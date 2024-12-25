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МИД РФ: Россия поможет Белоруссии в устранении внутренних и внешних угроз

МИД РФ: Россия поможет Белоруссии в устранении внутренних и внешних угроз - 25.12.2024 Украина.ру

МИД РФ: Россия поможет Белоруссии в устранении внутренних и внешних угроз

Запад может решиться опять дестабилизировать обстановку в Белоруссии, где снова проходит президентская кампания. Об этом на брифинге 25 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

2024-12-25T18:41

2024-12-25T18:41

2024-12-25T18:42

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В ходе брифинга она обратила внимание на деструктивную роль государств Запада в международных отношениях, пагубно сказывающихся на регионе Восточной Европы.Она напомнила о недавно оформленных договорённостях о гарантиях безопасности в раках Союзного государства России и Белоруссии. В частности, Захарова упомянула подписанный в декабре договор, в котором зафиксирован широкий перечень соответствующих обязательств.Она также отметила, что опубликованное 18 декабря заявление Госдепа США с призывом к гражданам этой страны покинуть территорию Белоруссии является попыткой дестабилизировать ситуацию в постсоветской республике."Даже подтверждает устоявшийся курс Вашингтона на вмешательство во внутренние дела Белоруссии, на стремление свергнуть законные власти в этой стране", - уточнила Захарова.Тем временем официальный Минск выражает обеспокоенность в связи с возможными планами Запада дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Белоруссии. По информации белорусских спецслужб, соответствующую активность стоит ожидать в первом квартале 2025 года. Среди политизированных обывателей она известна как "операция Aurora Switch".В ходе нынешней президентской кампании Центризбирком Белоруссии зарегистрировал кандидатами на высший государственный пост Александра Лукашенко и его сторонников. В частности, удостоверения получили лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич, лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, лидер Компартии Белоруссии Сергей Сыранков. Все они называют себя сторонниками Лукашенко.Также кандидатом в президенты зарегистрирована бывший член Палаты представителей Национального собрания Белоруссии, экс-кандидат на президентских выборах 2020 года Анна Канопацкая. Несмотря на декларируемые националистические взгляды, в среде белорусских националистов и оппозиционеров в эмиграции к этой персоне преобладает негативное отношение.ЦИК Белоруссии назначил предвыборную агитацию с 1 по 25 января 2025 года. Основным днём голосования стенет 26 января, до этого состоится досрочное.Первые президентские выборы в Белоруссии состоялись в 1994 году. С тех пор этот пост бессменно занимает Александр Лукашенко. После 2020 года он также стал председателем Всебелорусского народного собрания (ВНС), которое по обновлённой в 2022 году Конституции может отстранять от власти президента.Более подробная картина дня представлена в обзоре Льгов и Владикавказ в огне, месть подадут холодной, "мирный" обман Запада. Итоги 25 декабря

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