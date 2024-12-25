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Депутат Рады предложила упростить мобилизацию осужденных

Депутат Рады предложила упростить мобилизацию осужденных - 25.12.2024 Украина.ру

Депутат Рады предложила упростить мобилизацию осужденных

Депутат Верховной Рады Украины Ольга Василевская-Смаглюк из-за нехватки людей в украинской армии предложила упростить механизм привлечения в ряды Вооруженных сил страны осужденных, передает Новости.LIVE

2024-12-25T14:13

2024-12-25T14:13

2024-12-25T14:45

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"Отправляют (медиков и операторов систем ВПО в пехоту – ред.), потому что нет людей в армии и вынуждены работать с тем, что есть... Нужно упростить механизмы привлечения, в том числе тех, кто сейчас в местах лишения свободы, к служению Родине, этот механизм очень сложный, а желающие есть и там", - заверила нардеп.По ее словам, украинские мужчины не готовы брать в руки оружие, многие прячутся от мобилизации.Весной Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы Минюста Украины Елена Высоцкая указывала, что служить в ВСУ сразу изъявили желание порядка четырех тысяч заключенных. Подробнее о том, зачем Украина копит яд и собирает заключенных на передовой читайте в интервью полковника запаса, главного редактора альманаха "Военная летопись" Ильи Мощанского на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, рада, верховная рада