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Чем ближе 5 ноября, тем ближе мы к сдвигу по украинскому вопросу - эксперт

Чем ближе 5 ноября, тем ближе мы к сдвигу по украинскому вопросу - эксперт - 01.09.2024 Украина.ру

Чем ближе 5 ноября, тем ближе мы к сдвигу по украинскому вопросу - эксперт

Не только у Израиля, но и у России есть право на самооборону. О возможном изменении курса официального Вашингтона в интервью изданию Украина.ру рассказал американист Грег Вайнер

2024-09-01T08:46

2024-09-01T08:46

2024-09-01T08:46

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президентские выборы

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Он припомнил фильм о Джеймсе Бонде "Никогда не говори никогда" и заметил, что "рано или поздно, от какой-то критической точки, начинаются переговоры".Грег Вайнер: кто он Российский и американский бизнесмен, журналист, политолог, американист, постоянный участник политических шоу"Чем ближе 5 ноября, выборы в США, тем ближе мы к сдвигу по украинскому вопросу. И российские, и американские власти прекрасно знают цену друг другу, понимают, какая мощь стоит за вооруженными силами каждой страны. Переговоры все-таки будут, я думаю", - сказал эксперт.Пока что, по мнению эксперта, стороны поднимают планку. Он полагает, что у Владимира Путина трезвая политика и выразил уверенность, что "он оценивает ситуацию шире, нежели с учетом только Украины"."Потому что, кроме спецоперации, есть еще Ближний Восток, конфликт с Китаем, полыхающие Балканы, нестабильность в Африке", - пояснил эксперт.Полный текст интервьюТрамп, Дуров и Третья мировая война. Грег Вайнер о сюрпризах, которые Запад готовит России читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Владимир Корнилов: Россия разрубит ВСУ пополам, оставит их без металла и откроет путь на Днепропетровск

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новости, россия, сша, грег вайнер, владимир путин, украина, военная помощь, сво, переговоры, президентские выборы, президент сша