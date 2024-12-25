МИД РФ: Россия поможет Белоруссии в устранении внутренних и внешних угроз - 25.12.2024 Украина.ру
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МИД РФ: Россия поможет Белоруссии в устранении внутренних и внешних угроз
МИД РФ: Россия поможет Белоруссии в устранении внутренних и внешних угроз - 25.12.2024 Украина.ру
МИД РФ: Россия поможет Белоруссии в устранении внутренних и внешних угроз
Запад может решиться опять дестабилизировать обстановку в Белоруссии, где снова проходит президентская кампания. Об этом на брифинге 25 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
2024-12-25T18:41
2024-12-25T18:42
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В ходе брифинга она обратила внимание на деструктивную роль государств Запада в международных отношениях, пагубно сказывающихся на регионе Восточной Европы.Она напомнила о недавно оформленных договорённостях о гарантиях безопасности в раках Союзного государства России и Белоруссии. В частности, Захарова упомянула подписанный в декабре договор, в котором зафиксирован широкий перечень соответствующих обязательств.Она также отметила, что опубликованное 18 декабря заявление Госдепа США с призывом к гражданам этой страны покинуть территорию Белоруссии является попыткой дестабилизировать ситуацию в постсоветской республике."Даже подтверждает устоявшийся курс Вашингтона на вмешательство во внутренние дела Белоруссии, на стремление свергнуть законные власти в этой стране", - уточнила Захарова.Тем временем официальный Минск выражает обеспокоенность в связи с возможными планами Запада дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Белоруссии. По информации белорусских спецслужб, соответствующую активность стоит ожидать в первом квартале 2025 года. Среди политизированных обывателей она известна как "операция Aurora Switch".В ходе нынешней президентской кампании Центризбирком Белоруссии зарегистрировал кандидатами на высший государственный пост Александра Лукашенко и его сторонников. В частности, удостоверения получили лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич, лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, лидер Компартии Белоруссии Сергей Сыранков. Все они называют себя сторонниками Лукашенко.Также кандидатом в президенты зарегистрирована бывший член Палаты представителей Национального собрания Белоруссии, экс-кандидат на президентских выборах 2020 года Анна Канопацкая. Несмотря на декларируемые националистические взгляды, в среде белорусских националистов и оппозиционеров в эмиграции к этой персоне преобладает негативное отношение.ЦИК Белоруссии назначил предвыборную агитацию с 1 по 25 января 2025 года. Основным днём голосования стенет 26 января, до этого состоится досрочное.Первые президентские выборы в Белоруссии состоялись в 1994 году. С тех пор этот пост бессменно занимает Александр Лукашенко. После 2020 года он также стал председателем Всебелорусского народного собрания (ВНС), которое по обновлённой в 2022 году Конституции может отстранять от власти президента.Более подробная картина дня представлена в обзоре Льгов и Владикавказ в огне, месть подадут холодной, "мирный" обман Запада. Итоги 25 декабря
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новости, белоруссия, россия, запад, мария захарова, александр лукашенко, олег гайдукевич, всу, белорусская оппозиция, оппозиционеры, белорусская власть, белорусские националисты, президентские выборы, гарантии безопасности, союзное государство
Новости, Белоруссия, Россия, Запад, Мария Захарова, Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, ВСУ, белорусская оппозиция, оппозиционеры, белорусская власть, белорусские националисты, президентские выборы, гарантии безопасности, Союзное государство

МИД РФ: Россия поможет Белоруссии в устранении внутренних и внешних угроз

18:41 25.12.2024 (обновлено: 18:42 25.12.2024)
 
© Мария Захарова / Telegram
© Мария Захарова / Telegram
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Запад может решиться опять дестабилизировать обстановку в Белоруссии, где снова проходит президентская кампания. Об этом на брифинге 25 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В ходе брифинга она обратила внимание на деструктивную роль государств Запада в международных отношениях, пагубно сказывающихся на регионе Восточной Европы.
"Нельзя исключать и новых попыток Запада, в том числе через подконтрольные им ВСУ и бандформирования на Банковой реализовать в Белоруссии какую-либо авантюру, может быть, различного рода авантюру, в том числе и военную", - сообщила Захарова.
Она напомнила о недавно оформленных договорённостях о гарантиях безопасности в раках Союзного государства России и Белоруссии. В частности, Захарова упомянула подписанный в декабре договор, в котором зафиксирован широкий перечень соответствующих обязательств.
"Россия окажет своему союзнику все необходимое содействие в устранении как внутренних, так и внешних угроз. Попытки реализации любых агрессивных в отношении Минска сценариев чреваты самыми пагубными последствиями как для исполнителей, так и для организаторов", - подчеркнула заявила официальный представитель МИД РФ.
Она также отметила, что опубликованное 18 декабря заявление Госдепа США с призывом к гражданам этой страны покинуть территорию Белоруссии является попыткой дестабилизировать ситуацию в постсоветской республике.
"Даже подтверждает устоявшийся курс Вашингтона на вмешательство во внутренние дела Белоруссии, на стремление свергнуть законные власти в этой стране", - уточнила Захарова.
Тем временем официальный Минск выражает обеспокоенность в связи с возможными планами Запада дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Белоруссии. По информации белорусских спецслужб, соответствующую активность стоит ожидать в первом квартале 2025 года. Среди политизированных обывателей она известна как "операция Aurora Switch".
В ходе нынешней президентской кампании Центризбирком Белоруссии зарегистрировал кандидатами на высший государственный пост Александра Лукашенко и его сторонников. В частности, удостоверения получили лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич, лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, лидер Компартии Белоруссии Сергей Сыранков. Все они называют себя сторонниками Лукашенко.
Также кандидатом в президенты зарегистрирована бывший член Палаты представителей Национального собрания Белоруссии, экс-кандидат на президентских выборах 2020 года Анна Канопацкая. Несмотря на декларируемые националистические взгляды, в среде белорусских националистов и оппозиционеров в эмиграции к этой персоне преобладает негативное отношение.
ЦИК Белоруссии назначил предвыборную агитацию с 1 по 25 января 2025 года. Основным днём голосования стенет 26 января, до этого состоится досрочное.
Первые президентские выборы в Белоруссии состоялись в 1994 году. С тех пор этот пост бессменно занимает Александр Лукашенко. После 2020 года он также стал председателем Всебелорусского народного собрания (ВНС), которое по обновлённой в 2022 году Конституции может отстранять от власти президента.
Более подробная картина дня представлена в обзоре Льгов и Владикавказ в огне, месть подадут холодной, "мирный" обман Запада. Итоги 25 декабря
 
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