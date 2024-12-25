https://ukraina.ru/20241225/1059936439.html

Украину отключают, Киев готовит теракты, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 25 декабря

Украину отключают, Киев готовит теракты, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 25 декабря - 25.12.2024 Украина.ру

Украину отключают, Киев готовит теракты, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 25 декабря

Боевые действия в зоне СВО продолжаются; ВС РФ поразили объекты в крупных городах Украины; ряд украинских регионов остались без света и тепла; украинские БПЛА сбиты над территорией России; ФСБ предотвратила теракт киевского режима в Московской области; в Курской области идет планомерное вытеснение противника

2024-12-25T14:16

2024-12-25T14:16

2024-12-25T15:03

эксклюзив

сво

украина

потери всу

энергетика

обстрелы

россия

вс рф

курская область

теракт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059937133_189:144:1280:758_1920x0_80_0_0_8a1b7e6cd3e5e8f1370f54399a2874ce.jpg.webp

Боевые действияВ зоне проведения СВО продолжаются бои. Как сообщает телеграм-канал "Военкор Лисицын", на Каменском направлении (Запорожский фронт) ВСУ предприняли контратаку, не ставшую неожиданностью для российских войск. "Фронтовые источники связывают эти удары с попытками отвлечь силы РФ от Ореховского направления, где российская армия продолжает оказывать давление на оборонительные рубежи противника, добиваясь их разрушения", - информирует тг-канал.По данным канала, продолжаются ожесточенные бои в Торецке (Дзержинске), На Покровском (Красноармейском) направлении бои идут в районе села Шевченко, расположенного южнее города, а также западнее и северо-западнее населенного пункта Заря.Южнее Курахово, где продолжаются уличные бои, российские войска продвигаются в западном направлении от населенного пункта Дальнее.По информации Фонда стратегической культуры (ФСК), подразделения группировки войск "Восток" продолжают наступление на Южно-Донецком направлении, всё глубже вклиниваясь в глубину обороны противника в районе Большой Новоселки, завершая манёвр по полному охвату и блокированию этого населённого пункта.ОбстрелыУтром 25 декабря на всей подконтрольной Киеву территории Украины уже дважды была объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры Украины. В Киеве, Харькове, Днепропетровске, Кривом Роге и других крупных городах Украины прогремели взрывы, в стране отключают свет, об этом сообщают украинские СМИ и местные власти. Также сообщают о взрывах в городе Бурштын Ивано-Франковской области, где расположена ТЭС.Компания "Укрэнерго" сообщила об экстренных ограничениях потребления электроэнергии в связи с ракетной атакой. При этом местные каналы сообщают со ссылкой на депутата Верховной Рады Сергея Нагорняка, что "повреждения в энергетике после обстрела не критичные, в регионе, где не было прилетов, свет вернут в ближайшие часы".Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем телеграм-канале, что "шахеды" ударили по АЗС, произошел разлив пылающего горючего, площадь пожара составляет 3700 кв.м., горят 14 частных домов. Другие источники информируют о серии взрывов и о пожарах. В нескольких районах города отключено отопление.Позднее вице-премьер, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в своем телеграм-канале заявил, что в Харьковской области после взрывов около 500 тысяч абонентов остались без теплоснабженияЭкс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царев информирует 25 декабря в своем телеграм-канале, что в Харькове атакован танковый завод (ХТЗ), на котором ремонтируются бронетехника ВСУ. По его данным, "взрывы раздавались в районах ГЭС в Кировоградской (Светловодск) и Полтавской (Кременчуг) областей"."Рекордные 16 прилётов баллистических и крылатых ракет зафиксированы в Днепропетровске по объектам энергетической инфраструктуры, промышленности, хранения вооружений", - отметил аналитик.В Днепропетровской области удар наносился по ТЭЦ в Зеленодольске, там началось сильное возгорание. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По данным подполья, в Днепропетровске после утренних ударов в больницы поступает много военных, на входе и на этажах больниц дежурят сотрудники СБУ, у медиков берут подписки о неразглашении. Источники также сообщают о поражении склада боеприпасов.В Полтавской области повреждена энергетическая инфраструктура. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Филипп Пронин. Такие же проблемы возникли в Винницкой области.В то же время ВСУ продолжают попытки обстрелов объектов на российской территории. По данным МО РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов: "26 БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, 23 – над территорией Воронежской области, по три БПЛА – над территориями Курской, Брянской и Тамбовской областей, и один – над акваторией Азовского моря".Сообщается об ударах ВСУ по городу Льгову Курской области – бьют по мирным объектам. "Очередное преступление нацистского режима. Нанесен удар по гражданским объектам и инфраструктуре Льгова", - написал в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн. По его словам, на месте работают оперативные и аварийные службы, информация о последствиях уточняется.За прошедшие сутки ВСУ атаковали 11 районов Белгородской области беспилотниками более 50 раз, пострадал один мирный житель. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. ТерроризмКиевский режим не прекращает попыток осуществления актов террора в отношении российских граждан. Как сообщил 25 декабря Центр общественных связей ФСБ России, в Московской области предотвращено покушение на руководителя одного из предприятий ОПК, которое планировали украинские спецслужбы."В результате проведенных мероприятий задержаны семь граждан России, проживающих в Московской, Свердловской областях и Пермском крае, в том числе трое несовершеннолетних, причастных к организации наблюдения за местом стоянки личного автомобиля объекта террористических устремлений, изготовлению самодельного взрывного устройства из компонентов, изъятых из тайника, и закладке его под указанный автомобиль для осуществления подрыва", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.Сообщается также, что "деятельность злоумышленников координировалась сотрудниками спецслужб Украины посредством зарубежных интернет-мессенджеров, что подтверждается информацией в изъятых у них средствах связи".К актам террора относятся все удары по гражданским объектам. "Как показывают события последних лет, враг ведёт против нас террористическую войну, выбирая мирные цели, не влияющие напрямую на оборонительный потенциал России", - пишет телеграм-канал "Два майора", призывая государство поддержать в этих условия соответствующие спецслужбы, способные террору противостоять.Ситуация в Курской областиПродолжается планомерное вытеснение подразделений ВСУ в Курской области. В ходе наступательных действий российские войска уничтожили отряд противника в районе села Леонидово, сообщили 25 декабря РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную в силовом ведомстве. Уточняется, что уничтожено пехотное подразделение ВСУ, принадлежавшее 47-й механизированной бригаде ВСУ. При этом трое украинских военнослужащих взяты в плен.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале "Пища для ИИ" и распродажа Украины. Украинские и российские эксперты и политики о смысле конфликта"

https://ukraina.ru/20241224/1059920041.html

https://ukraina.ru/20241225/1059936170.html

украина

россия

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, потери всу, энергетика, обстрелы, россия, вс рф, курская область, теракт, сбу, фсб