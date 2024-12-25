Путин: Победа 1945 года – ценность для всего человечества - 25.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241225/1059941438.html
Путин: Победа 1945 года – ценность для всего человечества
Путин: Победа 1945 года – ценность для всего человечества - 25.12.2024 Украина.ру
Путин: Победа 1945 года – ценность для всего человечества
Следует хранить историческую память о цене победы над нацизмом. Об этом 25 декабря в Ленинградской области на неформальной встрече руководителей государств – участников Содружества Независимых Государств заявил президент России.
2024-12-25T14:30
2024-12-25T14:30
новости
украина
россия
киев
владимир путин
александр лукашенко
касым-жомарт токаев
снг
9 мая
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/05/1051762828_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a8c903cb29f85de92d40d58592424693.jpg
В неформальном саммите приняли участие Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.В ходе заедания российский лидер напомнил о важности сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне. Он напомнил, что 2025 год в СНГ провозглашен годом мира и единства в борьбе с нацизмом.Президент России выразил надежду на участие воинских расчётов из стран СНГ в параде на Красной площади в День Победы 9 мая.Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела проблему в публикации Какое время, такой и патриотизм: в Киеве снесли памятники легендарным освободителям Украины от фашизма Больше новостей представлено в обзоре Украину отключают, Киев готовит теракты, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 25 декабря
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/05/1051762828_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e7220a0aabbd3e3a610b7a6dae950951.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, киев, владимир путин, александр лукашенко, касым-жомарт токаев, снг, 9 мая, день победы, нацизм, нацисты, история ссср, история украины, 1945
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, СНГ, 9 мая, День Победы, нацизм, нацисты, история СССР, история Украины, 1945

Путин: Победа 1945 года – ценность для всего человечества

14:30 25.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в шествии "Бессмертный полк"
Президент РФ В. Путин принял участие в шествии Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Следует хранить историческую память о цене победы над нацизмом. Об этом 25 декабря в Ленинградской области на неформальной встрече руководителей государств – участников Содружества Независимых Государств заявил президент России.
В неформальном саммите приняли участие Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
В ходе заедания российский лидер напомнил о важности сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне. Он напомнил, что 2025 год в СНГ провозглашен годом мира и единства в борьбе с нацизмом.
"Отдавая дань уважения ветеранам, труженикам тыла, отстоявшим нашу свободу и независимость, мы должны стремиться к сохранению исторической правды о событиях тех лет, памяти о том, какой ценой досталось освобождение мира от нацизма, продвигать восприятие завоеванной в 1945 году Победы как общей ценности для всего человечества", - сказал Путин.
Президент России выразил надежду на участие воинских расчётов из стран СНГ в параде на Красной площади в День Победы 9 мая.
Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела проблему в публикации Какое время, такой и патриотизм: в Киеве снесли памятники легендарным освободителям Украины от фашизма
Больше новостей представлено в обзоре Украину отключают, Киев готовит теракты, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 25 декабря
 
НовостиУкраинаРоссияКиевВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоКасым-Жомарт ТокаевСНГ9 маяДень Победынацизмнацистыистория СССРистория Украины1945
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15Конец французской колониальной империи. Макрона гонят с Коморских островов
15:07СБУ поймала главу одесского отделения партии "Удар Виталия Кличко" на взятке в миллион долларов
14:58Игра Трампа, расчёт Путина, обречённость Зеленского. О чём молчат в Вашингтоне, Москве и Киеве
14:30Путин: Победа 1945 года – ценность для всего человечества
14:16Украину отключают, Киев готовит теракты, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 25 декабря
14:13Депутат Рады предложила упростить мобилизацию осужденных
14:08Лавров об окончании СВО: нет смысла в перемирии, надо устранять первопричины конфликта
14:02Что будет, если Трамп не доживёт до инаугурации и чем Зеленский шокировал Байдена — Корнилов
13:57Сердечко на замке: Седокова впервые вышла в соцсети после смерти Тиммы
13:57Хорошего решения нет: Ищенко об Израиле, терроризме и о том, что осталось от ВСУ
13:42"Отмерить так, чтобы отрезать по полной программе": Лавров об ответе РФ на атаки Киева
13:40Песков рассказал о дивидендах Армении от СНГ и ЕАЭС
13:32Новый Труд: с Покровского направления пришла хорошая новость
13:15Следком России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета AZAL в Казахстане
13:14Котельные, ТЭЦ: мэр Харькова пожаловался на разрушения после ударов ВС РФ
13:14Губернатор: взрыв в ТЦ Владикавказа - результат падения обломков сбитого БПЛА
12:59Лавров: мирные предложения Путина по Украине не являются предварительными условиями
12:58Иллюзий нет: Лавров высказался о завершении СВО и роли Трампа в этом процессе
12:50Кремль выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета в Казахстане
12:41Правительство Украины продлило запрет экспорта соли, драгметаллов и газа
Лента новостейМолния