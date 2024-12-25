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Путин: Победа 1945 года – ценность для всего человечества

Путин: Победа 1945 года – ценность для всего человечества - 25.12.2024 Украина.ру

Путин: Победа 1945 года – ценность для всего человечества

Следует хранить историческую память о цене победы над нацизмом. Об этом 25 декабря в Ленинградской области на неформальной встрече руководителей государств – участников Содружества Независимых Государств заявил президент России.

2024-12-25T14:30

2024-12-25T14:30

2024-12-25T14:30

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В неформальном саммите приняли участие Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.В ходе заедания российский лидер напомнил о важности сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне. Он напомнил, что 2025 год в СНГ провозглашен годом мира и единства в борьбе с нацизмом.Президент России выразил надежду на участие воинских расчётов из стран СНГ в параде на Красной площади в День Победы 9 мая.Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела проблему в публикации Какое время, такой и патриотизм: в Киеве снесли памятники легендарным освободителям Украины от фашизма Больше новостей представлено в обзоре Украину отключают, Киев готовит теракты, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 25 декабря

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