Владимир Корнилов: Россия разрубит ВСУ пополам, оставит их без металла и откроет путь на Днепропетровск

2024-08-29T06:52

Меня беспокоит, что завтра-послезавтра там может начаться цензура, как это было в одной известной социальной сети, откуда вырезался любой контент, который можно было бы расценить как симпатию в отношении России, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир КорниловОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за арестом основателя Павла Дурова стоит Вашингтон, поскольку Джо Байдену важно взять Telegram под контроль в преддверии президентских выборов в США. Глава российского парламента отметил, что для США слежка в соцсетях, тотальная цензура и подчинение, в том числе с помощью шантажа под видом борьбы с разного рода угрозами, являются традиционными способами политического управления и внешнего влияния.- Владимир Владимирович, а как вы считаете, кому именно и с какой целью был нужен арест Дурова?- Я не исключаю, что США согласовали с французскими коллегами такой шаг или даже попросили их сделать это. Мы же помним, как они требовали выдачи Ассанджа. Точно так же они бы хотели прикрутить Telegram вместе с его основателем. Но я все же не думаю, что это было связано с выборами в Штатах. Причина очень проста – до недавнего времени Telegram не был известен широкой американской публике.Я сейчас читаю западную прессу и могу сказать, что на очень аккуратно относится к аресту Дурова. В первый день это вообще нигде не было основной темой. Видимо, им нужна была пауза, чтобы понять, как правильно интерпретировать это политическое дело. Потом пошли первые публикации, в которых просто объясняли публике, что в целом представляет собой Telegram. А сейчас видно, что в жители некоторых западных стран проявили интерес к этой платформе. Во Франции резко стало добавляться количество пользователей.Особенно меня "обрадовало" пояснение, которое дала своим читателям газета The Times: "Вы наверняка не знали, что такое Telegram. А почему? Потому что вы не живете в тоталитарной стране и не являетесь преступником, насильником и наркоманом. Вам это не нужно было".- И это притом, что Telegram сейчас очень популярен в Индии. Там даже больше подписчиков, чем в России.- У Telegram сейчас около миллиарда пользователей. Я думаю, что после ареста Дурова это число за миллиард перевалит. Так вот западные СМИ и пишут: "Telegram пользуется популярностью только в тоталитарных странах, где жители хотят узнать, как свергнуть свое правительство. На Западе такого нет".Так вот мне кажется, что, арестовав Дурова, Запад пытается взять под свой контроль важный инструмент влияния на Россию и на незападные страны. Telegram хотят превратить в классический "Голос Америки"* времен холодной войны, который действительно эффективно влиял на определенные умы.Да, его глушили. Я сам в юности крутил радиоприемник, чтобы послушать голоса из Лондона и Вашингтона. При этом внутри самих Штатов "Голосу Америки"* было запрещено действовать, поскольку это была официальная государственная пропаганда. Он мог работать только на постсоветские страны.Этим арестом Дурову как бы говорят: "Не смей лезть на Запад. Ты не имеешь права тут работать, поскольку педофилы и наркоманы будут пользоваться твоим мессенджером. А вот на Востоке под идеологическим контролем ты можешь публиковать все, что угодно".Мы же помним события 2020 года в Белоруссии, когда попытки свергнуть Лукашенко назывались "телеграм-революцией".Так что арест Дурова связан не с выборами в США, а с намерением Запада взять под контроль наши защищенные мессенджеры (особенно в контексте войны на Украине) и начать внедрять свою пропаганду через Telegram.- Как раз сотрудников Минобороны, Администрации Президента и правительства обязали удалить свои переписки в Telegram. То же самое рекомендовали сделать крупным предпринимателям. При этом, согласно опросу Украина.ру, большинство наших подписчиков ничего удалять не собираются. А что будете делать вы?- Я же не госчиновник. А если бы я знал какую-то государственную тайну, я бы не пользовался Telegram, чтобы ее распространять. Мне там удалять нечего.Конечно, меня беспокоит, что завтра-послезавтра там может начаться цензура, как это было в одной известной социальной сети, откуда вырезался любой контент, который можно было бы расценить как симпатию в отношении России. Но давайте вспомним, что еще недавно Telegram был запрещен в нашей стране. Чиновники не имели права им пользоваться, но по чуть-чуть все пользовались.А тем, кто имеет доступ к военным секретам, и без ареста Дурова нельзя использовать для связи подобные каналы. Нам нужно иметь закрытые платформы, защищенные от внешнего воздействия.- Перейдем к другой громкой теме недели. Последний удар ВС РФ по украинской энергетике стал самым массированным с начала СВО. В свою очередь министр энергетики Украины заявил, что эта предстоящая зима будет самой тяжелой для страны со времен ее независимости…- Заметьте, что буквально за полторы недели до этой атаки Украина хвасталась, что восстановила свою энергетику и даже готова возобновить экспорт электроэнергии в Европу. Теперь киевскому режиму об этом придется забыть. И предстоящая зима чревата серьезными последствиями для Украины.- Все же надо признать, что Украина эти проблемы оперативно решает. Да, в Киеве отключался свет весьма надолго, но потом эти отключения прекратились.- Вы сами сказали "весьма надолго".Да, мы долго не били по энергетике, дав Украине возможность где-то что-то восстановить. Но для массированного и точного удара нужно накопить множество ракет и беспилотников, чтобы истощить систему ПВО и поразить все цели. Причем эти боеприпасы должны лететь с разных сторон. Так что нам нужно время. И сейчас, перед началом отопительного сезона, мы делаем все, чтобы вывести из строя эти объекты.Вы сказали "весьма долго". Долго – это два месяца. Два месяца понадобилось Украине на то, чтобы вывести свою энергетику из аварийного режима. Теперь эта система опять в кризисе, опять начались отключения. А если им опять потребуется два три месяца, то они не успеют к началу зимы.Так что в этом смысле все идет по плану.- Financial Times написала, что, затеяв курскую авантюру, Украина пересекла не только красные линии Москвы, но и Вашингтона. Почему сейчас об этом стали писать? Это действительно так?- Там действительно началась паника после продвижения России в Донбассе. Как только прошла эта курская эйфория, в украинских и западных СМИ стали искать виноватых в провале обороны ВСУ под Красноармейском. И вот публикация Financial Times отчасти связана с выборами в США. Американцы не хотят выглядеть виновными в украинских провалах и всячески от них открещиваются.Автор этой публикации Гедеон Рахман – ведущий внешнеполитический колумнист Financial Times. Самое интересное, что в статье он ссылается не на какие-то инсайды из Белого Дома, а на книгу корреспондента New York Times, которая вышла еще в мае, задолго до курской авантюры.А этот корреспондент еще тогда писал, что Америка не хочет эскалации и не хочет быть втянута в третью мировую войну. Так это общеизвестный факт.И Рахман пытается обелить Америку. "Нет-нет, она была не в курсе этой авантюры Зеленского".Хотя мы прекрасно понимаем, что вот эта игра "Зеленский – хороший, Сырский – плохой" или "плохой Зеленский – хороший Белый дома" не стоит ничего. Все, что делает Украина, согласовано с ее хозяевами в Вашингтоне и в Лондоне.- Вы сказали, что из-за нашего продвижения в Донбассе началась паника. Особенно нервничает русофоб Юлиан Репке. Это попытки наш дезинформировать? Или там для ВСУ все так плохо, как он говорит?- Репке – известный дезинформатор и провокатор. Когда он писал, что Украина, ввязавшись в курскую авантюру, оголила фронт в Донбассе, я вначале тоже подумал, что он пытается ввести нас в заблуждение. Но недавно он, комментируя наше продвижение к Красноармейску, отметил, что на некоторых участках армии России для наступления даже не нужно вести солидную артподготовку.То есть это не значит, что фронт ВСУ рухнул. Не надо думать, что "Ура, мы ломим, гнутся шведы". Это лишь означает, что на некоторых участках у противника серьезные проблемы. Нам все равно надо действовать внимательно и осторожно, не увлекаясь и не давая заманить себя в очередную ловушку.Хотя к Красноармейску мы продвигаемся стремительными по донбасским темпам мерками. И паника, которая по этому поводу царит на Украине и на Западе, свидетельствует о том, что для врага это стало полной неожиданностью. Все-таки Красноармейск долгое время считался безопасным тыловым городом. Там останавливались иностранные журналисты и проходила военная логистика. И как только мы его возьмем, мы разрежем украинский фронт пополам и откроем путь на Днепропетровскую область.А вот это уже точно станет для Украины серьезным потрясением.Кстати, я читал в The Guardian большой репортаж об эвакуации из Красноармейска. Журналист к удивлению для себя обнаружил, что люди не хотят уезжать и дождаются российских освободителей. Но самое главное, что он отметил, так это то, что в городе осталась последняя украинская шахта, где добывают коксующийся уголь, без которого вся украинской металлургии придет коллапс.Это тоже важный и знаковый момент.- Еще на фоне проблем в Донбассе и увязания в Курской области ВСУ предпринимают самоубийственные попытки прорваться куда-то в Белгородскую область.- Репке как раз пытается на это обратить внимание.Когда он скептически отнесся к курской авантюре ("А есть ли на это резервы?" и "А как же Донбасс?"), на него тут же накинулись проукраинские "патриоты". Пару дней Репке отбивался, а потом сказал: "Ну, надо подождать. Наверняка у Киева есть какая-то задумка". Но чем дальше развивается наше наступление в Донбассе, тем чаще Репке вспоминает свои первоначальные скептические оценки.Всей этой публике я могу пожелать лишь классическое "Сожрите друг друга".Но прислушиваться к этой грызне в стане наших врагов нужно. Мы должны анализировать все их настроения.- На Украине официально запретили православную церковь. В связи с этим у меня будет два вопроса. Первый: С православием на Украине покончено навсегда и возродить его уже не получится? Второй: Что же теперь будет с нашим общим другом Дмитрием Скворцовым (православным публицистом, который полтора года сидит в киевском СИЗО)?- Дмитрий Скворцов сидит в тюрьме по статье "Защита православия". Это только один пример. Сколько батюшек на Украине сейчас сидят в тюрьмах и под домашними арестами. Там захватывают церковное имущество и издеваются над верующими. И хоть бы какая-то западная правозащитная сволочь пискнула по этому поводу. Наоборот, там восторг по этому поводу: "Это же русская церковь. А русских надо запрещать".Все эти западные двойные стандарты проявляются в полной мере.Теперь насчет того, что с православием на Украине покончено. Эта земля переживала окатоличевание и ополячивание. Кто не помнит, пусть перечитает "Тараса Бульбу". Православие там всегда выживало и возрождалась. Церкви отстраивались, и православие возвращалось на свои позиции.Я уверен, что и сейчас люди этот период переживут. Многие из них уже ушли в "катакомбы", проводя службу в квартирах и частных домах, прячась от этих преследований.Я хочу обратить внимание еще на один аспект.Когда еврей Зеленский на день независимости Украины хвастается, что мы изгнали из церкви "московских ч…й", он не понимает, чем это может обернутся? Он не понимает, кого православные украинцы будут винить в своих бедах, когда этот морок спадет? Он не понимает, какую межрелигиозную вражду может спроецировать тот факт, что еврей запрещает православие в православной стране? Украина же уже проходила еврейские погромы. Он хочет сделать так, чтобы люди там снова убивали друг друга по национальному и религиозному признаку?Похоже, он и правда не ведает, что творит.*СМИ, выполняющее функцию иностранного агентаО других политических аспектах СВО - в интервью Андрея Суздальцева: Даже если Россия возьмет все Левобережье, остаток Украины будет вечной проблемой

