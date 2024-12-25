Депутат Рады предложила упростить мобилизацию осужденных - 25.12.2024 Украина.ру
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Депутат Рады предложила упростить мобилизацию осужденных
Депутат Рады предложила упростить мобилизацию осужденных - 25.12.2024 Украина.ру
Депутат Рады предложила упростить мобилизацию осужденных
Депутат Верховной Рады Украины Ольга Василевская-Смаглюк из-за нехватки людей в украинской армии предложила упростить механизм привлечения в ряды Вооруженных сил страны осужденных, передает Новости.LIVE
2024-12-25T14:13
2024-12-25T14:45
новости
украина
владимир зеленский
рада
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"Отправляют (медиков и операторов систем ВПО в пехоту – ред.), потому что нет людей в армии и вынуждены работать с тем, что есть... Нужно упростить механизмы привлечения, в том числе тех, кто сейчас в местах лишения свободы, к служению Родине, этот механизм очень сложный, а желающие есть и там", - заверила нардеп.По ее словам, украинские мужчины не готовы брать в руки оружие, многие прячутся от мобилизации.Весной Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы Минюста Украины Елена Высоцкая указывала, что служить в ВСУ сразу изъявили желание порядка четырех тысяч заключенных. Подробнее о том, зачем Украина копит яд и собирает заключенных на передовой читайте в интервью полковника запаса, главного редактора альманаха "Военная летопись" Ильи Мощанского на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир зеленский, рада, верховная рада
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Рада, Верховная Рада

Депутат Рады предложила упростить мобилизацию осужденных

14:13 25.12.2024 (обновлено: 14:45 25.12.2024)
 
© РИА Новости . Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Табылды Кадырбеков
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Депутат Верховной Рады Украины Ольга Василевская-Смаглюк из-за нехватки людей в украинской армии предложила упростить механизм привлечения в ряды Вооруженных сил страны осужденных, передает Новости.LIVE
"Отправляют (медиков и операторов систем ВПО в пехоту – ред.), потому что нет людей в армии и вынуждены работать с тем, что есть... Нужно упростить механизмы привлечения, в том числе тех, кто сейчас в местах лишения свободы, к служению Родине, этот механизм очень сложный, а желающие есть и там", - заверила нардеп.
По ее словам, украинские мужчины не готовы брать в руки оружие, многие прячутся от мобилизации.
"Мы не знаем, где миллион мужчин. Они не за границей и не забронированы", - признала Василевская-Смагалюк.
Весной Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы Минюста Украины Елена Высоцкая указывала, что служить в ВСУ сразу изъявили желание порядка четырех тысяч заключенных.
Подробнее о том, зачем Украина копит яд и собирает заключенных на передовой читайте в интервью полковника запаса, главного редактора альманаха "Военная летопись" Ильи Мощанского на сайте Украина.ру.
 
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