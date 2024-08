"Она станет убийцей Украины": почему Зеленскому невыгодно, чтобы Харрис стала президентом США

https://ukraina.ru/20240815/1056883657.html

Владимир Зеленский оказался в сложной ситуауции: с одной стороны, к власти в США в январе может вернуться Дональд Трамп, который обещает незамедлительно положить конец украинскому конфликту, с другой - если Штаты возглавит вице-президент Камала Харрис, Киев рискует столкнуться с не менее серьёзными проблемами

За ходом избирательной кампании в Америке пристально следят не только американцы, но и украинские власти, поскольку их положение сильно зависит от руководства Соединённых Штатов.Возращение в Белый дом 45-го президента США Дональда Трампа стало бы страшным сном для Банковой, но именно его Республиканская партия выдвинула своим кандидатом на предстоящие выборы. Верный соратник Киева, действующий глава государства Джо Байден после долгого сопротивления всё же сдался и отказался от переизбрания, демократов теперь представляет вице-президент США Камала Харрис. С одной стороны, политик хорошо известный, лицо номер два в государственной иерархии. С другой - все эти три с половиной года она держалась в тени, и теперь остаётся гадать, как она будет действовать, стань сама президентом.Британская газета The Telegraph выпустила статью под названием "Почему Камала Харрис может стать убийцей Украины".Бывший помощник нынешнего президента США, не пожелавший называть своё имя, сказал корреспонденту издания, что, по сути, Камала Харрис похожа на Джо Байдена – она либеральный интернационалист, поддерживающий глобальные коалиции, мощное НАТО и сильную Европу, но в своём дипломатическом стиле они не могли бы быть более разными. Как ни странно, отмечает собеседник, учитывая всё внимание к физическим проблемам Байдена, он был гораздо более энергичным и уверенным, чем Харрис, в вопросе Украины.И это неудивительно, ведь Байдена многое связывает с Украиной: будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы, курировал это направление, а, поскольку это был разгар госпереворота, периодически наведывался на Майдан, выступал с речью в Верховной Раде, проводил совещания, сидя на президентском кресле, и не стоит забывать о бизнесе сына Хантера с Burisma, из-за чего отцу пришлось даже заставить пятого президента Украины Петра Порошенко снять с должности главы ГПУ Виктора Шокина, пожелавшего допросить Байдена-младшего. То есть если сейчас вскроется правда об Украине, вскроется правда и о деяниях семейства Байденов.У Харрис такого интереса к украинской тематике нет, хотя ей и приходилось участвовать в ряде мероприятий, посвящённых ситуации на Украине, вместо Байдена. Она в частности возглавляла американскую делегацию на конференции в Швейцарии, но общение вице-президента США и украинского лидера Владимира Зеленского было не более чем формальным.Не сложились у них с самого начала. Две недели назад газета The Time рассказала о встрече политиков, которая задала тон их отношениям. За несколько дней до СВО в феврале 2022 года Харрис отправилась в Европу, чтобы передать Зеленскому информацию американской разведки о планах России начать военную спецоперацию и объяснить, какая "подготовка необходима для достижения успеха на поле боя". А также рассказать о шагах, которые Соединённые Штаты предпримут и не предпримут, если вооружённый конфликт всё же начнется. Украинская сторона тоже была в курсе происходящего, но договориться о скоординированном ответе политикам не удалось. Раз уж введение российских войск было неизбежно, Зеленский попросил Харрис ввести превентивные санкции против РФ и вооружить ВСУ, в т.ч. зенитными комплексами, истребителями и тяжёлой артиллерией. Однако вице-президент США ответила отказом на обе просьбы."Она упустила несколько возможностей установить достойные отношения с Зеленским, и её неопределённое отношение к кризису не сулит ничего хорошего, если она победит на президентских выборах", – заявил The Telegraph бывший помощник Байдена.Аналогичного мнения придерживается и старший научный сотрудник института Катона Даг Бэндоу, бывший специальным помощником 40-го президента США Рональда Рейгана. Он указывает на недостаточную вовлечённость американского вице-президента в происходящее на Украине."Камала Харрис не принимала глубокого участия во внешней политике в целом и в области отношений Украины и России в частности. Её понимание, скорее всего, ограничивается поверхностными тезисами для выступлений, которые ей давали во время поездок в Европу. Мало что свидетельствует о том, что она проявляет большой интерес к этим вопросам или много об этом знает", - заявил Бэндоу.О степени вовлечённости Харрис в украинские дела исчерпывающе говорит всего лишь один факт – за всё время проведения СВО она не совершила ни одного визита на Украину, в отличие от многих высокопоставленных чиновников администрации и конгрессменов. Байдену в силу возраста такие длительные перелёты даются нелегко, а, когда он был вице-президентом, то с регулярной периодичностью посещал Киев и, по его собственным словам, общался с Порошенко чаще, чем с собственной женой Джилл.The Telegraph вспоминает случай, как на пресс-конференции в Польше через две недели после начала СВО Харрис, когда речь зашла о покинувших страну украинцах, рассмеялась. Комментируя эту ситуацию, бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель написала в X: "Это была бы трагедия, если бы эта женщина выиграла президентские выборы"."Мендель быстро удалила свой пост и отказалась от своих слов, но мнение недоброжелательных наблюдателей о том, что Харрис не в своей тарелке в вопросах Украины, оказалось сложнее развеять", – отмечает британская газета.The Telegraph приходит к выводу, что, если Харрис победит на президентских выборах 5 ноября, её отношения с Украиной и лично Зеленским обещают быть совсем не простыми. А опрошенные редакцией эксперты добавляют, что сохранить курс администрации Байдена на украинском направлении Камале могут помешать внутренние разногласия в США.Раскол по украинскому вопросу наметился не просто на уровне государства или между двумя партиями – а среди демократов и ещё между чиновниками Белого дома и проукраинским лагерем в Вашингтоне.В чём заключаются эти разногласия, которые не афишируются, читайте в статье Близкие и далёкие друзья Украины. Трамп для Киева лучше, чем Харрис?

