от какой-то критической точки, начинаются переговоры".
Грег Вайнер: кто он Российский и американский бизнесмен, журналист, политолог, американист, постоянный участник политических шоу
"Чем ближе 5 ноября, выборы в США, тем ближе мы к сдвигу по украинскому вопросу. И российские, и американские власти прекрасно знают цену друг другу, понимают, какая мощь стоит за вооруженными силами каждой страны. Переговоры все-таки будут, я думаю", - сказал эксперт.
Пока что, по мнению эксперта, стороны поднимают планку. Он полагает, что у Владимира Путина трезвая политика и выразил уверенность, что "он оценивает ситуацию шире, нежели с учетом только Украины".
Президент РФ В. Путин встретился с главой МИД РФ С. Лавровым - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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Лавров объяснил, чем обернулась авантюра Киева в Курской областиРоссия всегда была готова к переговорам по Украине. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Сенегала
"Потому что, кроме спецоперации, есть еще Ближний Восток, конфликт с Китаем, полыхающие Балканы, нестабильность в Африке", - пояснил эксперт.
Полный текст интервьюТрамп, Дуров и Третья мировая война. Грег Вайнер о сюрпризах, которые Запад готовит России читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Владимир Корнилов: Россия разрубит ВСУ пополам, оставит их без металла и откроет путь на Днепропетровск
 
НовостиРоссияСШАГрег ВайнерВладимир ПутинУкраинавоенная помощьСВОпереговорыпрезидентские выборыпрезидент США
 
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