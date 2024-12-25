СБУ поймала главу одесского отделения партии "Удар Виталия Кличко" на взятке в миллион долларов - 25.12.2024 Украина.ру
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СБУ поймала главу одесского отделения партии "Удар Виталия Кличко" на взятке в миллион долларов
СБУ поймала главу одесского отделения партии "Удар Виталия Кличко" на взятке в миллион долларов - 25.12.2024 Украина.ру
СБУ поймала главу одесского отделения партии "Удар Виталия Кличко" на взятке в миллион долларов
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в телеграм-канале о задержании в Киеве руководителя одесской ячейки партии "Удар Виталия Кличко" Александра Суханова
2024-12-25T15:07
2024-12-25T15:07
новости
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украина
виталий кличко
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Следователи считают, что он требовал у частного предпринимателя миллион долларов в обмен на гарантии, что бизнесмену на 25 лет сдадут в аренду участок в рекреационной части Киева вблизи Днепра, которая находится на балансе киевской общины.До этого бизнесмен пытался получить разрешение от городской администрации официально. Но чиновники отказывали ему, ссылаясь на "искусственно созданные бюрократические преграды". Затем на главу частной компании вышел Суханов, который представился адвокатом и предложил заплатить. Его задержали при получении аванса в 900 тысяч долларов.За мошенничество задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.В помещениях Киевской администрации продолжаются обыски, добавили в СБУ.Служба безопасности имени задержанного не называла, однако, по данным украинских СМИ, речь идет именно о Суханове.Подробнее о взяточничестве - в материале Подозреваемый во взяточничестве нардеп Одарченко сбежал с Украины, его объявили в розыск на сайте Украина.ру.
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Новости, Киев, Днепр, Украина, Виталий Кличко, СБУ

СБУ поймала главу одесского отделения партии "Удар Виталия Кличко" на взятке в миллион долларов

15:07 25.12.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки УкраїниСБУ Служба безопасности Украины
СБУ Служба безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в телеграм-канале о задержании в Киеве руководителя одесской ячейки партии "Удар Виталия Кличко" Александра Суханова
Следователи считают, что он требовал у частного предпринимателя миллион долларов в обмен на гарантии, что бизнесмену на 25 лет сдадут в аренду участок в рекреационной части Киева вблизи Днепра, которая находится на балансе киевской общины.
До этого бизнесмен пытался получить разрешение от городской администрации официально. Но чиновники отказывали ему, ссылаясь на "искусственно созданные бюрократические преграды".
Затем на главу частной компании вышел Суханов, который представился адвокатом и предложил заплатить. Его задержали при получении аванса в 900 тысяч долларов.
За мошенничество задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.
В помещениях Киевской администрации продолжаются обыски, добавили в СБУ.
Служба безопасности имени задержанного не называла, однако, по данным украинских СМИ, речь идет именно о Суханове.
Подробнее о взяточничестве - в материале Подозреваемый во взяточничестве нардеп Одарченко сбежал с Украины, его объявили в розыск на сайте Украина.ру.
 
НовостиКиевДнепрУкраинаВиталий КличкоСБУ
 
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Заголовок открываемого материала
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15:07СБУ поймала главу одесского отделения партии "Удар Виталия Кличко" на взятке в миллион долларов
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